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Пять фильмов в духе ужасов, которые заставят содрогнуться от страха

Киев • УНН

 • 820 просмотра

Подборка из пяти фильмов о магии, ведьмах, призраках и загадочных преступлениях для осеннего просмотра с друзьями.

Пять фильмов в духе ужасов, которые заставят содрогнуться от страха

Хэллоуин уже прошёл, но это не повод отказываться от жуткой атмосферы и мистических историй. Осенние вечера — отличная возможность пересмотреть фильмы о сверхъестественном, загадочных событиях и страшных приключениях, которые подарят незабываемые эмоции. УНН предлагает невероятную подборку фильмов, которые можно посмотреть в кругу друзей

Дом с часами в стенах (The House with a Clock in Its Walls) 2018

Льюис Барнавельт рано потерял родителей и после их гибели в автокатастрофе переехал к загадочному дяде Джонатану. Вскоре мальчик узнаёт, что его родственник — настоящий волшебник, а соседка также обладает магическими способностями. Так Льюис попадает в удивительный мир колдовства, полный тайн и необычных приключений.

Сам дом Джонатана скрывает немало загадок, но наибольшую опасность представляет старинные часы, проклятые могущественным колдуном. Их тиканье отсчитывает время до наступления апокалипсиса. Теперь дяде и племяннику предстоит найти древний артефакт и разрушить проклятие, чтобы спасти мир от неминуемой катастрофы.

• Жанр: комедия, детективы, триллеры, ужасы, фантастика, фэнтези, семейные

• Страна: США

• Режиссёр: Элай Рот

• Актёры: Джек Блэк, Кейт Бланшетт, Кайл Маклаклен, Рене Голдсберри, Коллин Кэмп

Губи Хэллоуин (Hubie Halloween) 2020

Жители небольшого городка активно готовятся к празднованию Хэллоуина, даже не подозревая, что в этом году праздник может обернуться настоящим кошмаром. Накануне из психиатрической больницы сбегает опасный преступник, который направляется в родные места. Единственным человеком, способным заметить угрозу и противостоять ей, оказывается Губи — скромный работник мясного отдела местного супермаркета. Горожане не слишком его уважают: над ним постоянно насмехаются, а обижают его даже дети. Несмотря на все обиды, Губи не теряет доброты и искренне верит, что каждый должен соблюдать правила и поддерживать порядок. На этот раз его бдительность окажется особенно важной, ведь ему предстоит не только спасти любимый праздник, но и защитить девушку, к которой он давно неравнодушен.

• Жанр: комедия, детективы, ужасы, фэнтези, семейные

• Страна: США

• Режиссёр: Стивен Брилл

• Актёры: Адам Сэндлер, Кевин Джеймс, Джули Боуэн, Рэй Лиотта, Стив Бушеми, Роб Шнайдер

Фокус-покус 2 (Hocus Pocus 2) 2022

Салем известен жуткой историей судебных процессов над ведьмами. Когда-то трёх сестёр-ведьм, которые проклинали горожан, варили зелья и охотились на детей, схватили и казнили. Однако благодаря свече Чёрного пламени они возвращаются из XVII века, стремясь отомстить. Теперь трём старшеклассницам придётся объединить усилия, чтобы остановить ведьм накануне Хэллоуина и не позволить им вновь погрузить город в хаос.

• Жанр: экшн, мелодрамы, комедия, приключения, ужасы, фэнтези, семейные

• Страна: США

• Режиссёр: Энн Флетчер

• Актёры: Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер, Кэти Наджими, Белисса Эскобедо

https://www.youtube.com/watch?v=ecJRvz9nk-U

Проклятие Бридж-Холлоу (The Curse of Bridge Hollow) 2022

Салем известен жуткой историей судебных процессов над ведьмами. Когда-то трёх сестёр-ведьм, которые проклинали местных жителей, варили магические зелья и охотились на детей, схватили и казнили. Однако ведьмы не исчезают навсегда: много лет спустя свеча Чёрного пламени возвращает их из далёкого XVII века. Вновь оказавшись в современном Салеме, сёстры стремятся отомстить и продолжить свои колдовские дела. Теперь трём старшеклассницам придётся объединить усилия, чтобы остановить ведьм накануне Хэллоуина и не позволить им вновь погрузить город в хаос.

• Жанр: комедия, приключения, ужасы, семейные

• Страна: США

• Режиссёр: Джефф Уодлоу

• Актёры: Ниа Вардалос, Лорен Лапкус, Марлон Уэйнс, Роб Риггл, Дэйв Шеридан

Призраки в Венеции (A Haunting in Venice) 2023

Уставший от повседневной суеты, известный детектив Эркюль Пуаро ищет возможность развлечься и испытать собственную смекалку. Во время пребывания в Венеции он оказывается на спиритическом сеансе, который проводят в старинном дворце. Сначала Пуаро воспринимает всё это как обычное представление, однако ситуация принимает неожиданный оборот, когда одного из гостей находят мёртвым. Присутствующие уверены, что к трагедии причастны потусторонние силы, но детектив не верит в призраков и берётся доказать, что за преступлением стоит вполне реальный человек. Теперь его ждёт очередная загадка, разгадать которую будет непросто даже опытному сыщику.

• Жанр: детективы, драмы, криминал, ужасы

• Страна: США, Великобритания, Италия

• Режиссёр: Кеннет Брана

• Актёры: Кеннет Брана, Дилан Корбетт Бадер, Амир Эль-Масри, Риккардо Скамарчо

Ольга Розгон

КультураУНН Lite
Фильм
Венеция
Великобритания
Италия
Соединённые Штаты