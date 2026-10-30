Усі сім фіналістів «Автомобіля року 2027» виявилися електрокарами

Сьогодні, 30 жовтня, провідні експерти автомобільної галузі оголосили сім фіналістів премії "Автомобіль року" за 2027 рік, які змагатимуться за те, щоб перейняти європейську корону у Mercedes-Benz CLA, пише УНН.

Електромобілі захоплюють світ

Члени журі обрали сім автомобілів, які будуть цьогоріч змагатися за премію "The Car of the Year". Серед них: BMW iX3, Cupra Raval, Hyundai Ioniq 3, Kia EV2, Renault Twingo, Volkswagen ID.Polo та Volvo EX60.

Сім моделей-фіналістів намагатимуться вразити своїми технологіями, інженерними рішеннями, динамічними характеристиками, комплектацією та співвідношенням ціни та якості.

Вибір для європейського автопрому буде нелегким. Після двох років поспіль перемог електромобілів, минулого року Mercedes-Benz CLA повернув преміум-бренд на трон (як з електричними, так і з двигунами внутрішнього згоряння).

Цей рік став історичною віхою. Усі сім автомобілів, що змагаються у цьому фіналі, є на 100 % електромобілями, що відповідає загальній тенденції на європейському ринку, який стрімко розвивається в цій сфері. Паливна криза, спричинена війною в Ірані, сприяла зростанню кількості користувачів електромобілів. Це перший випадок за 63-річну історію існування цієї європейської премії, коли всі моделі-фіналісти є електромобілями.

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Перший з нової ери - BMW iX3 50 xDrive

Просторий екстер'єр і інтер'єр нового BMW iX3 чітко підкреслюють безпомилкові особливості дизайну бренду і в поєднанні з сучасним інтер'єром та типовим фокусом BMW на водія створюють максимальний комфорт.

Із запасом ходу до 805 км та потужністю заряджання 400 кВт, BMW iX3 50 xDrive встановлює нові стандарти в сегменті повністю електричних SUV. Інноваційний BMW Panoramic iDrive піднімає інтуїтивне керування та орієнтацію водія на новий рівень.

Завдяки BMW Heart of Joy та оптимізованим системам допомоги водієві досягається новий рівень задоволення від керування.

Система відображення та керування BMW Panoramic iDrive поєднує чотири центральні елементи керування для унікального досвіду користувача. Інтуїтивно взаємодійте за допомогою дотику або голосу за допомогою інтелектуального персонального помічника BMW.

Комплексний набір датчиків, камер і радарних систем безперервно контролює оточення BMW iX3. Ці технології виявляють перешкоди та інших учасників дорожнього руху, надаючи точні дані для систем допомоги водієві.

BMW iX3 - перший автомобіль, у якому керування силовою установкою та динамікою руху об’єднано в одному блоці - BMW Heart of Joy. Центральний комп'ютер разом із програмним забезпеченням BMW Dynamic Performance Control координує всі відповідні процеси за лічені секунди, забезпечуючи виняткову динаміку та точність, що викликає впевненість. Революційна функція Soft Stop забезпечує плавну та безпечну їзду - аж до повної зупинки.

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Натхнення родом з El Raval - Cupra Raval

У 2026 році Cupra, дочірня компанія Seat, представила передсерійну версію нового електричного міського автомобіля – Cupra Raval. Модель демонструє подальший крок бренду в напрямку електрифікації та відкриває сімейство Electric Urban Car Family, яке Cupra розробляє та впроваджує у співпраці з Volkswagen Group. Передсерійний тест-драйв у Марторелі дав змогу оцінити перші характеристики моделі, її динаміку та дизайнерську концепцію.

Побудований на новій платформі MEB+, Cupra Raval поєднує компактні розміри з орієнтованою на водія динамікою, точним керуванням та оптимізованим простором салону. Завдяки спортивно налаштованому шасі, адаптивній підвісці та сучасним електричним технологіям модель демонструє збалансоване поєднання ефективності та емоційності, що визначатиме її позицію в сегменті електричних міських автомобілів.

Назва та концепція Cupra Raval натхнені одним із найяскравіших районів Барселони - El Raval, відомим своєю енергією, контрастами та самобутнім урбаністичним характером.

Саме цей дух міської свободи та індивідуальності став основою для дизайнерської ідеї моделі. Камуфляж передсерійних автомобілів також відтворює графічні мотиви, натхненні вуличною мапою району, підкреслюючи зв’язок Raval із місцем свого походження та сміливою дизайнерською філософією бренду.

Новий рівень технології електроавтомобілів - Hyundai IONIQ 3

У квітні Hyundai Motor Europe презентував IONIQ 3 - повністю електричний компактний хетчбек, створений для того, щоб зробити мобільність більш інтуїтивною, комфортною для щоденних потреб європейців.

IONIQ 3 поєднує сміливий дизайн, натхненний філософією Hyundai "Art of Steel", прості та зручні у використанні технології, а також просторий і комфортний інтер’єр. Втілюючи місію лінійки IONIQ - бути лідером у сфері передової електрифікації, модель створена з використанням дизайнерського підходу, що поєднує простоту, точність і автентичність матеріалів.

IONIQ 3 представляє нову типологію "Aero Hatch" із силуетом, оптимізованим для поєднання аеродинамічної ефективності та просторого салону. Його низька передня частина переходить у характерну лінію даху, яка проходить рівно над передніми та задніми рядами сидінь, після чого плавно спадає, органічно інтегруючись із заднім спойлером. Така геометрія максимально збільшує внутрішній простір, забезпечуючи помітний запас місця над головою та підвищений комфорт для пасажирів заднього ряду.

Нова концепція "Aero Hatch" забезпечує унікальний баланс між аеродинамічною ефективністю та простором у салоні, з очікуваним коефіцієнтом аеродинамічного опору на рівні 0,263 - одним із найкращих у класі.

Дизайн-мова Hyundai "Art of Steel" формує виразні, чіткі поверхні, доповнені фірмовим піксельним дизайном вогнів та чотирма центральними точками, що відсилають до літери "H" у азбуці Морзе.

Два варіанти акумуляторів із прогнозованим запасом ходу за циклом WLTP: 344 км (Standard Range), тоді як версія Long Range орієнтована на один із найкращих показників у класі - до 496 км.

Швидка зарядка постійним струмом (DC) від 10% до 80% приблизно за 29 хвилин, а також підтримка змінного струму (AC) потужністю до 22 кВт.

Салон пропонує простір рівня вищого сегмента завдяки рівній підлозі та концепції інтер’єру "Furnished Space", забезпечуючи повноцінний комфорт для п’яти пасажирів і зручне розміщення трьох дорослих на задньому ряду.

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Найменший електрокросовер з чудернацьким дизайном - Kia EV2

Kia EV2 став шостою моделлю бренду, заснованою на спеціально розробленій електричній платформі, і, як і у своїх старших братів і сестер, стиль, м’яко кажучи, сміливий.

У морі розкішних кросоверів Kia EV2 має квадратні форми та пропонується з комплектацією GT-Line, яка з першого дня додає трохи спортивнішого стилю. Задні ліхтарі, втиснуті в нижні кути кузова, є дивакуватим штрихом, що нагадує Chrysler PT Cruiser. Спереду розділені вертикальні фари виглядають так, ніби їх зняли прямо з концепт-кара, що допомагає електричному малолітражному автомобілю одразу виділитися в переповненому сегменті.

Хоча деякі зовнішні деталі створюють враження, ніби EV2 перенісся з майбутнього, інтер'єр не став повністю науково-фантастичним.

Розроблений на платформі E-GMP, яка лежить в основі багатьох електромобілів Hyundai та Kia, EV2 пропонується з двома варіантами акумуляторів. Базовий блок ємністю 42,2 кВт·год забезпечує запас ходу за циклом WLTP до 317 кілометрів, тоді як більший акумулятор ємністю 61 кВт·год збільшує цей показник до 448 кілометрів на одному заряді.

Модель зі стандартним запасом ходу видає 144 кінські сили, що дозволяє розганятися від 0 до 100 км/год за 8,6 секунди, тоді як модель зі збільшеним запасом ходу жертвує 10 кінських сил і їй потрібно 9,5 секунди, щоб досягти тієї ж позначки. Обидві версії обмежені електронікою до 159 км/год. Швидка зарядка постійним струмом від 10 до 80 відсотків займає 29 хвилин з меншим акумулятором і 30 хвилин з більшим.

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Повернення ікони і революція у своєму сегменті - Renault Twingo E-Tech Electric

Запущений у 1992 році, Renault Twingo радикально змінив сегмент А завдяки своїй сміливій новій концепції міського автомобіля. Веселий, яскравий і модульний, Twingo запрошував клієнтів "вигадати життя, яке пасує до нього". На той час ринок пропонував широкий вибір міських автомобілів, і з кожним роком їх ставало дедалі більше. Сьогодні цей сегмент становить менше 5% європейського ринку.

Всупереч поширеній думці, нинішні розміри сегмента А не відображають низького попиту: водії по всій Європі як і раніше шукають компактні, доступні автомобілі, створені для міського життя або як другий автомобіль у сім’ї. Проблема полягає в обмеженій пропозиції. Зіткнувшись із труднощами поєднання конкурентоспроможності, відповідності нормативним вимогам і сучасним очікуванням клієнтів, більшість виробників просто відмовилися від цього сегмента.

З 1992 року Twingo утвердився як культовий міський автомобіль. Це був величезний успіх: понад 4,1 мільйона проданих одиниць у 25 країнах, які підкорили кілька поколінь завдяки інноваційному однооб’ємному дизайну, просторому та модульному салону та життєрадісному характеру.

Twingo E-Tech electric було створено, щоб досягти трьох основних цілей:

зробити електромобільність доступною та стійкішою: з початковою ціною менше 20 000 євро (без урахування субсидій) Twingo E-Tech electric є доступним і екологічнішим рішенням для європейських родин;

скоротити термін розробки автомобіля до двох років: уперше в історії Renault, це досягнення стало частиною пілотного проєкту, що надає цінний досвід для майбутніх ініціатив компанії;

зберегти конкурентоспроможну виробничу базу в Європі: збирання моделі у Novo Mesto (Словенія) стало можливим завдяки оптимізованій промисловій організації та локальному ланцюгу постачання.

Автомобіль оснащений двигуном на 60 кВт (82 к.с.) з крутним моментом 175 Н·м, що дозволяє йому розганятися до 130 км/год та мати запас ходу до 263 км.

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Набагато більше, ніж просто міський автомобіль - Volkswagen ID.Polo

ID. Polo переносить бестселер Volkswagen в епоху електромобілів. Протягом десятиліть Polo був частиною повсякденного життя людей. З ID. Polo ми робимо електромобільність доступною для набагато більшої кількості людей: завдяки лаконічному та позачасовому дизайну, інтуїтивно зрозумілому керуванню, високій якості та технологіям вищого сегмента. Справжній Volkswagen, яким його очікують від нас наші клієнти - сказав член правління Volkswagen AG Томас Шефер під час прем’єри автівки.

Новий Volkswagen ID. Polo отримав мінімалістичний дизайн з вузькими передніми фарами, які об'єднує світлодіодна смуга. Це перша серійна модель, що повністю відповідає новій дизайнерській мові Volkswagen Pure Positive.

Ззаду розміщений вузький блок ліхтарів. Також новинка отримала компактний задній дифузор.

Volkswagen ID. Polo є другим із чотирьох електромобілів Volkswagen AG початкового рівня, які використовуватимуть нову платформу MEB+. У Volkswagen запевнили, що новинка, порівняно з моделлю з двигуном внутрішнього згоряння, значно краще використовує внутрішній простір. Наприклад, об'єм заднього багажника становить 441 літра проти 351 літра у Polo. При складених задніх сидіннях об'єм багажника збільшиться до 1240 літрів.

Volkswagen ID. Polo доступний тільки з одним електромотором на передній осі потужністю 116, 135 або 211 к.с. (85-155 кВт). Базові версії будуть оснащені літій-залізо-фосфатною батареєю ємністю 37 кВт·год, а найпотужніша модифікація отримала нікель-марганець-кобальтову батарею ємністю 52 кВт·год. Запас ходу складе від 329 до 454 км.

Скандинавський характер - Volvo EX60

У січні Volvo Cars офіційно представила повністю електричний середньорозмірний SUV EX60, який має стати переломним моментом для бренду та всього масового сегмента електрокарів. П’ятимісний сімейний кросовер створений як універсальна відповідь на головні страхи покупців електромобілів, поєднуючи великий запас ходу, надшвидку зарядку, високий рівень безпеки та конкурентну ціну.

Однією з головних переваг Volvo EX60 став запас ходу до 810 кілометрів на одному заряді у повнопривідній версії. Це найкращий показник у класі, який дозволяє моделі не лише випереджати інші електричні Volvo, а й встановлювати новий орієнтир для конкурентів. Навіть коротка зупинка під час подорожі перестає бути проблемою, адже EX60 здатний зарядити до 340 кілометрів пробігу лише за десять хвилин на швидкісній зарядній станції потужністю 400 кВт.

Автомобіль доступний з кількома варіантами силових установок. Топова версія P12 AWD пропонує максимальний запас ходу й потужність в 680 к.с., тоді як P10 AWD та задньопривідний P6 забезпечують баланс між дальністю поїздок і доступністю й мають 510 та 380 "коней" й запас ходу у 550 та 560 кілометрів відповідно.

Крім того, EX60 у топовому виконанні здатен досягати першої сотні лише за 3,8 секунди. Усі модифікації супроводжуються 10-річною гарантією на батарею, що підкреслює впевненість Volvo у власних технологіях.

Вибір переможця

До 31 грудня члени журі зможуть віддавати свої голоси, розподіляючи 25 балів між фіналістами, і повинні визначити переможця в кожному турі голосування, присудивши йому не більше 10 балів. Нагорода буде вручена (та оголошена) 8 січня на Брюссельському автосалоні - там само, де відбувалися три останні церемонії вручення цієї нагороди.

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