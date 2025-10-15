Вшанування легенди: Renault повертає в оновленому вигляді незвичайний автомобіль періоду 80-х

Чутки про R5 turbo 3E - найдикіший автомобіль 80-х повертається вперше з'явилися у 2022 році, а повноційнний анонс нової моделі з'явився у минулому році. Нарешті новий Renault R5 дебютував у документальному серіалі про перевтілення Renault Group "Анатомія повернення", який з грудня буде доступний для перегляду.

У Renault вирішили повернути один з найяскравіших моделей автомобілю періоду 1980-х років: у ті час Renault 5 Turbo всколихнув і певною мірою розділив враження у середовищі знавців автомобільного світу.

Компактний, як маленький автомобіль, вибуховий, як спортивний автомобіль. Він розганявся майже як Porsche 911, постійно вигравав ралі та коштував стільки ж, скільки Mercedes S-класу. Автомобіль, який викликав одночасно захоплення, страх та хвилювання. - пише T-Online.

Аж ось він повертається, але вже у оновленому електричному вигляді. У спробі стрибнути в майбутнє технічно, водночас Renault 5 Turbo 3E залишається вірним своїй моделі.

Два двигуни-матици коліс на задній осі забезпечують 555 к.с. та 4800 ньютон-метрів крутного моменту. - ідеться в огляді.

Подібно до характеристик славетного попередника, новий R5 Turbo передає свою потужність виключно на задні колеса.

Цікавий факт: на відміну від багатьох електричних спортивних автомобілів з повним приводом, новий R5 Turbo зберігає справжній задній привід. Його розгін від нуля до 100 км/год займає 3,5 секунди. Цікаво, що оригінальному Turbo знадобиться майже 7 секунд.

Прем'єра унікального автомобілю також була неординарною.

Renault R5 Turbo 3E дебютував у документальному серіалі "Анатомія повернення", що розповідає про трансформацію Renault Group, програму "Renaultation" та закулісний шлях компанії. Фільм доступний для перегляду на Prime Video із 13 грудня.

