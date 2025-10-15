$41.750.14
15 жовтня, 10:41 • 16219 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
15 жовтня, 10:14 • 31584 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
15 жовтня, 09:25 • 26119 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
15 жовтня, 09:00 • 26521 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
15 жовтня, 08:32 • 23750 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 08:03 • 18693 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
15 жовтня, 07:49 • 17784 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 34232 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
15 жовтня, 07:08 • 34251 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
15 жовтня, 06:15 • 13857 перегляди
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
Вшанування легенди: Renault повертає в оновленому вигляді незвичайний автомобіль періоду 80-х

Київ • УНН

 • 820 перегляди

Renault відроджує культовий R5 Turbo 3E, випустивши оновлену електричну версію. Новий автомобіль має 555 к.с. та розганяється до 100 км/год за 3,5 секунди.

Вшанування легенди: Renault повертає в оновленому вигляді незвичайний автомобіль періоду 80-х

Чутки про R5 turbo 3E - найдикіший автомобіль 80-х повертається вперше з'явилися у 2022 році, а повноційнний анонс нової моделі з'явився у минулому році. Нарешті новий Renault R5 дебютував у документальному серіалі про перевтілення Renault Group "Анатомія повернення", який з грудня буде доступний для перегляду.

Про це розповідають T-Online і Auto Świat, передає УНН.

Деталі

У Renault вирішили повернути один з найяскравіших моделей автомобілю періоду 1980-х років: у ті час Renault 5 Turbo всколихнув і певною мірою розділив враження у середовищі знавців автомобільного світу.

Компактний, як маленький автомобіль, вибуховий, як спортивний автомобіль. Він розганявся майже як Porsche 911, постійно вигравав ралі та коштував стільки ж, скільки Mercedes S-класу. Автомобіль, який викликав одночасно захоплення, страх та хвилювання.

- пише T-Online.

Аж ось він повертається, але вже у оновленому електричному вигляді. У спробі стрибнути в майбутнє технічно, водночас Renault 5 Turbo 3E залишається вірним своїй моделі.

Два двигуни-матици коліс на задній осі забезпечують 555 к.с. та 4800 ньютон-метрів крутного моменту.

- ідеться в огляді.

Подібно до характеристик славетного попередника, новий R5 Turbo передає свою потужність виключно на задні колеса.

Цікавий факт: на відміну від багатьох електричних спортивних автомобілів з повним приводом, новий R5 Turbo зберігає справжній задній привід. Його розгін від нуля до 100 км/год займає 3,5 секунди. Цікаво, що оригінальному Turbo знадобиться майже 7 секунд.

Уряд рф вніс Renault до списку підсанкційних компаній через можливе виробництво дронів для України12.10.25, 03:50 • 13694 перегляди

Прем'єра унікального автомобілю також була неординарною. 

Renault R5 Turbo 3E дебютував у документальному серіалі "Анатомія повернення", що розповідає про трансформацію Renault Group, програму "Renaultation" та закулісний шлях компанії. Фільм доступний для перегляду на Prime Video із 13 грудня.

Нагадаємо

Subaru представила два нових концепт-кари під маркою STI - один з електродвигуном, інший із бензиновим. 

Hyundai працює над новим двигуном внутрішнього згоряння для автомобілів із середнім розташуванням двигуна, який описується як високооборотний та високопродуктивний. Проєкт RM (Racing Midship) триває з 2012 року.

Ігор Тележніков

Авто
Фільм
Серіали