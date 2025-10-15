Hyundai розробляє новий "небачений раніше" двигун

$41.750.14
48.240.10
ukenru
10:41 • 11208 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
10:14 • 20410 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
09:25 • 20319 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
09:00 • 20724 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
15 жовтня, 08:32 • 18968 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 08:03 • 17144 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
15 жовтня, 07:49 • 16767 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 30464 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
15 жовтня, 07:08 • 30565 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
15 жовтня, 06:15 • 13682 перегляди
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2.1м/с
59%
754мм
Популярнi новини
Екстрені відключення світла запровадили в низці областей15 жовтня, 05:19 • 27032 перегляди
Легендарні "янголи" Victoria’s Secret знову на подіумі: коли й де дивитися шоуVideo15 жовтня, 05:50 • 54605 перегляди
Аварійні відключення електроенергії охопили більше областей: деталі15 жовтня, 06:02 • 18100 перегляди
Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ15 жовтня, 08:15 • 30669 перегляди
Одеську МВА очолить голова Дніпропетровської ОВА Лисак - ЗМІ15 жовтня, 08:31 • 17153 перегляди
Публікації
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo11:45 • 12918 перегляди
Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ15 жовтня, 08:15 • 30672 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 30452 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію15 жовтня, 07:08 • 30553 перегляди
Легендарні "янголи" Victoria’s Secret знову на подіумі: коли й де дивитися шоуVideo15 жовтня, 05:50 • 54607 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Денис Шмигаль
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Естонія
Німеччина
Брюссель
Реклама
УНН Lite
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 59340 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 38454 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 40406 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 47743 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 51586 перегляди
Актуальне
The Guardian
Eurofighter Typhoon
NASAMS
IRIS-T
Безпілотний літальний апарат

Hyundai розробляє новий "небачений раніше" двигун

Київ • УНН

 • 612 перегляди

Автовиробник Hyundai працює над новим двигуном внутрішнього згоряння для автомобілів із середнім розташуванням двигуна, який описується як високооборотний та високопродуктивний. Проєкт RM (Racing Midship) триває з 2012 року, і компанія долає труднощі для масового виробництва.

Hyundai розробляє новий "небачений раніше" двигун

Автовиробник Hyundai розробляє новий двигун внутрішнього згоряння для автомобілів із середнім розташуванням двигуна, повідомляє Motor1.com, пише УНН.

Деталі

"Hyundai експериментує з прототипами із середнім розташуванням двигуна вже понад десять років", - пише видання.

Робота над проектом RM (Racing Midship), як вказано, розпочалася в 2012 році, але лише через кілька років RM14 вийшов у світ у вигляді задньопривідного Veloster з двигуном, встановленим між осями. Наступні RM15, RM16 та RM19 також були засновані на цьому незвичайному хетчбеку, але серійну версію так і не було випущено.

"Однак, схоже, Hyundai не відмовилася від ідеї створення автомобіля із середнім розташуванням двигуна. Нове офіційне відео, опубліковане на YouTube корейською філією компанії, підтверджує, що проект все ще живий", - ідеться у публікації.

У ньому, як вказано, дослідник із команди розробників двигунів офіційно заявляє, що двигун MR (Midship, задній привід) "наразі перебуває у розробці".

З двигуном, що описується як високооборотний і високопродуктивний, не обійшовся без викликів: інженери визнають, що зіткнулися з "багатьма труднощами". Тим не менш, Hyundai, схоже, поступово усуває всі недоробки, що дозволяє припустити, що проект зрештою досягне стадії виробництва, пише видання.

Заявлена ​​мета компанії, як вказано, - "розробити двигун, який відповідає вимогам ринку до продуктивності, та налагодити його масове виробництво без будь-яких проблем". Хоча неможливо сказати напевно, ця заява робить малоймовірною, що Hyundai має на увазі двигун V-8 з двома турбонагнітачами, розроблений для гоночного автомобіля Genesis Magma Racing GMR-001, зазначає видання.

Hyundai називає новий двигун "небаченим раніше" і каже, що він відрізняється "зовсім іншою" конструкцією та конфігурацією. Водночас силова установка GMR, що розробляється Hyundai Motorsport у Німеччині з 2024 року, заснована на чотирициліндровому 1,6-літровому двигуні з програми WRC, розділяючи приблизно 60% деталей із цим меншим агрегатом, пише видання.

"Поки Hyundai або Genesis не прояснять ситуацію, нам залишається тільки здогадуватися. Можливо, у відео згадується новий V-8 для гонок на витривалість. Інший ймовірний сценарій полягає в тому, що Hyundai розробляє аналогічний силовий агрегат для дорожніх автомобілів під недавно створеним суббрендом Genesis Magma Performance або лінійкою Hyundai N. Третій варіант передбачає розробку двох різних двигунів: V-8 для LMDh і ще одного двигуна внутрішнього згоряння для вуличного автомобіля із середнім розташуванням двигуназ емблемою Hyundai або Genesis", - ідеться у публікації.

Тим часом, як зауважується, Hyundai випустить готовий до виробництва суперкар N Vision 74, про який компанія вже давно попереджала. Навіть якщо в ньому немає двигуна внутрішнього згоряння, поєднання двох водневих баків та акумуляторної батареї інтригує. З потужністю 671 кінську силу і футуристичним дизайном, що нагадує модернізований DeLorean DMC-12, він, безумовно, привертає увагу, пише видання.

Ентузіасти могли б стверджувати, що встановити цей V-8 за сидіннями флагманської моделі N було б набагато кращим рішенням, але Hyundai нічого не сказала про можливість встановлення бензинового двигуна на свій радикальний спорткар, зауважує видання.

Hyundai повідомив про стрімке зростання продажів на 12% і значний вклад електрокарів15.09.25, 14:59 • 2155 переглядiв

Юлія Шрамко

ТехнологіїАвто