Hyundai розробляє новий "небачений раніше" двигун

Автовиробник Hyundai розробляє новий двигун внутрішнього згоряння для автомобілів із середнім розташуванням двигуна, повідомляє Motor1.com, пише УНН.

Деталі

"Hyundai експериментує з прототипами із середнім розташуванням двигуна вже понад десять років", - пише видання.

Робота над проектом RM (Racing Midship), як вказано, розпочалася в 2012 році, але лише через кілька років RM14 вийшов у світ у вигляді задньопривідного Veloster з двигуном, встановленим між осями. Наступні RM15, RM16 та RM19 також були засновані на цьому незвичайному хетчбеку, але серійну версію так і не було випущено.

"Однак, схоже, Hyundai не відмовилася від ідеї створення автомобіля із середнім розташуванням двигуна. Нове офіційне відео, опубліковане на YouTube корейською філією компанії, підтверджує, що проект все ще живий", - ідеться у публікації.

У ньому, як вказано, дослідник із команди розробників двигунів офіційно заявляє, що двигун MR (Midship, задній привід) "наразі перебуває у розробці".

З двигуном, що описується як високооборотний і високопродуктивний, не обійшовся без викликів: інженери визнають, що зіткнулися з "багатьма труднощами". Тим не менш, Hyundai, схоже, поступово усуває всі недоробки, що дозволяє припустити, що проект зрештою досягне стадії виробництва, пише видання.

Заявлена ​​мета компанії, як вказано, - "розробити двигун, який відповідає вимогам ринку до продуктивності, та налагодити його масове виробництво без будь-яких проблем". Хоча неможливо сказати напевно, ця заява робить малоймовірною, що Hyundai має на увазі двигун V-8 з двома турбонагнітачами, розроблений для гоночного автомобіля Genesis Magma Racing GMR-001, зазначає видання.

Hyundai називає новий двигун "небаченим раніше" і каже, що він відрізняється "зовсім іншою" конструкцією та конфігурацією. Водночас силова установка GMR, що розробляється Hyundai Motorsport у Німеччині з 2024 року, заснована на чотирициліндровому 1,6-літровому двигуні з програми WRC, розділяючи приблизно 60% деталей із цим меншим агрегатом, пише видання.

"Поки Hyundai або Genesis не прояснять ситуацію, нам залишається тільки здогадуватися. Можливо, у відео згадується новий V-8 для гонок на витривалість. Інший ймовірний сценарій полягає в тому, що Hyundai розробляє аналогічний силовий агрегат для дорожніх автомобілів під недавно створеним суббрендом Genesis Magma Performance або лінійкою Hyundai N. Третій варіант передбачає розробку двох різних двигунів: V-8 для LMDh і ще одного двигуна внутрішнього згоряння для вуличного автомобіля із середнім розташуванням двигуназ емблемою Hyundai або Genesis", - ідеться у публікації.

Тим часом, як зауважується, Hyundai випустить готовий до виробництва суперкар N Vision 74, про який компанія вже давно попереджала. Навіть якщо в ньому немає двигуна внутрішнього згоряння, поєднання двох водневих баків та акумуляторної батареї інтригує. З потужністю 671 кінську силу і футуристичним дизайном, що нагадує модернізований DeLorean DMC-12, він, безумовно, привертає увагу, пише видання.

Ентузіасти могли б стверджувати, що встановити цей V-8 за сидіннями флагманської моделі N було б набагато кращим рішенням, але Hyundai нічого не сказала про можливість встановлення бензинового двигуна на свій радикальний спорткар, зауважує видання.

