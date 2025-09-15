Hyundai повідомив про стрімке зростання продажів на 12% і значний вклад електрокарів

Компанія-автовиробник Hyundai повідомила про зростання продажів у серпні на 12%, а також про стрімке зростання продажів електромобілів, пише УНН з посиланням на Autoblog.

Деталі

Південнокорейський автовиробник опублікував рекордні показники продажу кількох моделей, включаючи Santa Fe, Palisade та Ioniq 5. Продаж Hyundai у серпні становив понад 88 000 одиниць, що на 12% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Серпень став для нас винятковим місяцем: темпи роздрібних та загальних продажів значно перевершили наші попередні найкращі результати серпня, - заявив Ренді Паркер, президент і генеральний директор Hyundai Motor North America. - Ця динаміка дозволяє нам впевнено йти до кращого року в нашій історії".

Як і личить у галузі, кросовери та позашляховики стали лідерами продажів Hyundai. Hyundai Tucson 2025 року, що отримав оновлений дизайн та покращену інформаційно-розважальну систему, затьмарив усіх - було продано понад 17 900 екземплярів. Попри те, що Tucson, можливо, був найбільш продаваною моделлю автовиробника, продаж Tucson у річному обчисленні впав на 19%.

Hyundai Tucson 2025

Hyundai Palisade та Elantra розпродали більш ніж по 15 000 автомобілів. Palisade, який вміщує до восьми пасажирів, продемонстрував зростання продажів на 39% порівняно з минулим роком. З іншого боку, Elantra, один з найдоступніших автомобілів на ринку з ціною 22 125 доларів, показав зростання продажів на шість відсотків. Santa Fe вдалося збільшити продажі на 26% порівняно з минулим роком, реалізувавши 12 840 автомобілів.

Що стосується повністю електричних автомобілів, продаж Hyundai Ioniq 5 зріс на 61% порівняно з минулим роком, було продано понад 7700 екземплярів. З серпня продажі Ioniq 5 з початку року зросли на 65%. Седан Ioniq 6, рестайлінг якого запланований на 2026 модельний рік, продемонстрував зростання продажів на 30% і з дилерських стендів зійшло трохи більше ніж 1000 автомобілів. Ioniq 9, який нещодавно дебютував у 2026 модельному році, вже показав впевнений старт: у серпні було продано понад 1000 екземплярів.

Hyundai Ioniq 5 2025

Hyundai також прагне двозначного відсоткового зростання річних продажів. Річні продажі автовиробника з початку року перевищили 607 000 автомобілів, що значно більше, ніж 548 003 автомобіля, проданих виробником на цей же час минулого року.

Що стосується автомобілів на водневих паливних елементах, то Hyundai продала цього року лише два екземпляри Nexo FCEV. На той час минулого року південнокорейський автовиробник продав 87 моделей Nexo.

