Ексклюзив
09:58 • 5334 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 25889 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 22559 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 23916 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 30923 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 53654 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 71380 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 104919 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 87090 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 85297 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
Hyundai повідомив про стрімке зростання продажів на 12% і значний вклад електрокарів

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Hyundai повідомила про зростання продажів у серпні на 12%, реалізувавши понад 88 000 одиниць. Продажі електромобілів, зокрема Ioniq 5, зросли на 61%.

Hyundai повідомив про стрімке зростання продажів на 12% і значний вклад електрокарів

Компанія-автовиробник Hyundai повідомила про зростання продажів у серпні на 12%, а також про стрімке зростання продажів електромобілів, пише УНН з посиланням на Autoblog.

Деталі

Південнокорейський автовиробник опублікував рекордні показники продажу кількох моделей, включаючи Santa Fe, Palisade та Ioniq 5. Продаж Hyundai у серпні становив понад 88 000 одиниць, що на 12% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Серпень став для нас винятковим місяцем: темпи роздрібних та загальних продажів значно перевершили наші попередні найкращі результати серпня, - заявив Ренді Паркер, президент і генеральний директор Hyundai Motor North America. - Ця динаміка дозволяє нам впевнено йти до кращого року в нашій історії". 

Як і личить у галузі, кросовери та позашляховики стали лідерами продажів Hyundai. Hyundai Tucson 2025 року, що отримав оновлений дизайн та покращену інформаційно-розважальну систему, затьмарив усіх - було продано понад 17 900 екземплярів. Попри те, що Tucson, можливо, був найбільш продаваною моделлю автовиробника, продаж Tucson у річному обчисленні впав на 19%.

Hyundai Tucson 2025
Hyundai Tucson 2025

Hyundai Palisade та Elantra розпродали більш ніж по 15 000 автомобілів. Palisade, який вміщує до восьми пасажирів, продемонстрував зростання продажів на 39% порівняно з минулим роком. З іншого боку, Elantra, один з найдоступніших автомобілів на ринку з ціною 22 125 доларів, показав зростання продажів на шість відсотків. Santa Fe вдалося збільшити продажі на 26% порівняно з минулим роком, реалізувавши 12 840 автомобілів.

Що стосується повністю електричних автомобілів, продаж Hyundai Ioniq 5 зріс на 61% порівняно з минулим роком, було продано понад 7700 екземплярів. З серпня продажі Ioniq 5 з початку року зросли на 65%. Седан Ioniq 6, рестайлінг якого запланований на 2026 модельний рік, продемонстрував зростання продажів на 30% і з дилерських стендів зійшло трохи більше ніж 1000 автомобілів. Ioniq 9, який нещодавно дебютував у 2026 модельному році, вже показав впевнений старт: у серпні було продано понад 1000 екземплярів.

Hyundai Ioniq 5 2025
Hyundai Ioniq 5 2025

Hyundai також прагне двозначного відсоткового зростання річних продажів. Річні продажі автовиробника з початку року перевищили 607 000 автомобілів, що значно більше, ніж 548 003 автомобіля, проданих виробником на цей же час минулого року.

Що стосується автомобілів на водневих паливних елементах, то Hyundai продала цього року лише два екземпляри Nexo FCEV. На той час минулого року південнокорейський автовиробник продав 87 моделей Nexo. 

GM та Hyundai об’єдналися: разом розроблятимуть вантажівки, легкові автомобілі та фургони07.08.25, 17:25 • 3535 переглядiв

Юлія Шрамко

