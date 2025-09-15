Hyundai сообщил о стремительном росте продаж на 12% и значительном вкладе электрокаров

Автопроизводитель Hyundai сообщил о росте продаж в августе на 12%, а также о стремительном росте продаж электромобилей, пишет УНН со ссылкой на Autoblog.

Детали

Южнокорейский автопроизводитель опубликовал рекордные показатели продаж нескольких моделей, включая Santa Fe, Palisade и Ioniq 5. Продажи Hyundai в августе составили более 88 000 единиц, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Август стал для нас исключительным месяцем: темпы розничных и общих продаж значительно превзошли наши предыдущие лучшие результаты августа, - заявил Рэнди Паркер, президент и генеральный директор Hyundai Motor North America. - Эта динамика позволяет нам уверенно идти к лучшему году в нашей истории".

Как и подобает в отрасли, кроссоверы и внедорожники стали лидерами продаж Hyundai. Hyundai Tucson 2025 года, получивший обновленный дизайн и улучшенную информационно-развлекательную систему, затмил всех - было продано более 17 900 экземпляров. Несмотря на то, что Tucson, возможно, был самой продаваемой моделью автопроизводителя, продажи Tucson в годовом исчислении упали на 19%.

Hyundai Tucson 2025

Hyundai Palisade и Elantra распродали более чем по 15 000 автомобилей. Palisade, который вмещает до восьми пассажиров, продемонстрировал рост продаж на 39% по сравнению с прошлым годом. С другой стороны, Elantra, один из самых доступных автомобилей на рынке с ценой 22 125 долларов, показал рост продаж на шесть процентов. Santa Fe удалось увеличить продажи на 26% по сравнению с прошлым годом, реализовав 12 840 автомобилей.

Что касается полностью электрических автомобилей, продажи Hyundai Ioniq 5 выросли на 61% по сравнению с прошлым годом, было продано более 7700 экземпляров. С августа продажи Ioniq 5 с начала года выросли на 65%. Седан Ioniq 6, рестайлинг которого запланирован на 2026 модельный год, продемонстрировал рост продаж на 30% и с дилерских стендов сошло чуть более 1000 автомобилей. Ioniq 9, который недавно дебютировал в 2026 модельном году, уже показал уверенный старт: в августе было продано более 1000 экземпляров.

Hyundai Ioniq 5 2025

Hyundai также стремится к двузначному процентному росту годовых продаж. Годовые продажи автопроизводителя с начала года превысили 607 000 автомобилей, что значительно больше, чем 548 003 автомобиля, проданных производителем на это же время в прошлом году.

Что касается автомобилей на водородных топливных элементах, то Hyundai продала в этом году только два экземпляра Nexo FCEV. На то время в прошлом году южнокорейский автопроизводитель продал 87 моделей Nexo.

