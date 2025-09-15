Hyundai сообщил о стремительном росте продаж на 12% и значительном вкладе электрокаров

$41.280.03
Эксклюзив
09:58 • 5318 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 25869 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 22549 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 23908 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 30916 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 53647 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 71376 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 104919 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 87089 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 85294 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
публикации
Эксклюзивы
Погода
+23°
5.6м/с
34%
753мм
NASA показало звездный пейзаж карликовой галактики вблизи Млечного Пути15 сентября, 02:27 • 14708 просмотра
ISW: Россия использует атаки дронами по Польше и Румынии для оценки реакции НАТО15 сентября, 02:59 • 16964 просмотра
Синоптики дали прогноз на 15 сентября: где ожидать дожди и грозы15 сентября, 03:58 • 12109 просмотра
Командующий СБС "Мадьяр" сообщил о приостановке работы Starlink15 сентября, 05:13 • 18536 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт08:30 • 12190 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах09:21 • 9404 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт08:30 • 12272 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 05:44 • 25872 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 20497 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 99202 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto08:11 • 7112 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина07:06 • 9048 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 24359 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 30941 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 80140 просмотра
Hyundai сообщил о стремительном росте продаж на 12% и значительном вкладе электрокаров

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Hyundai сообщила о росте продаж в августе на 12%, реализовав более 88 000 единиц. Продажи электромобилей, в частности Ioniq 5, выросли на 61%.

Hyundai сообщил о стремительном росте продаж на 12% и значительном вкладе электрокаров

Автопроизводитель Hyundai сообщил о росте продаж в августе на 12%, а также о стремительном росте продаж электромобилей, пишет УНН со ссылкой на Autoblog.

Детали

Южнокорейский автопроизводитель опубликовал рекордные показатели продаж нескольких моделей, включая Santa Fe, Palisade и Ioniq 5. Продажи Hyundai в августе составили более 88 000 единиц, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Август стал для нас исключительным месяцем: темпы розничных и общих продаж значительно превзошли наши предыдущие лучшие результаты августа, - заявил Рэнди Паркер, президент и генеральный директор Hyundai Motor North America. - Эта динамика позволяет нам уверенно идти к лучшему году в нашей истории". 

Как и подобает в отрасли, кроссоверы и внедорожники стали лидерами продаж Hyundai. Hyundai Tucson 2025 года, получивший обновленный дизайн и улучшенную информационно-развлекательную систему, затмил всех - было продано более 17 900 экземпляров. Несмотря на то, что Tucson, возможно, был самой продаваемой моделью автопроизводителя, продажи Tucson в годовом исчислении упали на 19%.

Hyundai Tucson 2025
Hyundai Tucson 2025

Hyundai Palisade и Elantra распродали более чем по 15 000 автомобилей. Palisade, который вмещает до восьми пассажиров, продемонстрировал рост продаж на 39% по сравнению с прошлым годом. С другой стороны, Elantra, один из самых доступных автомобилей на рынке с ценой 22 125 долларов, показал рост продаж на шесть процентов. Santa Fe удалось увеличить продажи на 26% по сравнению с прошлым годом, реализовав 12 840 автомобилей.

Что касается полностью электрических автомобилей, продажи Hyundai Ioniq 5 выросли на 61% по сравнению с прошлым годом, было продано более 7700 экземпляров. С августа продажи Ioniq 5 с начала года выросли на 65%. Седан Ioniq 6, рестайлинг которого запланирован на 2026 модельный год, продемонстрировал рост продаж на 30% и с дилерских стендов сошло чуть более 1000 автомобилей. Ioniq 9, который недавно дебютировал в 2026 модельном году, уже показал уверенный старт: в августе было продано более 1000 экземпляров.

Hyundai Ioniq 5 2025
Hyundai Ioniq 5 2025

Hyundai также стремится к двузначному процентному росту годовых продаж. Годовые продажи автопроизводителя с начала года превысили 607 000 автомобилей, что значительно больше, чем 548 003 автомобиля, проданных производителем на это же время в прошлом году.

Что касается автомобилей на водородных топливных элементах, то Hyundai продала в этом году только два экземпляра Nexo FCEV. На то время в прошлом году южнокорейский автопроизводитель продал 87 моделей Nexo. 

GM и Hyundai объединились: вместе будут разрабатывать грузовики, легковые автомобили и фургоны07.08.25, 17:25 • 3535 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаАвто
Электроэнергия
Hyundai