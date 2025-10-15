Hyundai разрабатывает новый "невиданный ранее" двигатель

Автопроизводитель Hyundai разрабатывает новый двигатель внутреннего сгорания для автомобилей со средним расположением двигателя, сообщает Motor1.com, пишет УНН.

Детали

"Hyundai экспериментирует с прототипами со средним расположением двигателя уже более десяти лет", - пишет издание.

Работа над проектом RM (Racing Midship), как указано, началась в 2012 году, но лишь спустя несколько лет RM14 вышел в свет в виде заднеприводного Veloster с двигателем, установленным между осями. Следующие RM15, RM16 и RM19 также были основаны на этом необычном хэтчбеке, но серийная версия так и не была выпущена.

"Однако, похоже, Hyundai не отказалась от идеи создания автомобиля со средним расположением двигателя. Новое официальное видео, опубликованное на YouTube корейским филиалом компании, подтверждает, что проект все еще жив", - говорится в публикации.

В нем, как указано, исследователь из команды разработчиков двигателей официально заявляет, что двигатель MR (Midship, задний привод) "в настоящее время находится в разработке".

С двигателем, описываемым как высокооборотный и высокопроизводительный, не обошлось без вызовов: инженеры признают, что столкнулись со "многими трудностями". Тем не менее, Hyundai, похоже, постепенно устраняет все недоработки, что позволяет предположить, что проект в конечном итоге достигнет стадии производства, пишет издание.

Заявленная цель компании, как указано, - "разработать двигатель, который соответствует требованиям рынка к производительности, и наладить его массовое производство без каких-либо проблем". Хотя невозможно сказать наверняка, это заявление делает маловероятным, что Hyundai имеет в виду двигатель V-8 с двумя турбонагнетателями, разработанный для гоночного автомобиля Genesis Magma Racing GMR-001, отмечает издание.

Hyundai называет новый двигатель "невиданным ранее" и говорит, что он отличается "совершенно другой" конструкцией и конфигурацией. В то же время силовая установка GMR, разрабатываемая Hyundai Motorsport в Германии с 2024 года, основана на четырехцилиндровом 1,6-литровом двигателе из программы WRC, разделяя примерно 60% деталей с этим меньшим агрегатом, пишет издание.

"Пока Hyundai или Genesis не прояснят ситуацию, нам остается только догадываться. Возможно, в видео упоминается новый V-8 для гонок на выносливость. Другой вероятный сценарий заключается в том, что Hyundai разрабатывает аналогичный силовой агрегат для дорожных автомобилей под недавно созданным суббрендом Genesis Magma Performance или линейкой Hyundai N. Третий вариант предполагает разработку двух разных двигателей: V-8 для LMDh и еще одного двигателя внутреннего сгорания для уличного автомобиля со средним расположением двигателя с эмблемой Hyundai или Genesis", - говорится в публикации.

Тем временем, как отмечается, Hyundai выпустит готовый к производству суперкар N Vision 74, о котором компания уже давно предупреждала. Даже если в нем нет двигателя внутреннего сгорания, сочетание двух водородных баков и аккумуляторной батареи интригует. С мощностью в 671 лошадиную силу и футуристическим дизайном, напоминающим модернизированный DeLorean DMC-12, он, безусловно, привлекает внимание, пишет издание.

Энтузиасты могли бы утверждать, что установить этот V-8 за сиденьями флагманской модели N было бы гораздо лучшим решением, но Hyundai ничего не сказала о возможности установки бензинового двигателя на свой радикальный спорткар, отмечает издание.

