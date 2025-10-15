$41.750.14
Hyundai разрабатывает новый "невиданный ранее" двигатель

Киев • УНН

 • 508 просмотра

Автопроизводитель Hyundai работает над новым двигателем внутреннего сгорания для автомобилей со средним расположением двигателя, который описывается как высокооборотный и высокопроизводительный. Проект RM (Racing Midship) продолжается с 2012 года, и компания преодолевает трудности для массового производства.

Hyundai разрабатывает новый "невиданный ранее" двигатель

Автопроизводитель Hyundai разрабатывает новый двигатель внутреннего сгорания для автомобилей со средним расположением двигателя, сообщает Motor1.com, пишет УНН.

Детали

"Hyundai экспериментирует с прототипами со средним расположением двигателя уже более десяти лет", - пишет издание.

Работа над проектом RM (Racing Midship), как указано, началась в 2012 году, но лишь спустя несколько лет RM14 вышел в свет в виде заднеприводного Veloster с двигателем, установленным между осями. Следующие RM15, RM16 и RM19 также были основаны на этом необычном хэтчбеке, но серийная версия так и не была выпущена.

"Однако, похоже, Hyundai не отказалась от идеи создания автомобиля со средним расположением двигателя. Новое официальное видео, опубликованное на YouTube корейским филиалом компании, подтверждает, что проект все еще жив", - говорится в публикации.

В нем, как указано, исследователь из команды разработчиков двигателей официально заявляет, что двигатель MR (Midship, задний привод) "в настоящее время находится в разработке".

С двигателем, описываемым как высокооборотный и высокопроизводительный, не обошлось без вызовов: инженеры признают, что столкнулись со "многими трудностями". Тем не менее, Hyundai, похоже, постепенно устраняет все недоработки, что позволяет предположить, что проект в конечном итоге достигнет стадии производства, пишет издание.

Заявленная цель компании, как указано, - "разработать двигатель, который соответствует требованиям рынка к производительности, и наладить его массовое производство без каких-либо проблем". Хотя невозможно сказать наверняка, это заявление делает маловероятным, что Hyundai имеет в виду двигатель V-8 с двумя турбонагнетателями, разработанный для гоночного автомобиля Genesis Magma Racing GMR-001, отмечает издание.

Hyundai называет новый двигатель "невиданным ранее" и говорит, что он отличается "совершенно другой" конструкцией и конфигурацией. В то же время силовая установка GMR, разрабатываемая Hyundai Motorsport в Германии с 2024 года, основана на четырехцилиндровом 1,6-литровом двигателе из программы WRC, разделяя примерно 60% деталей с этим меньшим агрегатом, пишет издание.

"Пока Hyundai или Genesis не прояснят ситуацию, нам остается только догадываться. Возможно, в видео упоминается новый V-8 для гонок на выносливость. Другой вероятный сценарий заключается в том, что Hyundai разрабатывает аналогичный силовой агрегат для дорожных автомобилей под недавно созданным суббрендом Genesis Magma Performance или линейкой Hyundai N. Третий вариант предполагает разработку двух разных двигателей: V-8 для LMDh и еще одного двигателя внутреннего сгорания для уличного автомобиля со средним расположением двигателя с эмблемой Hyundai или Genesis", - говорится в публикации.

Тем временем, как отмечается, Hyundai выпустит готовый к производству суперкар N Vision 74, о котором компания уже давно предупреждала. Даже если в нем нет двигателя внутреннего сгорания, сочетание двух водородных баков и аккумуляторной батареи интригует. С мощностью в 671 лошадиную силу и футуристическим дизайном, напоминающим модернизированный DeLorean DMC-12, он, безусловно, привлекает внимание, пишет издание.

Энтузиасты могли бы утверждать, что установить этот V-8 за сиденьями флагманской модели N было бы гораздо лучшим решением, но Hyundai ничего не сказала о возможности установки бензинового двигателя на свой радикальный спорткар, отмечает издание.

Hyundai сообщил о стремительном росте продаж на 12% и значительном вкладе электрокаров15.09.25, 14:59 • 2155 просмотров

Юлия Шрамко

ТехнологииАвто