Почитание легенды: Renault возвращает в обновленном виде необычный автомобиль периода 80-х
Renault возрождает культовый R5 Turbo 3E, выпустив обновленную электрическую версию. Новый автомобиль имеет 555 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 3,5 секунды.
Слухи о R5 turbo 3E — самом диком автомобиле 80-х — впервые появились в 2022 году, а полноценный анонс новой модели появился в прошлом году. Наконец, новый Renault R5 дебютировал в документальном сериале о перевоплощении Renault Group «Анатомия возвращения», который с декабря будет доступен для просмотра.
Детали
В Renault решили вернуть одну из самых ярких моделей автомобиля периода 1980-х годов: в то время Renault 5 Turbo всколыхнул и в определенной степени разделил впечатления в среде знатоков автомобильного мира.
Компактный, как маленький автомобиль, взрывной, как спортивный автомобиль. Он разгонялся почти как Porsche 911, постоянно выигрывал ралли и стоил столько же, сколько Mercedes S-класса. Автомобиль, который вызывал одновременно восхищение, страх и волнение.
И вот он возвращается, но уже в обновленном электрическом виде. В попытке прыгнуть в будущее технически, в то же время Renault 5 Turbo 3E остается верным своей модели.
Два двигателя-матицы колес на задней оси обеспечивают 555 л.с. и 4800 ньютон-метров крутящего момента.
Подобно характеристикам славного предшественника, новый R5 Turbo передает свою мощность исключительно на задние колеса.
Интересный факт: в отличие от многих электрических спортивных автомобилей с полным приводом, новый R5 Turbo сохраняет настоящий задний привод. Его разгон от нуля до 100 км/ч занимает 3,5 секунды. Интересно, что оригинальному Turbo понадобится почти 7 секунд.
Премьера уникального автомобиля также была неординарной.
Renault R5 Turbo 3E дебютировал в документальном сериале "Анатомия возвращения", рассказывающем о трансформации Renault Group, программе "Renaultation" и закулисном пути компании. Фильм доступен для просмотра на Prime Video с 13 декабря.
