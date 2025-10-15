$41.750.14
15 октября, 10:41 • 15742 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 30512 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
15 октября, 09:25 • 25462 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
15 октября, 09:00 • 25867 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 23242 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 08:03 • 18531 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
15 октября, 07:49 • 17676 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 33785 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
15 октября, 07:08 • 33813 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
15 октября, 06:15 • 13846 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
Почитание легенды: Renault возвращает в обновленном виде необычный автомобиль периода 80-х

Киев • УНН

 • 626 просмотра

Renault возрождает культовый R5 Turbo 3E, выпустив обновленную электрическую версию. Новый автомобиль имеет 555 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 3,5 секунды.

Почитание легенды: Renault возвращает в обновленном виде необычный автомобиль периода 80-х

Слухи о R5 turbo 3E — самом диком автомобиле 80-х — впервые появились в 2022 году, а полноценный анонс новой модели появился в прошлом году. Наконец, новый Renault R5 дебютировал в документальном сериале о перевоплощении Renault Group «Анатомия возвращения», который с декабря будет доступен для просмотра.

Об этом рассказывают T-Online и Auto Świat, передает УНН.

Детали

В Renault решили вернуть одну из самых ярких моделей автомобиля периода 1980-х годов: в то время Renault 5 Turbo всколыхнул и в определенной степени разделил впечатления в среде знатоков автомобильного мира.

Компактный, как маленький автомобиль, взрывной, как спортивный автомобиль. Он разгонялся почти как Porsche 911, постоянно выигрывал ралли и стоил столько же, сколько Mercedes S-класса. Автомобиль, который вызывал одновременно восхищение, страх и волнение.

- пишет T-Online.

И вот он возвращается, но уже в обновленном электрическом виде. В попытке прыгнуть в будущее технически, в то же время Renault 5 Turbo 3E остается верным своей модели.

Два двигателя-матицы колес на задней оси обеспечивают 555 л.с. и 4800 ньютон-метров крутящего момента.

- говорится в обзоре.

Подобно характеристикам славного предшественника, новый R5 Turbo передает свою мощность исключительно на задние колеса.

Интересный факт: в отличие от многих электрических спортивных автомобилей с полным приводом, новый R5 Turbo сохраняет настоящий задний привод. Его разгон от нуля до 100 км/ч занимает 3,5 секунды. Интересно, что оригинальному Turbo понадобится почти 7 секунд.

Правительство РФ внесло Renault в список подсанкционных компаний из-за возможного производства дронов для Украины12.10.25, 03:50 • 13694 просмотра

Премьера уникального автомобиля также была неординарной.

Renault R5 Turbo 3E дебютировал в документальном сериале "Анатомия возвращения", рассказывающем о трансформации Renault Group, программе "Renaultation" и закулисном пути компании. Фильм доступен для просмотра на Prime Video с 13 декабря.

Напомним

Subaru представила два новых концепт-кара под маркой STI - один с электродвигателем, другой с бензиновым.

Hyundai работает над новым двигателем внутреннего сгорания для автомобилей со средним расположением двигателя, который описывается как высокооборотный и высокопроизводительный. Проект RM (Racing Midship) продолжается с 2012 года.

Игорь Тележников

Авто
Фильм
Сериал