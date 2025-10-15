Subaru анонсувала два нові спортивні авто - електричне та бензинове
Київ • УНН
Subaru представила два нові концепт-кари під маркою STI: електричний Performance-E у стилі фастбек та бензиновий Performance-B, схожий на спортивний хетчбек WRX. Обидві моделі офіційно покажуть 29 жовтня на виставці в Японії.
Subaru представила два нових концепт-кари під маркою STI - один з електродвигуном, інший із бензиновим. Електричний Performance-E має стильний фастбек-дизайн, а бензиновий Performance-B схожий на спортивний хетчбек WRX. Обидві моделі офіційно покажуть 29 жовтня на виставці в Японії, пише УНН із посиланням Motor1.
Деталі
Напередодні автовиставки в Японії 2025 року провідні автовиробники країни активно демонструють свої новинки. У понеділок Toyota презентувала електричну Corolla та купе Century, а наступного дня Mazda показала елегантне чотиридверне авто. Тепер настала черга Subaru, яка опублікувала перші зображення двох нових моделей під брендом STI.
Один із них - повністю електричний Performance-E STI, створений у стилі фастбек. Він вирізняється вузькими фарами, обтічним капотом і агресивним дизайном переднього бампера, а його колеса прикрашені золотими аеродинамічними вставками.
Водночас Performance-B STI з бензиновим двигуном виглядає як справжній спортивний хетчбек, який може стати конкурентом Toyota GR Corolla. На фото видно великий спойлер на даху, що підкреслює агресивний стиль авто. Це не перший раз, коли Subaru показує цю модель - уперше її продемонстрували ще в червні. Машина має розширені крила, характерний передок у стилі WRX, а також вентиляційні отвори з обох боків капота.
Subaru стверджує, що двигун внутрішнього згоряння працює в парі з їхньою симетричною системою повного приводу, але інші деталі залишаються невідомими. Як зазначає видання, трохи дивно бачити STI з бензиновим двигуном, враховуючи, що лише кілька місяців тому компанія заявила, що під цією маркою будуть випускатися електромобілі у майбутньому.
Новинки Subaru мають червоні акценти та впізнаваний логотип Subaru Tecnica International. Поки не відомо, чи потрапить якась із моделей у серійне виробництво. Їхній офіційний дебют відбудеться 29 жовтня на виставці мобільності Японії 2025, де вони поділять сцену з моделями Trailseeker, Forester Wilderness, Outback Wilderness та ретро-автомобілем GL Family Huckster 1983 року випуску.
