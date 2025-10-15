Subaru анонсировала два новых спортивных автомобиля - электрический и бензиновый

Subaru представила два новых концепт-кара под маркой STI — один с электродвигателем, другой с бензиновым. Электрический Performance-E имеет стильный фастбэк-дизайн, а бензиновый Performance-B похож на спортивный хэтчбек WRX. Обе модели официально покажут 29 октября на выставке в Японии, пишет УНН со ссылкой на Motor1.

Детали

Накануне автовыставки в Японии 2025 года ведущие автопроизводители страны активно демонстрируют свои новинки. В понедельник Toyota представила электрическую Corolla и купе Century, а на следующий день Mazda показала элегантный четырехдверный автомобиль. Теперь настала очередь Subaru, которая опубликовала первые изображения двух новых моделей под брендом STI.

Один из них — полностью электрический Performance-E STI, созданный в стиле фастбэк. Он отличается узкими фарами, обтекаемым капотом и агрессивным дизайном переднего бампера, а его колеса украшены золотыми аэродинамическими вставками.

В то же время Performance-B STI с бензиновым двигателем выглядит как настоящий спортивный хэтчбек, который может стать конкурентом Toyota GR Corolla. На фото виден большой спойлер на крыше, что подчеркивает агрессивный стиль автомобиля. Это не первый раз, когда Subaru показывает эту модель — впервые ее продемонстрировали еще в июне. Машина имеет расширенные крылья, характерный передок в стиле WRX, а также вентиляционные отверстия с обеих сторон капота.

Subaru утверждает, что двигатель внутреннего сгорания работает в паре с их симметричной системой полного привода, но другие детали остаются неизвестными. Как отмечает издание, немного странно видеть STI с бензиновым двигателем, учитывая, что всего несколько месяцев назад компания заявила, что под этой маркой будут выпускаться электромобили в будущем.

Новинки Subaru имеют красные акценты и узнаваемый логотип Subaru Tecnica International. Пока не известно, попадет ли какая-либо из моделей в серийное производство. Их официальный дебют состоится 29 октября на выставке мобильности Японии 2025, где они разделят сцену с моделями Trailseeker, Forester Wilderness, Outback Wilderness и ретро-автомобилем GL Family Huckster 1983 года выпуска.

