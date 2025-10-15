Subaru анонсировала два новых спортивных автомобиля - электрический и бензиновый

$41.750.14
48.240.10
ukenru
15 октября, 10:41 • 15754 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 30535 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
15 октября, 09:25 • 25470 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
15 октября, 09:00 • 25874 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 23248 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 08:03 • 18532 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
15 октября, 07:49 • 17677 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 33790 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
15 октября, 07:08 • 33818 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
15 октября, 06:15 • 13846 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.8м/с
69%
754мм
Популярные новости
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ15 октября, 08:15 • 37677 просмотра
Одесскую ГВА возглавит глава Днепропетровской ОВА Лысак - СМИ15 октября, 08:31 • 22097 просмотра
Штрафы за неиспользование водителями ремней безопасности выросли в 10 раз - Нацполиция15 октября, 09:06 • 17332 просмотра
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo11:45 • 19026 просмотра
Новый план сдерживания РФ: в Европе готовят совместное перевооружение дронами и ПВО - Bloomberg11:46 • 8328 просмотра
публикации
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo11:45 • 19113 просмотра
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ15 октября, 08:15 • 37769 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 33791 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию15 октября, 07:08 • 33818 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo15 октября, 05:50 • 59262 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Денис Шмыгаль
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Государственная граница Украины
Германия
Реклама
УНН Lite
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15:48 • 2568 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 61029 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 40037 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 42163 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 49095 просмотра
Актуальное
Дипломатка
Фильм
Нью-Йорк Таймс
Еврофайтер Тайфун
Сериал

Subaru анонсировала два новых спортивных автомобиля - электрический и бензиновый

Киев • УНН

 • 1022 просмотра

Subaru представила два новых концепт-кара под маркой STI: электрический Performance-E в стиле фастбек и бензиновый Performance-B, похожий на спортивный хэтчбек WRX. Обе модели официально покажут 29 октября на выставке в Японии.

Subaru анонсировала два новых спортивных автомобиля - электрический и бензиновый

Subaru представила два новых концепт-кара под маркой STI — один с электродвигателем, другой с бензиновым. Электрический Performance-E имеет стильный фастбэк-дизайн, а бензиновый Performance-B похож на спортивный хэтчбек WRX. Обе модели официально покажут 29 октября на выставке в Японии, пишет УНН со ссылкой на Motor1.

Детали

Накануне автовыставки в Японии 2025 года ведущие автопроизводители страны активно демонстрируют свои новинки. В понедельник Toyota представила электрическую Corolla и купе Century, а на следующий день Mazda показала элегантный четырехдверный автомобиль. Теперь настала очередь Subaru, которая опубликовала первые изображения двух новых моделей под брендом STI.

Один из них — полностью электрический Performance-E STI, созданный в стиле фастбэк. Он отличается узкими фарами, обтекаемым капотом и агрессивным дизайном переднего бампера, а его колеса украшены золотыми аэродинамическими вставками.

Hyundai разрабатывает новый "невиданный ранее" двигатель15.10.25, 17:03 • 1340 просмотров

В то же время Performance-B STI с бензиновым двигателем выглядит как настоящий спортивный хэтчбек, который может стать конкурентом Toyota GR Corolla. На фото виден большой спойлер на крыше, что подчеркивает агрессивный стиль автомобиля. Это не первый раз, когда Subaru показывает эту модель — впервые ее продемонстрировали еще в июне. Машина имеет расширенные крылья, характерный передок в стиле WRX, а также вентиляционные отверстия с обеих сторон капота.

Subaru утверждает, что двигатель внутреннего сгорания работает в паре с их симметричной системой полного привода, но другие детали остаются неизвестными. Как отмечает издание, немного странно видеть STI с бензиновым двигателем, учитывая, что всего несколько месяцев назад компания заявила, что под этой маркой будут выпускаться электромобили в будущем.

Новая Toyota Corolla удивила своим видом: первые фото концепта14.10.25, 12:47 • 3494 просмотра

Новинки Subaru имеют красные акценты и узнаваемый логотип Subaru Tecnica International. Пока не известно, попадет ли какая-либо из моделей в серийное производство. Их официальный дебют состоится 29 октября на выставке мобильности Японии 2025, где они разделят сцену с моделями Trailseeker, Forester Wilderness, Outback Wilderness и ретро-автомобилем GL Family Huckster 1983 года выпуска.

Nissan Ariya 2026 получит обновленный дизайн: что известно10.10.25, 08:41 • 3612 просмотров

Алена Уткина

ТехнологииАвто
Toyota
Япония