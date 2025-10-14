Новая Toyota Corolla удивила своим видом: первые фото концепта

Новая Toyota Corolla удивила всех своим видом, хотя это пока и концепт, сообщает Motor1.com, пишет УНН.

Детали

"Пока мы терпеливо ждали, когда Lexus LFR появится на публике, Toyota преподнесла нечто совершенно иное. Суперкар пока не появился, но громкая прямая трансляция из Японии все же показала несколько интересных автомобилей. Наряду с шестиколесным минивэном Lexus LS и купе Century на сваях, была представлена и эта: новая Corolla", - говорится в публикации.

Хотя официально это концепт, использование обычных боковых зеркал создает впечатление, что автомобиль близок к производству, пишет издание. Но, как отмечает издание, что действительно интересно: крышка топливного бака на переднем крыле "явно намекает на электромобиль". "Технически это может быть плагин-гибрид", - указывает издание.

Хотя электрическая версия, как сообщается, кажется практически гарантированной, трудно представить будущее без Corolla с двигателем внутреннего сгорания. "В конце концов, это самая продаваемая модель в истории автомобилестроения, и Toyota сама себе навредила бы, предлагая ее только в версии с электроприводом. Учитывая давний скептицизм компании относительно того, что электромобили когда-нибудь полностью захватят рынок, вариант с двигателем внутреннего сгорания, вероятно, ждет долгая жизнь", - пишет издание.

Пока что Toyota, как указано, держит подробности в тайне, поэтому остается только догадываться. Возможно, эта электрическая Corolla будет продаваться вместе с практически идентичной бензиновой моделью, подобно тому, как новый Lexus ES выглядит практически одинаково как с гибридным, так и электрическим двигателем.

В качестве альтернативы, отмечает издание, Toyota может объединить эту дерзкую Corolla с более традиционной моделью с ДВС. "Текущее поколение не слишком рискованно в плане стиля, в то время как эта концепция гораздо смелее. Среди примечательных деталей дизайна - пикселизированные дневные ходовые огни, "утиный хвост" как спойлер и поясная линия, спускающаяся вниз у передних стоек.

Короткий капот намекает на специальную платформу электромобиля. С другой стороны, Toyota также уже намекает на новый ультракомпактный четырехцилиндровый двигатель, который может быть установлен под капотом, поэтому пока не совсем понятно, будет ли этот концепт исключительно электрическим, отмечает издание.

"В любом случае, дизайн явно указывает на новое, яркое направление развития Corolla после десятилетий осторожного подхода", - говорится в сообщении.

Полная премьера состоится на Japan Mobility Show 2025, который откроется 29 октября.

Nissan Ariya 2026 получит обновленный дизайн: что известно