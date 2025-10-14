Новая Toyota Corolla удивила своим видом: первые фото концепта

$41.610.01
48.130.03
ukenru
Эксклюзив
09:28 • 3888 просмотра
НАБУ должно пройти внешний аудит и проверку детективов, считают в правоохранительном комитете Рады
09:05 • 8540 просмотра
США могут передать Украине только 20-50 ракет Tomahawk - FT
Эксклюзив
08:16 • 10362 просмотра
Беспомощные и беззащитные: нардеп Яцык поддержала инициативу Генпрокурора о безальтернативности пожизненного заключения за преступления против детей
08:01 • 10398 просмотра
Трамп планирует использовать опыт урегулирования ситуации в Газе для прекращения войны в Украине - WSJ
Эксклюзив
07:39 • 13599 просмотра
Конфликт между военными ТЦК и гражданскими в Тернополе: в полиции прокомментировали инцидент
06:48 • 14233 просмотра
Цены на золото и серебро подскочили вверх: новый рекорд зафиксирован 14 октября
06:24 • 15885 просмотра
Украинцы получили возможность блокировать спам-номера через мобильных операторов - Федоров
14 октября, 02:03 • 17576 просмотра
Трамп подтвердил встречу с Зеленским 17 октября и назвал Эрдогана помощником в окончании войны в Украине
13 октября, 19:08 • 27290 просмотра
Встреча в формате "Рамштайн" и Совет Украина-НАТО: дата и расписание
Эксклюзив
13 октября, 16:59 • 34954 просмотра
Пожизненное за убийство и изнасилование детей: нардеп Неклюдов поддержал инициативу Генпрокурора и обещает убеждать в ее правильности коллег
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3м/с
75%
751мм
Популярные новости
Microsoft прекращает поддержку Windows 10: что ждет 1,4 миллиарда пользователей14 октября, 00:59 • 25460 просмотра
ХАМАС освободил украинца Максима Харкина после 738 дней плена14 октября, 01:31 • 10705 просмотра
Прекращение огня в Украине даст возможность войскам РФ быстро передислоцироваться к восточной границе НАТО - ISW14 октября, 02:36 • 8656 просмотра
Минус 1200 солдат и 390 БпЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки14 октября, 04:29 • 24841 просмотра
В Черном море затонуло грузовое судно, украинский экипаж спасен07:09 • 14555 просмотра
публикации
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13 октября, 13:30 • 48560 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны13 октября, 12:28 • 48555 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство13 октября, 10:25 • 56179 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм13 октября, 10:13 • 52625 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
Эксклюзив
13 октября, 08:59 • 56958 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Кайя Каллас
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Сектор Газа
Кировоградская область
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 23464 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 28182 просмотра
Меган Маркл "сама пригласила себя" на Неделю моды в Париже13 октября, 14:34 • 29797 просмотра
Картофельное наследие и более чистые ингредиенты: производитель чипсов Lay’s представляет обновление бренда13 октября, 14:09 • 29535 просмотра
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto12 октября, 11:24 • 57008 просмотра
Актуальное
Золото
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-22 Raptor
Financial Times
Time (журнал)

Новая Toyota Corolla удивила своим видом: первые фото концепта

Киев • УНН

 • 1526 просмотра

Новая Toyota Corolla, представленная как концепт, удивила своим видом на прямой трансляции из Японии. Использование обычных зеркал и крышка топливного бака намекают на близость к производству и электрическую версию, хотя вариант с ДВС также вероятен.

Новая Toyota Corolla удивила своим видом: первые фото концепта

Новая Toyota Corolla удивила всех своим видом, хотя это пока и концепт, сообщает Motor1.com, пишет УНН.

Детали

"Пока мы терпеливо ждали, когда Lexus LFR появится на публике, Toyota преподнесла нечто совершенно иное. Суперкар пока не появился, но громкая прямая трансляция из Японии все же показала несколько интересных автомобилей. Наряду с шестиколесным минивэном Lexus LS и купе Century на сваях, была представлена и эта: новая Corolla", - говорится в публикации.

Хотя официально это концепт, использование обычных боковых зеркал создает впечатление, что автомобиль близок к производству, пишет издание. Но, как отмечает издание, что действительно интересно: крышка топливного бака на переднем крыле "явно намекает на электромобиль". "Технически это может быть плагин-гибрид", - указывает издание.

Хотя электрическая версия, как сообщается, кажется практически гарантированной, трудно представить будущее без Corolla с двигателем внутреннего сгорания. "В конце концов, это самая продаваемая модель в истории автомобилестроения, и Toyota сама себе навредила бы, предлагая ее только в версии с электроприводом. Учитывая давний скептицизм компании относительно того, что электромобили когда-нибудь полностью захватят рынок, вариант с двигателем внутреннего сгорания, вероятно, ждет долгая жизнь", - пишет издание.

Пока что Toyota, как указано, держит подробности в тайне, поэтому остается только догадываться. Возможно, эта электрическая Corolla будет продаваться вместе с практически идентичной бензиновой моделью, подобно тому, как новый Lexus ES выглядит практически одинаково как с гибридным, так и электрическим двигателем.

В качестве альтернативы, отмечает издание, Toyota может объединить эту дерзкую Corolla с более традиционной моделью с ДВС. "Текущее поколение не слишком рискованно в плане стиля, в то время как эта концепция гораздо смелее. Среди примечательных деталей дизайна - пикселизированные дневные ходовые огни, "утиный хвост" как спойлер и поясная линия, спускающаяся вниз у передних стоек.

Короткий капот намекает на специальную платформу электромобиля. С другой стороны, Toyota также уже намекает на новый ультракомпактный четырехцилиндровый двигатель, который может быть установлен под капотом, поэтому пока не совсем понятно, будет ли этот концепт исключительно электрическим, отмечает издание.

"В любом случае, дизайн явно указывает на новое, яркое направление развития Corolla после десятилетий осторожного подхода", - говорится в сообщении.

Полная премьера состоится на Japan Mobility Show 2025, который откроется 29 октября.

Nissan Ariya 2026 получит обновленный дизайн: что известно10.10.25, 08:41 • 3554 просмотра

Юлия Шрамко

ТехнологииАвто
Электроэнергия
Toyota
Япония