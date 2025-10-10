Nissan Ariya 2026 получит обновленный дизайн: что известно
Киев • УНН
Электрический кроссовер Nissan Ariya 2026 года получит обновленный дизайн, новую информационно-развлекательную систему с Google и функцию V2L. Автомобиль дебютирует на Japan Mobility Show 31 октября, но не будет доступен на рынке США.
Электрический кроссовер (SUV) Nissan ждет своего первого серьезного обновления. Показали новый Nissan Ariya, продемонстрировав дизайн, более близкий к LEAF 2026 года, пишет УНН со ссылкой на Electrek.
Детали
Nissan Ariya 2026 получит новый вид, обновленную информационно-развлекательную систему и более плавный ход.
Nissan показал нам краткий обзор нового электрического внедорожника перед его официальным дебютом на предстоящем Japan Mobility Show.
Новый Ariya не имеет черной, закрытой решетки радиатора и воздухозаборников, что придало ему более лаконичный, минималистичный вид, напоминающий LEAF третьего поколения. Он также перенял тонкий, угловатый дизайн светодиодных фар от LEAF. Nissan заявил, что новый дизайн передней части "излучает более современное и качественное ощущение".
Хотя передняя часть была полностью представлена, еще предстоит увидеть, как будет выглядеть задняя часть. Как и LEAF 2026 года, он, вероятно, получит более плавные линии и обновленные фары.
Nissan подтвердил, что новый электрический внедорожник будет оснащен новой информационно-развлекательной системой со встроенным Google. Он также получит функцию "car-to-load" (V2L). Обе эти функции уже реализованы в новом LEAF.
По заявлению Nissan, благодаря обновленной подвеске, обновленная Ariya станет комфортнее в управлении. Подробнее о ценах, запасе хода и других характеристиках мы узнаем ближе к запуску продаж.
Новый Nissan Ariya дебютирует на Japan Mobility Show 2025, которое стартует 31 октября. В Японии он появится позже в этом финансовом году, а затем на зарубежных рынках. Однако жители США не смогут увидеть обновления. Nissan исключает внедорожник Ariya из своего американского модельного ряда 2026 года, сосредоточившись на запуске нового LEAF. Автопроизводитель заявил, что по-прежнему будет поддерживать текущих владельцев, но вернется ли он в 2027 модельном году, пока неясно.
Компания Nissan заявила, что LEAF 2026 года будет иметь самую низкую начальную рекомендованную розничную цену среди всех новых электромобилей, продаваемых в настоящее время в США, - всего от 29 990 долларов США.
