Nissan Ariya 2026 отримає оновлений дизайн: що відомо
Київ • УНН
Електричний кросовер Nissan Ariya 2026 року отримає оновлений дизайн, нову інформаційно-розважальну систему з Google та функцію V2L. Автомобіль дебютує на Japan Mobility Show 31 жовтня, але не буде доступний на ринку США.
Електричний кросовер (SUV) Nissan чекає на своє перше серйозне оновлення. Показали новий Nissan Ariya, продемонструвавши дизайн, ближчий до LEAF 2026 року, пише УНН з посиланням на Electrek.
Деталі
Nissan Ariya 2026 отримає новий вигляд, оновлену інформаційно-розважальну систему і більш плавний хід.
Nissan показав нам короткий огляд нового електричного позашляховика перед його офіційним дебютом на майбутньому Japan Mobility Show.
Новий Ariya не має чорної, закритої решітки радіатора і повітрозабірників, що надало йому більш лаконічного, мінімалістичного вигляду, що нагадує LEAF третього покоління. Він також перейняв тонкий, незграбний дизайн світлодіодних фар від LEAF. Nissan заявив, що новий дизайн передньої частини "випромінює більш сучасне та якісне відчуття".
Хоча передня частина була повністю представлена, ще доведеться побачити, як виглядатиме задня частина. Як і LEAF 2026 року, він, ймовірно, отримає більш плавні лінії та оновлені фари.
Nissan підтвердив, що новий електричний позашляховик буде оснащений новою інформаційно-розважальною системою із вбудованим Google. Він також отримає функцію "car-to-load" (V2L). Обидві ці функції вже реалізовані у новому LEAF.
За заявою Nissan, завдяки оновленій підвісці, оновлена Ariya стане комфортнішою в управлінні. Докладніше про ціни, запас ходу та інші характеристики ми дізнаємося ближче до запуску продажів.
Новий Nissan Ariya дебютує на Japan Mobility Show 2025, що стартує 31 жовтня. У Японії він з'явиться пізніше цього фінансового року, а потім на закордонних ринках. Проте жителі США не зможуть побачити поновлення. Nissan виключає позашляховик Ariya зі свого американського модельного ряду 2026 року, зосередившись на запуску нового LEAF. Автовиробник заявив, що, як і раніше, підтримуватиме поточних власників, але чи повернеться він у 2027 модельному році, поки неясно.
Компанія Nissan заявила, що LEAF 2026 року матиме найнижчу початкову рекомендовану роздрібну ціну серед усіх нових електромобілів, що продаються наразі в США, - лише від 29 990 доларів США.
