Новий Nissan Leaf зіткнувся з проблемами ще до випуску: у чому причина

Київ • УНН

 • 324 перегляди

Nissan зіткнувся зі скороченням виробництва Leaf третього покоління через труднощі з постачанням акумуляторів від AESC. Це ставить під загрозу повернення компанії до стабільності та її конкурентоспроможність на ринку електромобілів.

Новий Nissan Leaf зіткнувся з проблемами ще до випуску: у чому причина

Nissan скорочує виробництво Leaf вдвічі через труднощі з постачальниками, які не можуть задовольнити попит щодо нових акумуляторів, пише УНН з посиланням на Autoblog.

Деталі

Leaf третього покоління – одна із моделей, на яку Nissan розраховує, щоб повернути компанію до стабільності. Після багатьох років падіння світових продажів та великих збитків автовиробнику необхідний потужний імпульс у сегменті електромобілів, щоб залишатися конкурентоспроможним.

Новий Leaf виглядає переконливо на папері. Він відмовляється від традиційного кузова хетчбек на користь профілю компактного кросовера і побудований на тій же платформі CMF-EV, що і більший Nissan Ariya. Запас ходу збільшений більш ніж на 30%, а ціни в США стартують з позначки трохи менше ніж 30 000 доларів, що дешевше за попередню модель і входить до списку найдоступніших нових електромобілів, які очікуються в 2026 модельному році. Ще до того, як перший екземпляр з'явився в автосалонах, ця формула, здавалося, виявилася тим, що потрібно Nissan.

Проте запуск виробництва Nissan зіштовхнувся з труднощами задовго до запланованого початку постачання клієнтам. Виробництво на заводі в Тотігі (Японія) скоротилося до менш ніж половини від початкового плану на період з вересня по листопад, причому в деякі місяці скорочення становило кілька тисяч одиниць. Проблема не в попиті або нестачі робочої сили, а в нестачі відповідних акумуляторів, пише видання.

AESC, постачальник з Йокогами, що частково належить Nissan, зіткнувся з труднощами при виробництві достатньої кількості високоякісних акумуляторів для нової моделі. Через нижчі, ніж очікувалося, обсяги виробництва завод залишився без поставок, необхідних для підтримки запланованих темпів виробництва.

Новий Leaf має з'явитись у дилерів у США наприкінці цього року як модель 2026 року. Продажі в Японії почнуться до кінця року, а постачання до Європи - того ж року. Для автомобіля, покликаного стати лідером відновлення Nissan, невеликі поставки - це серйозний ризик. Компанія повідомила про чистий збиток обсягом 670,8 млрд ієн (близько 4,6 млрд доларів США) за фінансовий рік, що закінчився у березні 2025 року, і вибула з десятки найбільших автовиробників світу після шестивідсоткового падіння продажів у першій половині року.

Nissan колись лідирував на ринку електромобілів, коли Leaf першого покоління дебютував у 2010 році, але зараз конкуренція з боку Tesla, BYD та нових гравців на внутрішньому ринку, як-от міні-електрокар від Honda N-One e:, загострилася. Якщо проблеми з постачанням акумуляторів збережуться, Nissan може підійти до критичного етапу запуску в США з обмеженими запасами, що послабить популярність його найважливішої моделі та сповільнить повернення на ринок, що залежить від успіху цього кросовера, зауважує видання.

Юлія Шрамко

Новини СвітуАвто
Електроенергія
Tesla Inc
Nissan
Європа
Японія
Сполучені Штати Америки