Новий Nissan Leaf зіткнувся з проблемами ще до випуску: у чому причина

Nissan скорочує виробництво Leaf вдвічі через труднощі з постачальниками, які не можуть задовольнити попит щодо нових акумуляторів, пише УНН з посиланням на Autoblog.

Деталі

Leaf третього покоління – одна із моделей, на яку Nissan розраховує, щоб повернути компанію до стабільності. Після багатьох років падіння світових продажів та великих збитків автовиробнику необхідний потужний імпульс у сегменті електромобілів, щоб залишатися конкурентоспроможним.

Новий Leaf виглядає переконливо на папері. Він відмовляється від традиційного кузова хетчбек на користь профілю компактного кросовера і побудований на тій же платформі CMF-EV, що і більший Nissan Ariya. Запас ходу збільшений більш ніж на 30%, а ціни в США стартують з позначки трохи менше ніж 30 000 доларів, що дешевше за попередню модель і входить до списку найдоступніших нових електромобілів, які очікуються в 2026 модельному році. Ще до того, як перший екземпляр з'явився в автосалонах, ця формула, здавалося, виявилася тим, що потрібно Nissan.

Проте запуск виробництва Nissan зіштовхнувся з труднощами задовго до запланованого початку постачання клієнтам. Виробництво на заводі в Тотігі (Японія) скоротилося до менш ніж половини від початкового плану на період з вересня по листопад, причому в деякі місяці скорочення становило кілька тисяч одиниць. Проблема не в попиті або нестачі робочої сили, а в нестачі відповідних акумуляторів, пише видання.

AESC, постачальник з Йокогами, що частково належить Nissan, зіткнувся з труднощами при виробництві достатньої кількості високоякісних акумуляторів для нової моделі. Через нижчі, ніж очікувалося, обсяги виробництва завод залишився без поставок, необхідних для підтримки запланованих темпів виробництва.

Новий Leaf має з'явитись у дилерів у США наприкінці цього року як модель 2026 року. Продажі в Японії почнуться до кінця року, а постачання до Європи - того ж року. Для автомобіля, покликаного стати лідером відновлення Nissan, невеликі поставки - це серйозний ризик. Компанія повідомила про чистий збиток обсягом 670,8 млрд ієн (близько 4,6 млрд доларів США) за фінансовий рік, що закінчився у березні 2025 року, і вибула з десятки найбільших автовиробників світу після шестивідсоткового падіння продажів у першій половині року.

Nissan колись лідирував на ринку електромобілів, коли Leaf першого покоління дебютував у 2010 році, але зараз конкуренція з боку Tesla, BYD та нових гравців на внутрішньому ринку, як-от міні-електрокар від Honda N-One e:, загострилася. Якщо проблеми з постачанням акумуляторів збережуться, Nissan може підійти до критичного етапу запуску в США з обмеженими запасами, що послабить популярність його найважливішої моделі та сповільнить повернення на ринок, що залежить від успіху цього кросовера, зауважує видання.

Новий Nissan LEAF продаватимуть у США як "найдоступніший електромобіль"