Новий Nissan LEAF продаватимуть у США як "найдоступніший електромобіль"

Новий Nissan LEAF 2026 року продаватимуть у США як "найдоступніший електромобіль", ціна якого починається від 30 000 доларів США, повідомляє Electrek, пише УНН.

Деталі

Новий Nissan LEAF 2026 року з’явиться в дилерських центрах США з дня на день. І він навіть дешевший, ніж оригінальна модель, випущена в 2011 році. Nissan стверджує, що з цінами від 30 000 доларів США новий LEAF буде найдоступнішим електромобілем у США. І він пропонує більший запас ходу, швидшу зарядку та безліч інших покращень.

Електричний хетчбек Nissan став справжнім кросовером. Nissan LEAF 2026 року тепер має запас ходу понад 480 км і вбудований порт NACS, тому його можна заряджати на зарядних станціях Tesla Superchargers.

Nissan заявив, що початкова ціна LEAF 2026 року становить лише 29 990 доларів США, і що він має "найнижчу рекомендовану роздрібну ціну серед усіх нових електромобілів, що зараз продаються в США". Він навіть дешевший за оригінальний LEAF, випущений у 2011 році за 32 780 доларів США.

Попри додаткові функції та більший запас ходу, комплектація LEAF SV+ 2026 року коштує від 34 230 доларів США, що майже на 2000 доларів менше, ніж модель 2025 року.

Старший віце-президент Nissan з маркетингу та продажів у США Вінай Шахані після запуску LEAF 15 років тому заявив, що автовиробник "все ще прагне зробити електромобілі доступними для всіх". Шахані додав: "Саме так ми підтримували стабільну ціну LEAF протягом трьох поколінь, надаючи власникам більше стилю, більше технологій, більше функцій та значно покращений запас ходу порівняно з оригінальною моделлю 2011 року".

Оснащений літій-іонним акумулятором з рідинним охолодженням ємністю 75 кВт⋅год, Nissan LEAF 2026 року тепер має запас ходу до 485 км. Це значне покращення порівняно з максимальним запасом ходу в 340 км у попередньої моделі.

Він також може швидко заряджатися (від 10% до 80%) всього за 35 хвилин. Nissan додав нові функції, включаючи панорамний дах з регульованою яскравістю, що є першим у цьому сегменті.

Перероблений інтер'єр має мінімалістичну конфігурацію з подвійним дисплеєм водія та екранами інформаційно-розважальної системи. Моделі S та S+ оснащені 12,3-дюймовими екранами, а комплектації SV+ та Platinum+ отримують оновлені 14,3-дюймові екрани.

Вбудований Google доступний з Google Maps та Intelligent Route Planner, щоб зробити подорожі легкими. Nissan додав нову технологію камери, що забезпечує нові функції в стандартній комплектації, такі як інтелектуальний монітор кругового огляду, невидимий огляд капота та широкий огляд спереду.

Nissan невдовзі оголосить ціни на базовий LEAF S. Новий LEAF 2026 року почне надходити до дилерських центрів у США цієї осені.

