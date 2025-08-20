Новый Nissan LEAF будет продаваться в США как «самый доступный электромобиль»

$41.360.10
48.320.15
ukenru
Эксклюзив
09:46 • 198 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
09:29 • 3316 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
08:52 • 5212 просмотра
Сегодня ВР будет голосовать за Defence City: нардеп Вениславский призвал включить авиацию в инициативу
08:14 • 32806 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
06:54 • 18657 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
06:49 • 21390 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 23320 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 130962 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 114842 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 106445 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
1м/с
49%
746мм
Популярные новости
Оккупанты усилили фильтрацию в Крыму под предлогом миграционных проверок - ЦНС20 августа, 00:13 • 23424 просмотра
Великобритания протестировала подводный дрон, которым управляли с другого конца света20 августа, 02:03 • 15370 просмотра
Политика умиротворения не принесет Трампу Нобелевскую премию мира - Сенатор Блюменталь20 августа, 02:28 • 25111 просмотра
Шмыгаль посетил Харьковскую область и встретился с военными: что известноPhoto20 августа, 02:29 • 16415 просмотра
Иммигрантов в США будут проверять на «антиамериканизм»20 августа, 02:53 • 18497 просмотра
публикации
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
09:29 • 3326 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto08:14 • 32812 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 130965 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 114844 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 106445 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Эмманюэль Макрон
Скотт Бессент
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Белый дом
Европа
Реклама
УНН Lite
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"09:18 • 2346 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу08:11 • 10131 просмотра
92-летняя звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз показала себя в купальнике и заинтриговала новыми планамиPhoto19 августа, 17:03 • 26922 просмотра
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии19 августа, 10:46 • 61819 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф19 августа, 05:54 • 124992 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Доллар США
Фокс Ньюс
Нефть
Шахед-136

Новый Nissan LEAF будет продаваться в США как «самый доступный электромобиль»

Киев • УНН

 • 1098 просмотра

Новый Nissan LEAF 2026 года станет самым доступным электромобилем в США по цене от 29 990 долларов. Он предлагает запас хода до 485 км и быструю зарядку.

Новый Nissan LEAF будет продаваться в США как «самый доступный электромобиль»

Новый Nissan LEAF 2026 года будет продаваться в США как «самый доступный электромобиль» по цене от 30 000 долларов США, сообщает Electrek, пишет УНН.

Детали

Новый Nissan LEAF 2026 года появится в дилерских центрах США со дня на день. И он даже дешевле, чем оригинальная модель, выпущенная в 2011 году. Nissan утверждает, что с ценами от 30 000 долларов США новый LEAF будет самым доступным электромобилем в США. И он предлагает больший запас хода, более быструю зарядку и множество других улучшений.

Электрический хэтчбек Nissan стал настоящим кроссовером. Nissan LEAF 2026 года теперь имеет запас хода более 480 км и встроенный порт NACS, поэтому его можно заряжать на зарядных станциях Tesla Superchargers.

Nissan заявил, что начальная цена LEAF 2026 года составляет всего 29 990 долларов США, и что он имеет «самую низкую рекомендованную розничную цену среди всех новых электромобилей, которые сейчас продаются в США». Он даже дешевле оригинального LEAF, выпущенного в 2011 году за 32 780 долларов США.

Несмотря на дополнительные функции и больший запас хода, комплектация LEAF SV+ 2026 года стоит от 34 230 долларов США, что почти на 2000 долларов меньше, чем модель 2025 года.

Старший вице-президент Nissan по маркетингу и продажам в США Винай Шахани после запуска LEAF 15 лет назад заявил, что автопроизводитель «все еще стремится сделать электромобили доступными для всех». Шахани добавил: «Именно так мы поддерживали стабильную цену LEAF на протяжении трех поколений, предоставляя владельцам больше стиля, больше технологий, больше функций и значительно улучшенный запас хода по сравнению с оригинальной моделью 2011 года».

Оснащенный литий-ионным аккумулятором с жидкостным охлаждением емкостью 75 кВт⋅ч, Nissan LEAF 2026 года теперь имеет запас хода до 485 км. Это значительное улучшение по сравнению с максимальным запасом хода в 340 км у предыдущей модели.

Он также может быстро заряжаться (от 10% до 80%) всего за 35 минут. Nissan добавил новые функции, включая панорамную крышу с регулируемой яркостью, что является первым в этом сегменте.

Переработанный интерьер имеет минималистичную конфигурацию с двойным дисплеем водителя и экранами информационно-развлекательной системы. Модели S и S+ оснащены 12,3-дюймовыми экранами, а комплектации SV+ и Platinum+ получают обновленные 14,3-дюймовые экраны.

Встроенный Google доступен с Google Maps и Intelligent Route Planner, чтобы сделать путешествия легкими. Nissan добавил новую технологию камеры, обеспечивающую новые функции в стандартной комплектации, такие как интеллектуальный монитор кругового обзора, невидимый обзор капота и широкий обзор спереди.

Nissan вскоре объявит цены на базовый LEAF S. Новый LEAF 2026 года начнет поступать в дилерские центры в США этой осенью.

Nissan Leaf сменил класс и стал электрическим кроссовером уже в этом месяце04.06.25, 15:12 • 2765 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираАвто
Доллар США
Тесла, Инк.
Nissan
Соединённые Штаты
Google