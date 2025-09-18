$41.190.02
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
10:41 • 10786 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
09:39 • 19075 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
09:29 • 13783 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
08:50 • 13733 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 22916 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 14527 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 43188 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 43053 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 33108 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Новый Nissan Leaf столкнулся с проблемами еще до выпуска: в чем причина

Киев • УНН

 240 просмотра

Nissan столкнулся с сокращением производства Leaf третьего поколения из-за трудностей с поставками аккумуляторов от AESC. Это ставит под угрозу возвращение компании к стабильности и ее конкурентоспособность на рынке электромобилей.

Новый Nissan Leaf столкнулся с проблемами еще до выпуска: в чем причина

Nissan вдвое сокращает производство Leaf из-за трудностей с поставщиками, которые не могут удовлетворить спрос на новые аккумуляторы, пишет УНН со ссылкой на Autoblog.

Детали

Leaf третьего поколения – одна из моделей, на которую Nissan рассчитывает, чтобы вернуть компанию к стабильности. После многих лет падения мировых продаж и больших убытков автопроизводителю необходим мощный импульс в сегменте электромобилей, чтобы оставаться конкурентоспособным.

Новый Leaf выглядит убедительно на бумаге. Он отказывается от традиционного кузова хэтчбек в пользу профиля компактного кроссовера и построен на той же платформе CMF-EV, что и более крупный Nissan Ariya. Запас хода увеличен более чем на 30%, а цены в США стартуют с отметки чуть менее 30 000 долларов, что дешевле предыдущей модели и входит в список самых доступных новых электромобилей, ожидаемых в 2026 модельном году. Еще до того, как первый экземпляр появился в автосалонах, эта формула, казалось, оказалась тем, что нужно Nissan.

Однако запуск производства Nissan столкнулся с трудностями задолго до запланированного начала поставок клиентам. Производство на заводе в Тотиги (Япония) сократилось до менее чем половины от первоначального плана на период с сентября по ноябрь, причем в некоторые месяцы сокращение составляло несколько тысяч единиц. Проблема не в спросе или нехватке рабочей силы, а в нехватке подходящих аккумуляторов, пишет издание.

AESC, поставщик из Йокогамы, частично принадлежащий Nissan, столкнулся с трудностями при производстве достаточного количества высококачественных аккумуляторов для новой модели. Из-за более низких, чем ожидалось, объемов производства завод остался без поставок, необходимых для поддержания запланированных темпов производства.

Новый Leaf должен появиться у дилеров в США в конце этого года как модель 2026 года. Продажи в Японии начнутся до конца года, а поставки в Европу - в том же году. Для автомобиля, призванного стать лидером восстановления Nissan, небольшие поставки - это серьезный риск. Компания сообщила о чистом убытке в размере 670,8 млрд иен (около 4,6 млрд долларов США) за финансовый год, закончившийся в марте 2025 года, и выбыла из десятки крупнейших автопроизводителей мира после шестипроцентного падения продаж в первой половине года.

Nissan когда-то лидировал на рынке электромобилей, когда Leaf первого поколения дебютировал в 2010 году, но сейчас конкуренция со стороны Tesla, BYD и новых игроков на внутреннем рынке, таких как мини-электрокар от Honda N-One e:, обострилась. Если проблемы с поставками аккумуляторов сохранятся, Nissan может подойти к критическому этапу запуска в США с ограниченными запасами, что ослабит популярность его важнейшей модели и замедлит возвращение на рынок, зависящее от успеха этого кроссовера, отмечает издание.

Новый Nissan LEAF будет продаваться в США как "самый доступный электромобиль"20.08.25, 11:57 • 3324 просмотра

Юлия Шрамко

Новости МираАвто
