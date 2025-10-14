Нова Toyota Corolla здивувала своїм виглядом: перші фото концепту

Нова Toyota Corolla здивувала всіх своїм виглядом, хоча це наразі і концепт, повідомляє Motor1.com, пише УНН.

Деталі

"Поки ми терпляче чекали, коли Lexus LFR з'явиться на публіці, Toyota піднесла щось зовсім інше. Суперкар поки не з'явився, але гучна пряма трансляція з Японії все ж таки показала кілька цікавих автомобілів. Поряд із шестиколісним мінівеном Lexus LS і купе Century на палях, була представлена ​​і ця: нова Corolla", - ідеться у публікації.

Хоча офіційно це концепт, використання звичайних бічних дзеркал створює враження, що автомобіль близький до виробництва, пише видання. Але, як зауважує видання, що справді цікаво: кришка паливного бака на передньому крилі "явно натякає на електромобіль". "Технічно це може бути плагін-гібрид", - вказує видання.

Хоча електрична версія, як повідомляється, здається практично гарантованою, важко уявити майбутнє без Corolla із двигуном внутрішнього згоряння. "Зрештою, це модель, що продається найбільше в історії автомобілебудування, і Toyota сама собі нашкодила б, пропонуючи її тільки у версії з електроприводом. Враховуючи давній скептицизм компанії щодо того, що електромобілі колись повністю захоплять ринок, варіант із двигуном внутрішнього згоряння, імовірно, чекає довге життя", - пише видання.

Поки що Toyota, як вказано, тримає подробиці в таємниці, тому залишається тільки здогадуватися. Можливо, ця електрична Corolla буде продаватися разом із практично ідентичною бензиновою моделлю, подібно до того, як новий Lexus ES виглядає практично однаково як з гібридним, так і електричним двигуном.

Як альтернатива, зазначає видання, Toyota може об'єднати цю зухвалу Corolla з більш традиційною моделлю з ДВС. "Поточне покоління не надто ризиковане в плані стилю, в той час як ця концепція набагато сміливіша. Серед примітних деталей дизайну - пікселізовані денні ходові вогні, "качиний хвіст" як спойлер і поясна лінія, що спускається вниз біля передніх стійок.

Короткий капот натякає на спеціальну платформу електромобіля. З іншого боку, Toyota також уже натякає на новий ультракомпактний чотирициліндровий двигун, який може бути встановлений під капотом, тому поки не зовсім зрозуміло, чи цей концепт буде виключно електричним, зауважує видання.

"У будь-якому випадку, дизайн явно вказує на новий, яскравий напрямок розвитку Corolla після десятиліть обережного підходу", - ідеться у повідомленні.

Повна прем'єра відбудеться на Japan Mobility Show 2025, який відкриється 29 жовтня.

Nissan Ariya 2026 отримає оновлений дизайн: що відомо