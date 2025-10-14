$41.610.01
uk
НАБУ має пройти зовнішній аудит і перевірку детективів, вважають у правоохоронному комітеті Ради
09:05 • 9936 перегляди
США можуть передати Україні лише 20-50 ракет Tomahawk - FT
Ексклюзив
08:16 • 10884 перегляди
Безпорадні та беззахисні: нардепка Яцик підтримала ініціативу Генпрокурора про безальтернативність довічного ув’язнення за злочини проти дітей
08:01 • 10921 перегляди
Трамп планує використати досвід врегулювання ситуації в Газі для припинення війни в Україні - WSJ
Ексклюзив
07:39 • 14058 перегляди
Конфлікт між військовими ТЦК та цивільними у Тернополі: в поліції прокоментували інцидент
06:48 • 14395 перегляди
Ціни на золото і срібло підскочили вгору: новий рекорд зафіксовано 14 жовтня
06:24 • 16015 перегляди
Українці отримали можливість блокувати спам-номери через мобільних операторів - Федоров
14 жовтня, 02:03 • 17605 перегляди
Трамп підтвердив зустріч із Зеленським 17 жовтня та назвав Ердогана помічником у закінченні війни в Україні
13 жовтня, 19:08 • 27317 перегляди
Зустріч у форматі "Рамштайн" і Рада Україна-НАТО: дата і розклад
Ексклюзив
13 жовтня, 16:59 • 34994 перегляди
Довічне за вбивство і згвалтування дітей: нардеп Неклюдов підтримав ініціативу Генпрокурора і обіцяє переконувати у її правильності колег
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Нова Toyota Corolla здивувала своїм виглядом: перші фото концепту

Київ • УНН

 • 1656 перегляди

Нова Toyota Corolla, представлена як концепт, здивувала своїм виглядом на прямій трансляції з Японії. Використання звичайних дзеркал та кришка паливного бака натякають на близькість до виробництва та електричну версію, хоча варіант з ДВЗ також ймовірний.

Нова Toyota Corolla здивувала своїм виглядом: перші фото концепту

Нова Toyota Corolla здивувала всіх своїм виглядом, хоча це наразі і концепт, повідомляє Motor1.com, пише УНН.

Деталі

"Поки ми терпляче чекали, коли Lexus LFR з'явиться на публіці, Toyota піднесла щось зовсім інше. Суперкар поки не з'явився, але гучна пряма трансляція з Японії все ж таки показала кілька цікавих автомобілів. Поряд із шестиколісним мінівеном Lexus LS і купе Century на палях, була представлена ​​і ця: нова Corolla", - ідеться у публікації.

Хоча офіційно це концепт, використання звичайних бічних дзеркал створює враження, що автомобіль близький до виробництва, пише видання. Але, як зауважує видання, що справді цікаво: кришка паливного бака на передньому крилі "явно натякає на електромобіль". "Технічно це може бути плагін-гібрид", - вказує видання.

Хоча електрична версія, як повідомляється, здається практично гарантованою, важко уявити майбутнє без Corolla із двигуном внутрішнього згоряння. "Зрештою, це модель, що продається найбільше в історії автомобілебудування, і Toyota сама собі нашкодила б, пропонуючи її тільки у версії з електроприводом. Враховуючи давній скептицизм компанії щодо того, що електромобілі колись повністю захоплять ринок, варіант із двигуном внутрішнього згоряння, імовірно, чекає довге життя", - пише видання.

Поки що Toyota, як вказано, тримає подробиці в таємниці, тому залишається тільки здогадуватися. Можливо, ця електрична Corolla буде продаватися разом із практично ідентичною бензиновою моделлю, подібно до того, як новий Lexus ES виглядає практично однаково як з гібридним, так і електричним двигуном.

Як альтернатива, зазначає видання, Toyota може об'єднати цю зухвалу Corolla з більш традиційною моделлю з ДВС. "Поточне покоління не надто ризиковане в плані стилю, в той час як ця концепція набагато сміливіша. Серед примітних деталей дизайну - пікселізовані денні ходові вогні, "качиний хвіст" як спойлер і поясна лінія, що спускається вниз біля передніх стійок.

Короткий капот натякає на спеціальну платформу електромобіля. З іншого боку, Toyota також уже натякає на новий ультракомпактний чотирициліндровий двигун, який може бути встановлений під капотом, тому поки не зовсім зрозуміло, чи цей концепт буде виключно електричним, зауважує видання.

"У будь-якому випадку, дизайн явно вказує на новий, яскравий напрямок розвитку Corolla після десятиліть обережного підходу", - ідеться у повідомленні.

Повна прем'єра відбудеться на Japan Mobility Show 2025, який відкриється 29 жовтня.

Nissan Ariya 2026 отримає оновлений дизайн: що відомо10.10.25, 08:41 • 3554 перегляди

Юлія Шрамко

ТехнологіїАвто
Електроенергія
Toyota
Японія