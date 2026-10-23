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The Guardian

Акції Volvo обвалились на тлі зростання збитків і скорочення робочих місць

Київ • УНН

 • 264 перегляди

Volvo Cars зафіксувала збиток 3,7 млрд крон і скоротить ще 2500 працівників. Акції компанії впали майже на 30%.

Акції Volvo обвалились на тлі зростання збитків і скорочення робочих місць
Фото: REUTERS/Marie Mannes

Акції Volvo Cars у п’ятницю впали майже на 30% після того, як шведський автовиробник повідомив про операційний збиток у третьому кварталі, що значно перевищив очікування. Компанія також оголосила про скорочення ще 2500 робочих місць — переважно на своєму домашньому ринку, у Швеції, передає УНН із посиланням на Reuters.

Видання зауважує, що це падіння, через яке акції опустилися до нових історичних мінімумів, відбувається на тлі серйозних викликів для компанії, контрольний пакет якої належить китайській групі Geely Holding. Серед них — нестабільний попит на електромобілі, посилення тарифного тиску та складні ринкові умови в Китаї.

"Третій квартал 2026 року виявився дуже невтішним і відображає рік, який став набагато складнішим, ніж очікувалося спочатку. Тому наш поточний план оздоровлення потребує рішучого посилення", — заявив генеральний директор Гокан Самуельссон.

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У звітному кварталі автовиробник отримав операційний збиток у розмірі 3,7 млрд шведських крон (373 млн доларів), тоді як роком раніше компанія мала прибуток 5,8 млрд крон. За оцінками аналітиків Citi, консенсус-прогноз передбачав збиток на рівні 724 млн крон.

Генеральний директор Гокан Самуельссон повернувся з пенсії у 2025 році, підписавши дворічний контракт, щоб вивести Volvo з кризи. Проте, попри жорстке скорочення витрат, план регіоналізації та поглиблення співпраці з Geely, ситуація лише погіршилася. Компанія заявила про необхідність додатково скоротити витрати на 5 млрд крон.

Останні заходи торкнуться близько 6% персоналу Volvo (зокрема, близько 2000 робочих місць у Швеції). Це буде досягнуто шляхом припинення контрактів із консультантами, природного відтоку кадрів та програм добровільного звільнення. Ці скорочення доповнюють раніше оголошене звільнення 3000 співробітників.

Самуельссон повідомив агентству Reuters, що процес скорочень має завершитися до середини 2027 року, хоча він не виключив вжиття додаткових заходів у майбутньому.

Додамо

Клаус Зеллмер, колишній очільник Skoda, який наступного року змінить Самуельссона на посаді, мусить зупинити занепад одного з найвідоміших європейських автомобільних брендів. "Зараз перед Зеллмером стоїть ще складніше завдання, ніж тоді, коли про його призначення оголосили місяць тому", — зазначають аналітики Bernstein, додаючи, що, на їхню думку, найближчим часом покращення ситуації очікувати не варто.

Випуск електричної моделі Volvo EX60 — версії бестселера XC60, яка відіграє ключову роль у стратегії відновлення компанії, — зіткнувся із серйозними затримками через проблеми зі збіркою акумуляторних батарей. За даними компанії, на сьогодні вироблено лише близько 5000 одиниць із запланованих на цей рік 40 000.

Цього місяця компанія відмовилася від своїх прогнозів щодо річного обсягу продажів і грошових потоків. У Volvo заявили, що на ключовому для себе китайському ринку надаватимуть перевагу рентабельності, а не частці ринку, і не братимуть участі в ціновій війні, що загострюється між місцевими конкурентами. Тим часом виручка компанії в третьому кварталі скоротилася майже на 50%.

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За повідомленням Volvo, валова рентабельність у третьому кварталі впала до 14,7% порівняно з 20,4% роком раніше.

Шість із 13 моделей, які Volvo планує випустити до кінця десятиліття, будуть розроблені спеціально для Китаю. За словами Самуельссона, доки ці нові моделі не з’являться на ринку, суттєвих покращень у показниках групи в цьому регіоні очікувати не варто.

"Можливо, нам слід було раніше усвідомити необхідність більш регіонального підходу в Китаї; також варто було раніше передбачити запровадження мит, що вказує на потребу в глибшій локалізації виробництва в США", — зазначив Самуельссон.

"Тож наразі це слабке місце, над усуненням якого ми працюємо".

Антоніна Туманова

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