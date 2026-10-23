Акции Volvo обвалились на фоне роста убытков и сокращения рабочих мест

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Акции Volvo Cars в пятницу упали почти на 30% после того, как шведский автопроизводитель сообщил об операционном убытке в третьем квартале, значительно превысившем ожидания. Компания также объявила о сокращении ещё 2500 рабочих мест — преимущественно на своём внутреннем рынке, в Швеции, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Издание отмечает, что это падение, в результате которого акции опустились до новых исторических минимумов, происходит на фоне серьёзных вызовов для компании, контрольный пакет которой принадлежит китайской группе Geely Holding. Среди них — нестабильный спрос на электромобили, усиление тарифного давления и сложные рыночные условия в Китае.

«Третий квартал 2026 года оказался очень неутешительным и отражает год, который стал гораздо сложнее, чем ожидалось изначально. Поэтому наш текущий план оздоровления требует решительного усиления», — заявил генеральный директор Хокан Самуэльссон.

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В отчётном квартале автопроизводитель получил операционный убыток в размере 3,7 млрд шведских крон (373 млн долларов), тогда как годом ранее компания имела прибыль в размере 5,8 млрд крон. По оценкам аналитиков Citi, консенсус-прогноз предполагал убыток на уровне 724 млн крон.

Генеральный директор Хокан Самуэльссон вернулся из отставки в 2025 году, подписав двухлетний контракт, чтобы вывести Volvo из кризиса. Однако, несмотря на жёсткое сокращение расходов, план регионализации и углубление сотрудничества с Geely, ситуация лишь ухудшилась. Компания заявила о необходимости дополнительно сократить расходы на 5 млрд крон.

Последние меры затронут около 6% персонала Volvo (в частности, около 2000 рабочих мест в Швеции). Это будет достигнуто за счёт прекращения контрактов с консультантами, естественного оттока кадров и программ добровольного увольнения. Эти сокращения дополняют ранее объявленное увольнение 3000 сотрудников.

Самуэльссон сообщил агентству Reuters, что процесс сокращений должен завершиться к середине 2027 года, хотя он не исключил принятия дополнительных мер в будущем.

Добавим

Клаус Зеллмер, бывший руководитель Skoda, который в следующем году сменит Самуэльссона на этом посту, должен остановить упадок одного из самых известных европейских автомобильных брендов. «Сейчас перед Зеллмером стоит ещё более сложная задача, чем тогда, когда о его назначении объявили месяц назад», — отмечают аналитики Bernstein, добавляя, что, по их мнению, в ближайшее время ожидать улучшения ситуации не стоит.

Выпуск электрической модели Volvo EX60 — версии бестселлера XC60, которая играет ключевую роль в стратегии восстановления компании, — столкнулся с серьёзными задержками из-за проблем со сборкой аккумуляторных батарей. По данным компании, на сегодняшний день произведено лишь около 5000 единиц из запланированных на этот год 40 000.

В этом месяце компания отказалась от своих прогнозов относительно годового объёма продаж и денежных потоков. В Volvo заявили, что на ключевом для себя китайском рынке будут отдавать предпочтение рентабельности, а не доле рынка, и не станут участвовать в обостряющейся ценовой войне между местными конкурентами. Тем временем выручка компании в третьем квартале сократилась почти на 50%.

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По сообщению Volvo, валовая рентабельность в третьем квартале упала до 14,7% по сравнению с 20,4% годом ранее.

Шесть из 13 моделей, которые Volvo планирует выпустить до конца десятилетия, будут разработаны специально для Китая. По словам Самуэльссона, пока эти новые модели не появятся на рынке, существенных улучшений показателей группы в этом регионе ожидать не стоит.

«Возможно, нам следовало раньше осознать необходимость более регионального подхода в Китае; также стоило раньше предусмотреть введение пошлин, что указывает на необходимость более глубокой локализации производства в США», — отметил Самуэльссон.

«Так что сейчас это слабое место, над устранением которого мы работаем».