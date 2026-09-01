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Шведская Volvo закрывает офис в Стокгольме на фоне сложностей на рынке

Киев • УНН

 • 1054 просмотра

Volvo Cars закроет стокгольмский офис 1 марта 2027 года и перенесёт функции в Гётеборг. Компания сокращает расходы и повышает эффективность.

Шведская Volvo закрывает офис в Стокгольме на фоне сложностей на рынке
фото иллюстративное

Шведская компания Volvo Cars заявила в понедельник, что закрывает свой офис в Стокгольме, где сейчас работают 450 человек, перенося функции в свою штаб-квартиру в Гётеборге в рамках усилий по сокращению расходов и повышению эффективности, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Автопроизводитель, контрольный пакет акций которого принадлежит китайской Geely, в прошлом году заявил, что планирует сократить 3000 рабочих мест, преимущественно офисных, в связи со сложной ситуацией на автомобильном рынке, характеризующейся снижением спроса и неопределённостью в торговых отношениях.

В понедельник Volvo Cars заявила, что концентрация ресурсов на меньшем количестве шведских объектов поможет уменьшить сложность, ускорить межфункциональное сотрудничество и повысить конкурентоспособность.

Офис в Стокгольме, созданный для наращивания экспертизы в таких областях, как разработка программного обеспечения, искусственный интеллект и цифровой клиентский опыт, закроется 1 марта 2027 года.

В настоящее время неясно, сколько рабочих мест будет сокращено в результате переезда.

"Volvo Cars будет управлять процессом в тесном диалоге с сотрудниками и их представителями", — говорится в заявлении компании.

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Юлия Шрамко

Авто
ИИ (искусственный интеллект)
Reuters
Стокгольм