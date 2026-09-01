Шведська Volvo закриває офіс у Стокгольмі на тлі складнощів на ринку

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Шведська компанія Volvo Cars заявила в понеділок, що закриває свій офіс у Стокгольмі, де зараз працює 450 осіб, переносячи обов'язки до своєї штаб-квартири в Гетеборзі в межах зусиль щодо скорочення витрат та підвищення ефективності, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Автовиробник, контрольний пакет акцій якого належить китайській Geely, минулого року заявив, що планує скоротити 3000 робочих місць, переважно офісних, у зв'язку зі складною ситуацією на автомобільному ринку, що характеризується зниженням попиту та невизначеністю у торгових відносинах.

У понеділок Volvo Cars заявила, що концентрація ресурсів на меншій кількості шведських об'єктів допоможе зменшити складнощі, пришвидшити міжфункціональну співпрацю та підвищити конкурентоспроможність.

Офіс у Стокгольмі, створений для нарощування експертизи в таких галузях, як розробка програмного забезпечення, штучний інтелект та цифровий клієнтський досвід, закриється 1 березня 2027 року.

Наразі не було зрозуміло, скільки робочих місць буде скорочено в результаті переїзду.

"Volvo Cars керуватиме процесом у тісному діалозі зі співробітниками та їх представниками", - ідеться у заяві компанії.

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