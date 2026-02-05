Volvo прогнозує зрівняння цін на електромобілі та бензинові авто протягом п'яти років

Генеральний директор Volvo Cars Хокан Самуельссон заявив, що завдяки стрімкому падінню вартості акумуляторів та впровадженню нових виробничих технологій електромобілі стануть дешевшими за аналоги з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) до 2031 року. Виступаючи на брифінгу в Стокгольмі 4 лютого, очільник шведського бренду підкреслив, що ціновий розрив між різними типами силових установок скорочується значно швидше, ніж очікувалося раніше. Про це пише УНН.

Головним чинником здешевлення "зелених" машин Самуельссон назвав перехід на дешевшу хімію акумуляторів, зокрема літій-залізо-фосфатні (LFP) елементи, та нові методи збирання. У моделях наступного покоління, таких як майбутній кросовер EX60, Volvo впроваджує інтеграцію батарей безпосередньо в силову структуру кузова та використання мега-лиття для виготовлення великих частин шасі. Ці кроки дозволяють суттєво зменшити вагу автомобіля та витрати на його виробництво.

Якщо подивитися на п'ять років уперед, електромобіль, найімовірніше, буде дешевшим, ніж автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння – зазначив Самуельссон.

Він також застеріг індустрію від очікування на "проривні" твердотільні батареї, наголосивши, що наявні літій-іонні технології ще мають величезний потенціал для оптимізації вартості.

Прибутковість електричної лінійки Volvo

На відміну від багатьох конкурентів, які наразі зазнають збитків від продажу електрокарів, Volvo вже звітує про прибутковість свого електричного портфоліо.

Самуельссон акцентував на тому, що компанія не використовує агресивні знижки для завоювання частки ринку, а зосереджується на маржинальності кожної одиниці. За його словами, без наявності електромобілів загальний прибуток Volvo був би меншим через нижчі обсяги продажів у преміальному сегменті.

Попри оптимістичні прогнози щодо цін, автовиробник дотримується гнучкого підходу до повної електрифікації. Хоча раніше Volvo планувала відмовитися від ДВЗ до 2030 року, наразі стратегія передбачає поступовий перехід, орієнтований на розвиток інфраструктури та реальний споживчий попит у різних регіонах світу.

