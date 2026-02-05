$43.190.22
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
20:17 • 11131 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
19:40 • 10803 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
4 лютого, 18:32 • 11544 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
4 лютого, 16:19 • 13762 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
4 лютого, 15:42 • 15263 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
4 лютого, 15:39 • 13362 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
4 лютого, 15:02 • 12995 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 19492 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 26319 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
Volvo прогнозує зрівняння цін на електромобілі та бензинові авто протягом п'яти років

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Гендиректор Volvo Cars Хокан Самуельссон заявив, що електромобілі стануть дешевшими за авто з ДВЗ до 2031 року завдяки падінню вартості акумуляторів. Volvo вже звітує про прибутковість свого електричного портфоліо.

Volvo прогнозує зрівняння цін на електромобілі та бензинові авто протягом п'яти років

Генеральний директор Volvo Cars Хокан Самуельссон заявив, що завдяки стрімкому падінню вартості акумуляторів та впровадженню нових виробничих технологій електромобілі стануть дешевшими за аналоги з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) до 2031 року. Виступаючи на брифінгу в Стокгольмі 4 лютого, очільник шведського бренду підкреслив, що ціновий розрив між різними типами силових установок скорочується значно швидше, ніж очікувалося раніше. Про це пише УНН.

Деталі

Головним чинником здешевлення "зелених" машин Самуельссон назвав перехід на дешевшу хімію акумуляторів, зокрема літій-залізо-фосфатні (LFP) елементи, та нові методи збирання. У моделях наступного покоління, таких як майбутній кросовер EX60, Volvo впроваджує інтеграцію батарей безпосередньо в силову структуру кузова та використання мега-лиття для виготовлення великих частин шасі. Ці кроки дозволяють суттєво зменшити вагу автомобіля та витрати на його виробництво.

Якщо подивитися на п'ять років уперед, електромобіль, найімовірніше, буде дешевшим, ніж автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння

– зазначив Самуельссон.

Він також застеріг індустрію від очікування на "проривні" твердотільні батареї, наголосивши, що наявні літій-іонні технології ще мають величезний потенціал для оптимізації вартості.

Прибутковість електричної лінійки Volvo

На відміну від багатьох конкурентів, які наразі зазнають збитків від продажу електрокарів, Volvo вже звітує про прибутковість свого електричного портфоліо.

Porsche може відмовитися від своєї лінійки електромобілів - Bloomberg03.02.26, 17:32 • 2866 переглядiв

Самуельссон акцентував на тому, що компанія не використовує агресивні знижки для завоювання частки ринку, а зосереджується на маржинальності кожної одиниці. За його словами, без наявності електромобілів загальний прибуток Volvo був би меншим через нижчі обсяги продажів у преміальному сегменті.

Попри оптимістичні прогнози щодо цін, автовиробник дотримується гнучкого підходу до повної електрифікації. Хоча раніше Volvo планувала відмовитися від ДВЗ до 2030 року, наразі стратегія передбачає поступовий перехід, орієнтований на розвиток інфраструктури та реальний споживчий попит у різних регіонах світу.

Ford та Geely ведуть переговори про стратегічне партнерство у Європі – Reuters04.02.26, 07:24 • 3050 переглядiв

Степан Гафтко

Авто
Техніка
Бренд
Стокгольм