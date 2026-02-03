$42.970.16
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
Porsche може відмовитися від своєї лінійки електромобілів - Bloomberg

Porsche AG розглядає можливість закриття лінійки електричних спортивних автомобілів Boxster і Cayman 718 через затримки у розробці та зростання витрат. Це пов'язано з бюджетними обмеженнями та падінням продажів у Китаї.

Dean Smith

Porsche AG розглядає можливість закриття лінійки електричних спортивних автомобілів, щоб скоротити витрати, які різко зросли через надмірно амбітну ставку на електромобілі, з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням, повідомило Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Новий генеральний директор Міхаель Лейтерс може відмовитися від запланованої лінійки електромобілів Boxster і Cayman 718 через затримки у розробці та зростанні витрат, повідомили джерела.

Бензинові версії цих двох моделей протягом багатьох років були відносно доступним способом стати власником Porsche, з початковою ціною близько 70 000 євро (82 754 долари), пише видання. Їхнє виробництво було припинено у 2025 році.

Цей крок може бути необхідним, на тлі того, як Porsche стикається з бюджетними обмеженнями через падіння продажів у Китаї та вартістю розвороту своєї стратегії щодо електромобілів. Обговорення щодо додавання плагін-гібридного варіанту в нову лінійку тільки ускладнили ситуацію, оскільки такий автомобіль вимагає іншої платформи, повідомили джерела. Це затримає проєкт на кілька років, поставивши Porsche під загрозу впровадження застарілих технологій у той момент, коли компанії потрібно викликати ажіотаж навколо своєї продукції, додали вони.

Хоча відмова від лінії є одним із варіантів, які розглядає Лейтерс, остаточного рішення він ще не ухвалив, повідомили джерела.

Генеральний директор, який обіймає цю посаду з 1 січня після того, як змінив Олівера Блюме, перебуває під тиском, намагаючись збалансувати обмеження у витратах із побоюваннями щодо недовикористання заводів через нижчий, ніж очікувалося, попит на електромобілі Porsche.

Продажі електромобілів вперше перевищили продажі бензинових авто у ЄС27.01.26, 17:14 • 3402 перегляди

