Porsche может отказаться от своей линейки электромобилей - Bloomberg

Дин Смит

Porsche AG рассматривает возможность закрытия линейки электрических спортивных автомобилей, чтобы сократить расходы, которые резко возросли из-за чрезмерно амбициозной ставки на электромобили, со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, сообщило Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Новый генеральный директор Михаэль Лейтерс может отказаться от запланированной линейки электромобилей Boxster и Cayman 718 из-за задержек в разработке и роста затрат, сообщили источники.

Бензиновые версии этих двух моделей в течение многих лет были относительно доступным способом стать владельцем Porsche, с начальной ценой около 70 000 евро (82 754 доллара), пишет издание. Их производство было прекращено в 2025 году.

Этот шаг может быть необходимым на фоне того, как Porsche сталкивается с бюджетными ограничениями из-за падения продаж в Китае и стоимости разворота своей стратегии в отношении электромобилей. Обсуждения по добавлению плагин-гибридного варианта в новую линейку только усложнили ситуацию, поскольку такой автомобиль требует другой платформы, сообщили источники. Это задержит проект на несколько лет, поставив Porsche под угрозу внедрения устаревших технологий в тот момент, когда компании нужно вызвать ажиотаж вокруг своей продукции, добавили они.

Хотя отказ от линии является одним из вариантов, которые рассматривает Лейтерс, окончательного решения он еще не принял, сообщили источники.

Генеральный директор, который занимает эту должность с 1 января после того, как сменил Оливера Блюме, находится под давлением, пытаясь сбалансировать ограничения в расходах с опасениями по поводу недоиспользования заводов из-за более низкого, чем ожидалось, спроса на электромобили Porsche.

