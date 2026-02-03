$42.970.16
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
11:48 • 16144 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
11:19 • 11972 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 20278 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
3 февраля, 09:16 • 31430 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
3 февраля, 08:20 • 30353 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
3 февраля, 07:02 • 27975 просмотра
россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
3 февраля, 05:28 • 29153 просмотра
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51 • 34398 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 43928 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
Porsche может отказаться от своей линейки электромобилей - Bloomberg

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Porsche AG рассматривает возможность закрытия линейки электрических спортивных автомобилей Boxster и Cayman 718 из-за задержек в разработке и роста затрат. Это связано с бюджетными ограничениями и падением продаж в Китае.

Porsche может отказаться от своей линейки электромобилей - Bloomberg
Дин Смит

Porsche AG рассматривает возможность закрытия линейки электрических спортивных автомобилей, чтобы сократить расходы, которые резко возросли из-за чрезмерно амбициозной ставки на электромобили, со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, сообщило Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Новый генеральный директор Михаэль Лейтерс может отказаться от запланированной линейки электромобилей Boxster и Cayman 718 из-за задержек в разработке и роста затрат, сообщили источники.

Бензиновые версии этих двух моделей в течение многих лет были относительно доступным способом стать владельцем Porsche, с начальной ценой около 70 000 евро (82 754 доллара), пишет издание. Их производство было прекращено в 2025 году.

Этот шаг может быть необходимым на фоне того, как Porsche сталкивается с бюджетными ограничениями из-за падения продаж в Китае и стоимости разворота своей стратегии в отношении электромобилей. Обсуждения по добавлению плагин-гибридного варианта в новую линейку только усложнили ситуацию, поскольку такой автомобиль требует другой платформы, сообщили источники. Это задержит проект на несколько лет, поставив Porsche под угрозу внедрения устаревших технологий в тот момент, когда компании нужно вызвать ажиотаж вокруг своей продукции, добавили они.

Хотя отказ от линии является одним из вариантов, которые рассматривает Лейтерс, окончательного решения он еще не принял, сообщили источники.

Генеральный директор, который занимает эту должность с 1 января после того, как сменил Оливера Блюме, находится под давлением, пытаясь сбалансировать ограничения в расходах с опасениями по поводу недоиспользования заводов из-за более низкого, чем ожидалось, спроса на электромобили Porsche.

Продажи электромобилей впервые превысили продажи бензиновых авто в ЕС27.01.26, 17:14 • 3400 просмотров

Юлия Шрамко

