Volvo прогнозирует выравнивание цен на электромобили и бензиновые автомобили в течение пяти лет

Генеральный директор Volvo Cars Хокан Самуэльссон заявил, что благодаря стремительному падению стоимости аккумуляторов и внедрению новых производственных технологий электромобили станут дешевле аналогов с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) к 2031 году. Выступая на брифинге в Стокгольме 4 февраля, глава шведского бренда подчеркнул, что ценовой разрыв между различными типами силовых установок сокращается значительно быстрее, чем ожидалось ранее. Об этом пишет УНН.

Главным фактором удешевления "зеленых" машин Самуэльссон назвал переход на более дешевую химию аккумуляторов, в частности литий-железо-фосфатные (LFP) элементы, и новые методы сборки. В моделях следующего поколения, таких как будущий кроссовер EX60, Volvo внедряет интеграцию батарей непосредственно в силовую структуру кузова и использование мега-литья для изготовления больших частей шасси. Эти шаги позволяют существенно уменьшить вес автомобиля и затраты на его производство.

Если посмотреть на пять лет вперед, электромобиль, скорее всего, будет дешевле, чем автомобиль с двигателем внутреннего сгорания – отметил Самуэльссон.

Он также предостерег индустрию от ожидания "прорывных" твердотельных батарей, подчеркнув, что существующие литий-ионные технологии еще имеют огромный потенциал для оптимизации стоимости.

Прибыльность электрической линейки Volvo

В отличие от многих конкурентов, которые сейчас несут убытки от продажи электрокаров, Volvo уже отчитывается о прибыльности своего электрического портфолио.

Самуэльссон акцентировал на том, что компания не использует агрессивные скидки для завоевания доли рынка, а сосредотачивается на маржинальности каждой единицы. По его словам, без наличия электромобилей общая прибыль Volvo была бы меньше из-за более низких объемов продаж в премиальном сегменте.

Несмотря на оптимистичные прогнозы относительно цен, автопроизводитель придерживается гибкого подхода к полной электрификации. Хотя ранее Volvo планировала отказаться от ДВС до 2030 года, сейчас стратегия предусматривает постепенный переход, ориентированный на развитие инфраструктуры и реальный потребительский спрос в различных регионах мира.

