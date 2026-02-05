$43.190.22
21:10 • 4656 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
20:17 • 11077 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
19:40 • 10758 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
4 февраля, 18:32 • 11501 просмотра
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
4 февраля, 16:19 • 13723 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
4 февраля, 15:42 • 15253 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
4 февраля, 15:39 • 13358 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
4 февраля, 15:02 • 12994 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 19490 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
4 февраля, 09:59 • 26316 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
Volvo прогнозирует выравнивание цен на электромобили и бензиновые автомобили в течение пяти лет

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Гендиректор Volvo Cars Хокан Самуэльссон заявил, что электромобили станут дешевле автомобилей с ДВС к 2031 году благодаря падению стоимости аккумуляторов. Volvo уже отчитывается о прибыльности своего электрического портфолио.

Генеральный директор Volvo Cars Хокан Самуэльссон заявил, что благодаря стремительному падению стоимости аккумуляторов и внедрению новых производственных технологий электромобили станут дешевле аналогов с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) к 2031 году. Выступая на брифинге в Стокгольме 4 февраля, глава шведского бренда подчеркнул, что ценовой разрыв между различными типами силовых установок сокращается значительно быстрее, чем ожидалось ранее. Об этом пишет УНН.

Детали

Главным фактором удешевления "зеленых" машин Самуэльссон назвал переход на более дешевую химию аккумуляторов, в частности литий-железо-фосфатные (LFP) элементы, и новые методы сборки. В моделях следующего поколения, таких как будущий кроссовер EX60, Volvo внедряет интеграцию батарей непосредственно в силовую структуру кузова и использование мега-литья для изготовления больших частей шасси. Эти шаги позволяют существенно уменьшить вес автомобиля и затраты на его производство.

Если посмотреть на пять лет вперед, электромобиль, скорее всего, будет дешевле, чем автомобиль с двигателем внутреннего сгорания

– отметил Самуэльссон.

Он также предостерег индустрию от ожидания "прорывных" твердотельных батарей, подчеркнув, что существующие литий-ионные технологии еще имеют огромный потенциал для оптимизации стоимости.

Прибыльность электрической линейки Volvo

В отличие от многих конкурентов, которые сейчас несут убытки от продажи электрокаров, Volvo уже отчитывается о прибыльности своего электрического портфолио.

Porsche может отказаться от своей линейки электромобилей - Bloomberg03.02.26, 17:32 • 2866 просмотров

Самуэльссон акцентировал на том, что компания не использует агрессивные скидки для завоевания доли рынка, а сосредотачивается на маржинальности каждой единицы. По его словам, без наличия электромобилей общая прибыль Volvo была бы меньше из-за более низких объемов продаж в премиальном сегменте.

Несмотря на оптимистичные прогнозы относительно цен, автопроизводитель придерживается гибкого подхода к полной электрификации. Хотя ранее Volvo планировала отказаться от ДВС до 2030 года, сейчас стратегия предусматривает постепенный переход, ориентированный на развитие инфраструктуры и реальный потребительский спрос в различных регионах мира.

Ford и Geely ведут переговоры о стратегическом партнерстве в Европе – Reuters04.02.26, 07:24 • 3050 просмотров

Степан Гафтко

Авто
Техника
Бренд
Стокгольм