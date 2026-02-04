Ford и Geely ведут переговоры о стратегическом партнерстве в Европе – Reuters

Американский автогигант Ford и китайский холдинг Geely начали обсуждение масштабного сотрудничества, направленного на разделение затрат на производство и разработку новейших технологий. По данным восьми источников Reuters, стороны рассматривают возможность использования европейских заводов Ford для сборки автомобилей Geely, что позволит китайской компании эффективнее работать в регионе. Об этом пишет УНН.

Детали

Основным пунктом переговоров является совместное использование производственных площадей Ford в Европе, где компания в настоящее время проводит реструктуризацию своих операций. Помимо промышленного партнерства, автопроизводители обсуждают обмен технологиями, в частности в сфере автоматизированного вождения и интеллектуальных систем помощи водителю.

Источники сообщают, что переговоры по европейскому производству находятся на более продвинутой стадии, и на этой неделе делегация Ford посетила Китай для активизации диалога.

Мы постоянно ведем переговоры со многими компаниями на самые разные темы. Иногда они материализуются, иногда нет – прокомментировали ситуацию в Ford, воздержавшись от конкретики.

В Geely пока отказались от официальных комментариев относительно потенциальной сделки.

Политические риски и конкуренция

Попытки Ford найти общий язык с китайскими партнерами происходят на фоне жесткого регуляторного давления в США. Администрация Трампа и американские законодатели неоднократно выражали обеспокоенность из-за рисков национальной безопасности, связанных с китайским программным обеспечением в автопроме.

Ранее аналогичные слухи о сотрудничестве Ford с Xiaomi были категорически опровергнуты обеими сторонами, что подчеркивает чувствительность любых сделок между Детройтом и Пекином.

Несмотря на политические преграды, гендиректор Ford Джим Фарли ранее отмечал успехи китайских производителей электромобилей, называя их "экзистенциальной угрозой" для западных компаний. Сотрудничество с Geely может стать для Ford способом сократить технологическое отставание, тогда как для китайской стороны это шанс обойти высокие ввозные пошлины ЕС, производя автомобили непосредственно в пределах Европейского Союза.

