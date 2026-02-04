Ford и Geely ведут переговоры о стратегическом партнерстве в Европе – Reuters

$42.970.16
50.910.12
ukenru
3 февраля, 22:15 • 9260 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 14701 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 16256 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 17846 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 18901 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 14457 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 23294 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 31912 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 17245 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 24995 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−18°
2м/с
80%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Майли Сайрус проигнорировала победу Леди Гаги на Grammy-2026: что произошло3 февраля, 19:49 • 4166 просмотра
Виткофф и Кушнер прибудут на переговоры в Абу-Даби с РФ и Украиной - Белый дом3 февраля, 20:03 • 4034 просмотра
Убийство четырех полицейских: руководитель полиции Черкасской области временно прекратил исполнение служебных обязанностей3 февраля, 20:52 • 3618 просмотра
Атака рф на автобус с шахтерами: в ДТЭК назвали имена погибших сотрудников3 февраля, 21:10 • 4666 просмотра
"Ржавый кинжал" для ВСУ: в США успешно испытали новую дальнобойную ракету Rusty DaggerPhoto3 февраля, 21:21 • 4652 просмотра
публикации
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 24358 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 26438 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 65707 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 74795 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 57495 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Музыкант
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Великобритания
Днепр
Реклама
УНН Lite
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака3 февраля, 18:03 • 10506 просмотра
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"Video3 февраля, 16:57 • 11606 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto3 февраля, 14:20 • 15218 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto3 февраля, 11:58 • 22327 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 33289 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Золото
ЧатГПТ

Ford и Geely ведут переговоры о стратегическом партнерстве в Европе – Reuters

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Ford и Geely ведут переговоры о стратегическом партнерстве для совместного производства и обмена технологиями в Европе. Это позволит Geely эффективнее работать в регионе и сократить расходы.

Ford и Geely ведут переговоры о стратегическом партнерстве в Европе – Reuters

Американский автогигант Ford и китайский холдинг Geely начали обсуждение масштабного сотрудничества, направленного на разделение затрат на производство и разработку новейших технологий. По данным восьми источников Reuters, стороны рассматривают возможность использования европейских заводов Ford для сборки автомобилей Geely, что позволит китайской компании эффективнее работать в регионе. Об этом пишет УНН.

Детали

Основным пунктом переговоров является совместное использование производственных площадей Ford в Европе, где компания в настоящее время проводит реструктуризацию своих операций. Помимо промышленного партнерства, автопроизводители обсуждают обмен технологиями, в частности в сфере автоматизированного вождения и интеллектуальных систем помощи водителю.

Ford представил новый Mustang Dark Horse SC: почему компания отказалась от легендарного названия Shelby18.01.26, 01:41 • 3653 просмотра

Источники сообщают, что переговоры по европейскому производству находятся на более продвинутой стадии, и на этой неделе делегация Ford посетила Китай для активизации диалога.

Мы постоянно ведем переговоры со многими компаниями на самые разные темы. Иногда они материализуются, иногда нет

– прокомментировали ситуацию в Ford, воздержавшись от конкретики.

В Geely пока отказались от официальных комментариев относительно потенциальной сделки.

Политические риски и конкуренция

Попытки Ford найти общий язык с китайскими партнерами происходят на фоне жесткого регуляторного давления в США. Администрация Трампа и американские законодатели неоднократно выражали обеспокоенность из-за рисков национальной безопасности, связанных с китайским программным обеспечением в автопроме.

Tesla выпускает бюджетную версию Model Y и готовится к закрытию линеек Model S и X03.02.26, 07:00 • 4216 просмотров

Ранее аналогичные слухи о сотрудничестве Ford с Xiaomi были категорически опровергнуты обеими сторонами, что подчеркивает чувствительность любых сделок между Детройтом и Пекином.

Несмотря на политические преграды, гендиректор Ford Джим Фарли ранее отмечал успехи китайских производителей электромобилей, называя их "экзистенциальной угрозой" для западных компаний. Сотрудничество с Geely может стать для Ford способом сократить технологическое отставание, тогда как для китайской стороны это шанс обойти высокие ввозные пошлины ЕС, производя автомобили непосредственно в пределах Европейского Союза.

Volkswagen ID.4 становится "электрическим Tiguan": что предусматривает масштабное обновление17.01.26, 09:54 • 8274 просмотра

Степан Гафтко

Авто
Санкции
Техника
Бренд
Reuters
Пекин
Дональд Трамп
Европейский Союз
Европа
Китай
Соединённые Штаты