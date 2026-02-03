Tesla выпускает бюджетную версию Model Y и готовится к закрытию линеек Model S и X

$42.810.04
51.020.22
ukenru
23:51 • 13682 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 23447 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
2 февраля, 19:26 • 17710 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
2 февраля, 18:38 • 24930 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
2 февраля, 18:37 • 18678 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
2 февраля, 18:01 • 13397 просмотра
Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны
2 февраля, 16:56 • 12281 просмотра
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
2 февраля, 15:28 • 22751 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
2 февраля, 11:00 • 26200 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
2 февраля, 08:37 • 42157 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−20°
1.2м/с
75%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Россия угрожает ударами по иностранным войскам в случае их развертывания в Украине2 февраля, 22:14 • 3434 просмотра
российская армия атакует Харьков баллистикой и дронами: под ударом жилые кварталы и центр города2 февраля, 23:13 • 5036 просмотра
Швеция готовит мощный пакет ПВО: истребители Gripen и дальнобойные ракеты Meteor для ВСУ23:34 • 12976 просмотра
"Энергетическое перемирие" в действии – россия бьет ракетами по инфраструктуре: использованы "Циркон", "Х-32" и "Искандер-М" – мониторы00:29 • 9148 просмотра
В Харькове из-за массированной атаки на энергетику сливают систему отопления в 820 домах01:43 • 14251 просмотра
публикации
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 24945 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 18818 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит2 февраля, 15:28 • 22757 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo2 февраля, 11:19 • 66776 просмотра
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе2 февраля, 11:11 • 36776 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Илон Маск
Джеффри Эпштейн
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Село
Израиль
Реклама
УНН Lite
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 12027 просмотра
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"Video2 февраля, 16:54 • 13800 просмотра
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьереVideo2 февраля, 16:01 • 13812 просмотра
Годовщина смерти Кузьмы: 5 песен Скрябина, которые стоит услышатьVideo2 февраля, 15:14 • 13118 просмотра
Жаркие британские выходные: Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон взорвали сеть2 февраля, 14:27 • 12941 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Золото
Фильм

Tesla выпускает бюджетную версию Model Y и готовится к закрытию линеек Model S и X

Киев • УНН

 • 220 просмотра

Tesla представила новую полноприводную Model Y за $41 990 в США, чтобы привлечь экономных покупателей. Илон Маск заявил о прекращении производства Model S и Model X, перепрофилируя заводы под роботов Optimus и беспилотные такси Cybercab.

Tesla выпускает бюджетную версию Model Y и готовится к закрытию линеек Model S и X

Компания Tesla представила на рынке США новую полноприводную модификацию своего самого популярного кроссовера Model Y по цене 41 990 долларов. Этот шаг является частью агрессивной стратегии Илона Маска на 2026 год, направленной на привлечение экономных покупателей после отмены федеральных налоговых льгот администрацией Трампа. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Новый вариант Model Y AWD занял место в линейке выше базовой заднеприводной версии, которая стоит 39 990 долларов. Внедрение более дешевой комплектации позволяет Tesla конкурировать с китайским производителем BYD, который в 2025 году стал мировым лидером по продажам электромобилей.

Hyundai отзывает 570 000 внедорожников Palisade из-за дефекта подушек безопасности30.01.26, 02:42 • 3224 просмотра

Аналитики отмечают, что снижение цен помогает поддерживать объемы продаж, однако создает значительное давление на прибыльность компании, которая в последнем квартале продемонстрировала снижение выручки.

Радикальное изменение курса: от авто до роботов

Генеральный директор Tesla Илон Маск на прошлой неделе сделал сенсационное заявление о полном прекращении производства флагманских седанов Model S и кроссоверов Model X. Выпуск этих моделей, которые фактически создали бренд Tesla, будет окончательно свернут в течение следующего квартала. Завод во Фримонте (Калифорния) перепрофилируют под массовое производство гуманоидных роботов Optimus и беспилотных такси Cybercab.

Пришло время с почестями завершить программы Model S и X

– заявил Маск инвесторам.

По его словам, будущее компании теперь неразрывно связано с искусственным интеллектом и робототехникой, а не только с традиционным автопроизводством. Tesla планирует производить до одного миллиона роботов Optimus ежегодно, чтобы компенсировать падение спроса на рынке электрокаров премиум-класса.

Mercedes представил новый бронированный автомобиль S-класса для мировых лидеров31.01.26, 11:57 • 9890 просмотров

Степан Гафтко

Авто
Техника
Тренд
Бренд
Тесла Модель Y
Тесла, Инк.
Reuters
Дональд Трамп
Илон Маск
Соединённые Штаты