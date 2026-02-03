Tesla выпускает бюджетную версию Model Y и готовится к закрытию линеек Model S и X

Компания Tesla представила на рынке США новую полноприводную модификацию своего самого популярного кроссовера Model Y по цене 41 990 долларов. Этот шаг является частью агрессивной стратегии Илона Маска на 2026 год, направленной на привлечение экономных покупателей после отмены федеральных налоговых льгот администрацией Трампа. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Новый вариант Model Y AWD занял место в линейке выше базовой заднеприводной версии, которая стоит 39 990 долларов. Внедрение более дешевой комплектации позволяет Tesla конкурировать с китайским производителем BYD, который в 2025 году стал мировым лидером по продажам электромобилей.

Hyundai отзывает 570 000 внедорожников Palisade из-за дефекта подушек безопасности

Аналитики отмечают, что снижение цен помогает поддерживать объемы продаж, однако создает значительное давление на прибыльность компании, которая в последнем квартале продемонстрировала снижение выручки.

Радикальное изменение курса: от авто до роботов

Генеральный директор Tesla Илон Маск на прошлой неделе сделал сенсационное заявление о полном прекращении производства флагманских седанов Model S и кроссоверов Model X. Выпуск этих моделей, которые фактически создали бренд Tesla, будет окончательно свернут в течение следующего квартала. Завод во Фримонте (Калифорния) перепрофилируют под массовое производство гуманоидных роботов Optimus и беспилотных такси Cybercab.

Пришло время с почестями завершить программы Model S и X – заявил Маск инвесторам.

По его словам, будущее компании теперь неразрывно связано с искусственным интеллектом и робототехникой, а не только с традиционным автопроизводством. Tesla планирует производить до одного миллиона роботов Optimus ежегодно, чтобы компенсировать падение спроса на рынке электрокаров премиум-класса.

Mercedes представил новый бронированный автомобиль S-класса для мировых лидеров