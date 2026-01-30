Hyundai отзывает 570 000 внедорожников Palisade из-за дефекта подушек безопасности

$42.770.19
51.230.00
ukenru
23:28 • 2020 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
21:40 • 6954 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
19:28 • 10319 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 11972 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 16634 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 18489 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
29 января, 13:24 • 30640 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
29 января, 13:06 • 27743 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
29 января, 12:04 • 31360 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
29 января, 11:56 • 28079 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
4м/с
95%
740мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 18516 просмотра
Февраль 2026 года: какой будет погода в последний месяц зимы29 января, 15:54 • 8778 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 14278 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629 января, 16:52 • 7570 просмотра
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 5336 просмотра
публикации
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 16634 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 14284 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 18534 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 78911 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 107084 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Скотт Бессент
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Венесуэла
Китай
Реклама
УНН Lite
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 5340 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629 января, 16:52 • 7574 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 32441 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 58285 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 55378 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Дипломатка
Социальная сеть
Instagram

Hyundai отзывает 570 000 внедорожников Palisade из-за дефекта подушек безопасности

Киев • УНН

 • 202 просмотра

Hyundai отзывает кроссоверы Palisade 2020-2025 годов из-за неисправности боковых шторок безопасности, обнаруженной NHTSA. Пассажиры третьего ряда рискуют получить травмы из-за некорректной работы подушек.

Hyundai отзывает 570 000 внедорожников Palisade из-за дефекта подушек безопасности

Компания Hyundai объявила о масштабном отзыве кроссоверов Palisade моделей 2020-2025 годов из-за неисправности боковых шторок безопасности на третьем ряду сидений. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

Проблема была обнаружена Национальной администрацией безопасности дорожного движения США (NHTSA) во время плановых тестов, которые показали, что защитные системы не соответствуют федеральным стандартам по предотвращению выброса пассажиров во время аварий.

Риски для пассажиров третьего ряда

Согласно отчету NHTSA, во время испытаний было зафиксировано чрезмерное смещение манекена головы, превышающее допустимый лимит в 100 мм. Это означает, что в случае опрокидывания автомобиля или бокового столкновения пассажиры на задних сиденьях, где обычно размещают детей, рискуют получить серьезные травмы из-за некорректной работы подушек. Владельцам советуют воздержаться от посадки людей на крайние места третьего ряда до момента устранения дефекта.

Измещенное смещение выброшенной формы головы в зоне сидений третьего ряда превысило лимит производительности 100 мм, указанный в стандарте

– говорится в документах федеральных властей.

BMW готовит первый гибридный M3 и мощный седан M35028.01.26, 04:28 • 3134 просмотра

В настоящее время Hyundai не располагает информацией о реальных авариях или травмах, связанных с этим дефектом, однако расследование, длившееся с июля по ноябрь 2025 года, подтвердило системность проблемы для всего предыдущего поколения модели.

Сроки ремонта и техническая помощь

Решение для исправления неисправности все еще находится на стадии разработки, поэтому владельцы и дилеры получат официальные инструкции только в конце марта 2026 года. Поскольку отзыв связан с нарушением стандартов безопасности, Hyundai обязана провести ремонт бесплатно, независимо от срока окончания заводской гарантии на авто.

Этот инцидент стал очередным ударом по репутации автопроизводителя: в конце декабря 2025 года была отозвана модель Tucson из-за риска пожара, а недавно – 84 000 автомобилей Genesis из-за проблем с дисплеями. Владельцам Palisade 2026 модельного года волноваться не стоит, поскольку в обновленной версии конструкция подушек безопасности была изменена.

Toyota разыграет в лотерею спецверсию GR Yaris в честь чемпиона Себастьяна Ожье24.01.26, 05:32 • 3581 просмотр

Степан Гафтко

Авто
Техника
Дорожно-транспортное происшествие