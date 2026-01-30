Hyundai отзывает 570 000 внедорожников Palisade из-за дефекта подушек безопасности

Компания Hyundai объявила о масштабном отзыве кроссоверов Palisade моделей 2020-2025 годов из-за неисправности боковых шторок безопасности на третьем ряду сидений. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

Проблема была обнаружена Национальной администрацией безопасности дорожного движения США (NHTSA) во время плановых тестов, которые показали, что защитные системы не соответствуют федеральным стандартам по предотвращению выброса пассажиров во время аварий.

Риски для пассажиров третьего ряда

Согласно отчету NHTSA, во время испытаний было зафиксировано чрезмерное смещение манекена головы, превышающее допустимый лимит в 100 мм. Это означает, что в случае опрокидывания автомобиля или бокового столкновения пассажиры на задних сиденьях, где обычно размещают детей, рискуют получить серьезные травмы из-за некорректной работы подушек. Владельцам советуют воздержаться от посадки людей на крайние места третьего ряда до момента устранения дефекта.

Измещенное смещение выброшенной формы головы в зоне сидений третьего ряда превысило лимит производительности 100 мм, указанный в стандарте – говорится в документах федеральных властей.

В настоящее время Hyundai не располагает информацией о реальных авариях или травмах, связанных с этим дефектом, однако расследование, длившееся с июля по ноябрь 2025 года, подтвердило системность проблемы для всего предыдущего поколения модели.

Сроки ремонта и техническая помощь

Решение для исправления неисправности все еще находится на стадии разработки, поэтому владельцы и дилеры получат официальные инструкции только в конце марта 2026 года. Поскольку отзыв связан с нарушением стандартов безопасности, Hyundai обязана провести ремонт бесплатно, независимо от срока окончания заводской гарантии на авто.

Этот инцидент стал очередным ударом по репутации автопроизводителя: в конце декабря 2025 года была отозвана модель Tucson из-за риска пожара, а недавно – 84 000 автомобилей Genesis из-за проблем с дисплеями. Владельцам Palisade 2026 модельного года волноваться не стоит, поскольку в обновленной версии конструкция подушек безопасности была изменена.

