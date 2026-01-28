BMW готовит первый гибридный M3 и мощный седан M350

$43.130.01
27 января, 17:43 • 16245 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 29862 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 24533 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 37820 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 24793 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 43830 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 23769 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15 • 17881 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34 • 37385 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
27 января, 10:00 • 28332 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 15:20 • 37820 просмотра
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 37820 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков
27 января, 14:54 • 29686 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 13:14 • 43830 просмотра
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 43830 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности
27 января, 11:42 • 44695 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
27 января, 11:34 • 37385 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжа
27 января, 18:07 • 13755 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта
27 января, 17:26 • 13978 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины
27 января, 15:38 • 21855 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык
27 января, 11:53 • 26383 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско
26 января, 17:14 • 33891 просмотра
BMW готовит первый гибридный M3 и мощный седан M350

Киев • УНН

 • 112 просмотра

BMW готовит гибридный M3 нового поколения с 48-вольтовой системой и мощностью до 560 л.с. Также появится электрический M3 на платформе Neue Klasse с мощностью более 700 л.с. и новая модель M350, которая заменит M340i.

BMW готовит первый гибридный M3 и мощный седан M350

Фотошпионы зафиксировали на тестах прототип нового BMW M3 следующего поколения, который впервые в истории модели получит гибридную силовую установку. Несмотря на маскировочную обшивку, автомобиль демонстрирует значительно расширенные колесные арки и агрессивный дизайн, сочетающий фирменную мускулатуру M-серии с новой стилистикой Neue Klasse. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

Новый M3 (заводской индекс G84) сохранит легендарный 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель, однако он будет дополнен 48-вольтовой системой "мягкого" гибрида.

Ожидается, что мощность базовой версии составит около 525 лошадиных сил, а более поздние модификации будут выдавать до 560 л.с. Решение использовать мягкую гибридную схему вместо подзаряжаемой (PHEV) позволит избежать значительного увеличения веса, как это произошло с моделью M5.

Hyundai отзывает 84 тысячи автомобилей Genesis из-за сбоев приборной панели "на ходу"24.01.26, 02:38 • 3555 просмотров

Параллельно с бензиновым гибридом BMW разрабатывает полностью электрическую версию (код ZA0) на платформе Neue Klasse. Ожидается, что электрический M3 дебютирует в 2027 году и предложит мощность более 700 л.с. благодаря четырем электромоторам.

Обновление линейки 3-й серии и появление M350

В рамках обновления модельного ряда BMW планирует заменить популярную модель M340i на новую M350. Главным изменением в наименовании станет отказ от буквы "i" в конце (которая ранее означала инжекторный впрыск), чтобы избежать путаницы с полностью электрическими моделями бренда.

  • M350 (2027) получит модернизированный двигатель B58 мощностью около 415-420 л.с.
    • Дизайн: модель получит четыре выхлопные трубы, что ранее было прерогативой исключительно полноценных M-моделей.
      • Производство: начало сборки новой 3-й серии (G50) запланировано на ноябрь 2026 года, а продажи стартуют в начале 2027 года. 

        Toyota разыграет в лотерею спецверсию GR Yaris в честь чемпиона Себастьяна Ожье24.01.26, 05:32 • 3540 просмотров

        Степан Гафтко

