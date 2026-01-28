BMW готовит первый гибридный M3 и мощный седан M350

Фотошпионы зафиксировали на тестах прототип нового BMW M3 следующего поколения, который впервые в истории модели получит гибридную силовую установку. Несмотря на маскировочную обшивку, автомобиль демонстрирует значительно расширенные колесные арки и агрессивный дизайн, сочетающий фирменную мускулатуру M-серии с новой стилистикой Neue Klasse. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

Новый M3 (заводской индекс G84) сохранит легендарный 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель, однако он будет дополнен 48-вольтовой системой "мягкого" гибрида.

Ожидается, что мощность базовой версии составит около 525 лошадиных сил, а более поздние модификации будут выдавать до 560 л.с. Решение использовать мягкую гибридную схему вместо подзаряжаемой (PHEV) позволит избежать значительного увеличения веса, как это произошло с моделью M5.

Параллельно с бензиновым гибридом BMW разрабатывает полностью электрическую версию (код ZA0) на платформе Neue Klasse. Ожидается, что электрический M3 дебютирует в 2027 году и предложит мощность более 700 л.с. благодаря четырем электромоторам.

Обновление линейки 3-й серии и появление M350

В рамках обновления модельного ряда BMW планирует заменить популярную модель M340i на новую M350. Главным изменением в наименовании станет отказ от буквы "i" в конце (которая ранее означала инжекторный впрыск), чтобы избежать путаницы с полностью электрическими моделями бренда.

M350 (2027) получит модернизированный двигатель B58 мощностью около 415-420 л.с.

Дизайн: модель получит четыре выхлопные трубы, что ранее было прерогативой исключительно полноценных M-моделей.

Производство: начало сборки новой 3-й серии (G50) запланировано на ноябрь 2026 года, а продажи стартуют в начале 2027 года.

