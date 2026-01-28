BMW готовит первый гибридный M3 и мощный седан M350
Киев • УНН
BMW готовит гибридный M3 нового поколения с 48-вольтовой системой и мощностью до 560 л.с. Также появится электрический M3 на платформе Neue Klasse с мощностью более 700 л.с. и новая модель M350, которая заменит M340i.
Фотошпионы зафиксировали на тестах прототип нового BMW M3 следующего поколения, который впервые в истории модели получит гибридную силовую установку. Несмотря на маскировочную обшивку, автомобиль демонстрирует значительно расширенные колесные арки и агрессивный дизайн, сочетающий фирменную мускулатуру M-серии с новой стилистикой Neue Klasse. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.
Детали
Новый M3 (заводской индекс G84) сохранит легендарный 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель, однако он будет дополнен 48-вольтовой системой "мягкого" гибрида.
Ожидается, что мощность базовой версии составит около 525 лошадиных сил, а более поздние модификации будут выдавать до 560 л.с. Решение использовать мягкую гибридную схему вместо подзаряжаемой (PHEV) позволит избежать значительного увеличения веса, как это произошло с моделью M5.
Параллельно с бензиновым гибридом BMW разрабатывает полностью электрическую версию (код ZA0) на платформе Neue Klasse. Ожидается, что электрический M3 дебютирует в 2027 году и предложит мощность более 700 л.с. благодаря четырем электромоторам.
Обновление линейки 3-й серии и появление M350
В рамках обновления модельного ряда BMW планирует заменить популярную модель M340i на новую M350. Главным изменением в наименовании станет отказ от буквы "i" в конце (которая ранее означала инжекторный впрыск), чтобы избежать путаницы с полностью электрическими моделями бренда.
- M350 (2027) получит модернизированный двигатель B58 мощностью около 415-420 л.с.
- Дизайн: модель получит четыре выхлопные трубы, что ранее было прерогативой исключительно полноценных M-моделей.
- Производство: начало сборки новой 3-й серии (G50) запланировано на ноябрь 2026 года, а продажи стартуют в начале 2027 года.
