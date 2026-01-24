Toyota разыграет в лотерею спецверсию GR Yaris в честь чемпиона Себастьяна Ожье

Японский автогигант Toyota Gazoo Racing представил уникальную серию хот-хэтча GR Yaris Sébastien Ogier Edition, посвященную девятому чемпионскому титулу легендарного гонщика. Автомобиль выпустят лимитированным тиражом в 200 единиц, и купить его просто так не удастся – будущих владельцев будет определять слепой случай через официальную лотерею. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

Toyota решила отойти от традиционных заказов, сделав модель настоящим призом для фанатов.

Тираж: Только 100 единиц для внутреннего рынка Японии и еще 100 для отдельных стран Европы.

Механика: Прием заявок в Японии начнется весной 2026 года через приложение Toyota GR. Победители лотереи получат право на выкуп автомобиля.

Цена: Хотя официальная стоимость для 2026 года еще уточняется, ожидается, что она превысит отметку в 60 000 евро, учитывая статус коллекционной модели.

Технические особенности "чемпионской" версии

Этот Yaris – не просто косметический пакет, а серьезно доработанный инструмент для водителя.

Режим "SEB": Новая настройка полного привода с распределением момента 40:60 заменяет стандартный режим Track. Она позволяет агрессивнее управлять задней осью, сохраняя точность передней.

Режим "MORIZO": Настройка от самого Акио Тойоды для максимального сцепления и уверенного прохождения поворотов.

Эксклюзивный стиль: Кузов в матовом цвете Black Gravite, синие тормозные суппорты и решетка радиатора с французским триколором.

Интерьер в стиле ралли

Салон получил вертикальный ручной тормоз, обтянутый кожей, для удобного выполнения разворотов, и руль уменьшенного диаметра с трехцветной прошивкой. Каждый экземпляр будет иметь порядковый номер на специальной табличке, что подчеркивает его уникальность.

