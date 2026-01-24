Toyota разыграет в лотерею спецверсию GR Yaris в честь чемпиона Себастьяна Ожье

$43.170.01
00:59 • 4390 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23:44 • 17272 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 18875 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 18038 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 17949 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 30533 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 26971 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 18550 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48 • 25533 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
23 января, 12:42 • 55731 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Зеленский оценил переговоры в ОАЭ: выводы делать рано, ждем завтра23 января, 18:21 • 3152 просмотра
Федоров обсудил с временным поверенным в делах США Дэвис сотрудничество в сфере ПВО23 января, 18:23 • 2980 просмотра
Энергетический шторм в США: Арктический холод угрожает добыче нефти в крупнейших бассейнах21:33 • 2994 просмотра
Трамп раскритиковал Канаду из-за отказа от щита "Железный купол" и связей с КитаемPhoto22:16 • 3406 просмотра
На Тайване призвали Украину извиниться за многолетнюю военную поддержку Китая00:22 • 10636 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 30533 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 55731 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 77598 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 73242 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 75235 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Гренландия
Вашингтон
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 23791 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 23227 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 38352 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 53599 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 48033 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Toyota разыграет в лотерею спецверсию GR Yaris в честь чемпиона Себастьяна Ожье

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Toyota Gazoo Racing выпустит 200 лимитированных хот-хэтчей GR Yaris Sébastien Ogier Edition в честь девятого чемпионского титула гонщика. Автомобили будут разыграны в лотерею, а их цена превысит 60 000 евро.

Toyota разыграет в лотерею спецверсию GR Yaris в честь чемпиона Себастьяна Ожье

Японский автогигант Toyota Gazoo Racing представил уникальную серию хот-хэтча GR Yaris Sébastien Ogier Edition, посвященную девятому чемпионскому титулу легендарного гонщика. Автомобиль выпустят лимитированным тиражом в 200 единиц, и купить его просто так не удастся – будущих владельцев будет определять слепой случай через официальную лотерею. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

Toyota решила отойти от традиционных заказов, сделав модель настоящим призом для фанатов.

  • Тираж: Только 100 единиц для внутреннего рынка Японии и еще 100 для отдельных стран Европы.
    • Механика: Прием заявок в Японии начнется весной 2026 года через приложение Toyota GR. Победители лотереи получат право на выкуп автомобиля.
      • Цена: Хотя официальная стоимость для 2026 года еще уточняется, ожидается, что она превысит отметку в 60 000 евро, учитывая статус коллекционной модели.

        Технические особенности "чемпионской" версии

        Этот Yaris – не просто косметический пакет, а серьезно доработанный инструмент для водителя.

        • Режим "SEB": Новая настройка полного привода с распределением момента 40:60 заменяет стандартный режим Track. Она позволяет агрессивнее управлять задней осью, сохраняя точность передней.
          • Режим "MORIZO": Настройка от самого Акио Тойоды для максимального сцепления и уверенного прохождения поворотов.
            • Эксклюзивный стиль: Кузов в матовом цвете Black Gravite, синие тормозные суппорты и решетка радиатора с французским триколором.

              Интерьер в стиле ралли

              Салон получил вертикальный ручной тормоз, обтянутый кожей, для удобного выполнения разворотов, и руль уменьшенного диаметра с трехцветной прошивкой. Каждый экземпляр будет иметь порядковый номер на специальной табличке, что подчеркивает его уникальность. 

              Китайский электрородстер SC01 покоряет Европу: 429 л.с. и никаких экранов23.01.26, 03:58 • 3344 просмотра

              Степан Гафтко

