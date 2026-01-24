Toyota розіграє в лотерею спецверсію GR Yaris на честь чемпіона Себастьяна Ож'є
Київ • УНН
Toyota Gazoo Racing випустить 200 лімітованих хот-хетчів GR Yaris Sébastien Ogier Edition на честь дев'ятого чемпіонського титулу гонщика. Автомобілі будуть розіграні в лотерею, а їхня ціна перевищить 60 000 євро.
Японський автогігант Toyota Gazoo Racing представив унікальну серію хот-хетча GR Yaris Sébastien Ogier Edition, присвячену дев'ятому чемпіонському титулу легендарного гонщика. Автомобіль випустять лімітованим тиражем у 200 одиниць, і купити його просто так не вдасться – майбутніх власників визначатиме сліпий випадок через офіційну лотерею. Про це повідомляє Autoblog, пише УНН.
Деталі
Toyota вирішила відійти від традиційних замовлень, зробивши модель справжнім призом для фанатів.
- Тираж: Лише 100 одиниць для внутрішнього ринку Японії та ще 100 для окремих країн Європи.
- Механіка: Прийом заявок у Японії розпочнеться навесні 2026 року через додаток Toyota GR. Переможці лотереї отримають право на викуп автомобіля.
- Ціна: Хоча офіційну вартість для 2026 року ще уточнюють, очікується, що вона перевищить позначку в 60 000 євро, враховуючи статус колекційної моделі.
Технічні особливості "чемпіонської" версії
Цей Yaris – не просто косметичний пакет, а серйозно доопрацьований інструмент для водія.
- Режим "SEB": Нова настройка повного приводу з розподілом моменту 40:60 замінює стандартний режим Track. Вона дозволяє агресивніше керувати задньою віссю, зберігаючи точність передньої.
- Режим "MORIZO": Налаштування від самого Акіо Тойоди для максимального зчеплення та впевненого проходження поворотів.
- Ексклюзивний стиль: Кузов у матовому кольорі Black Gravite, сині гальмівні супорти та решітка радіатора з французьким триколором.
Інтер'єр у стилі ралі
Салон отримав вертикальне ручне гальмо, обтягнуте шкірою, для зручного виконання розворотів, та кермо зменшеного діаметра з триколірною прошивкою. Кожен екземпляр матиме порядковий номер на спеціальній табличці, що підкреслює його унікальність.
