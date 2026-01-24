Toyota розіграє в лотерею спецверсію GR Yaris на честь чемпіона Себастьяна Ож'є

$43.170.01
50.520.15
ukenru
00:59 • 7098 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23:44 • 20717 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 21589 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 20473 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 19753 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 33899 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 30276 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 19141 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
23 січня, 12:48 • 26039 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
23 січня, 12:42 • 57503 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
росія б’є по Україні ракетами С-400, що виготовлялися на експорт для Індії23 січня, 20:49 • 3734 перегляди
Енергетичний шторм у США: Арктичний холод загрожує видобутку нафти в найбільших басейнах23 січня, 21:33 • 4310 перегляди
Трамп розкритикував Канаду через відмову від щита "Золотий купол" та зв’язки з КитаємPhoto23 січня, 22:16 • 4508 перегляди
Криваве весілля у Пакистані: смертник підірвав гостей у будинку проурядового лідера23:49 • 3754 перегляди
На Тайвані закликали Україну вибачитися за багаторічну військову підтримку Китаю00:22 • 11847 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 33896 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 57502 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 78885 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 74493 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 76406 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Михайло Федоров
Рустем Умєров
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Білий дім
Іран
Ґренландія
Реклама
УНН Lite
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 24425 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 23867 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 38869 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 54069 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 48466 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Toyota розіграє в лотерею спецверсію GR Yaris на честь чемпіона Себастьяна Ож'є

Київ • УНН

 • 1100 перегляди

Toyota Gazoo Racing випустить 200 лімітованих хот-хетчів GR Yaris Sébastien Ogier Edition на честь дев'ятого чемпіонського титулу гонщика. Автомобілі будуть розіграні в лотерею, а їхня ціна перевищить 60 000 євро.

Toyota розіграє в лотерею спецверсію GR Yaris на честь чемпіона Себастьяна Ож'є

Японський автогігант Toyota Gazoo Racing представив унікальну серію хот-хетча GR Yaris Sébastien Ogier Edition, присвячену дев'ятому чемпіонському титулу легендарного гонщика. Автомобіль випустять лімітованим тиражем у 200 одиниць, і купити його просто так не вдасться – майбутніх власників визначатиме сліпий випадок через офіційну лотерею. Про це повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

Toyota вирішила відійти від традиційних замовлень, зробивши модель справжнім призом для фанатів.

  • Тираж: Лише 100 одиниць для внутрішнього ринку Японії та ще 100 для окремих країн Європи.
    • Механіка: Прийом заявок у Японії розпочнеться навесні 2026 року через додаток Toyota GR. Переможці лотереї отримають право на викуп автомобіля.
      • Ціна: Хоча офіційну вартість для 2026 року ще уточнюють, очікується, що вона перевищить позначку в 60 000 євро, враховуючи статус колекційної моделі.

        Технічні особливості "чемпіонської" версії

        Цей Yaris – не просто косметичний пакет, а серйозно доопрацьований інструмент для водія.

        • Режим "SEB": Нова настройка повного приводу з розподілом моменту 40:60 замінює стандартний режим Track. Вона дозволяє агресивніше керувати задньою віссю, зберігаючи точність передньої.
          • Режим "MORIZO": Налаштування від самого Акіо Тойоди для максимального зчеплення та впевненого проходження поворотів.
            • Ексклюзивний стиль: Кузов у матовому кольорі Black Gravite, сині гальмівні супорти та решітка радіатора з французьким триколором.

              Інтер'єр у стилі ралі

              Салон отримав вертикальне ручне гальмо, обтягнуте шкірою, для зручного виконання розворотів, та кермо зменшеного діаметра з триколірною прошивкою. Кожен екземпляр матиме порядковий номер на спеціальній табличці, що підкреслює його унікальність. 

              Китайський електрородстер SC01 підкорює Європу: 429 к.с. та жодних екранів23.01.26, 03:58 • 3356 переглядiв

              Степан Гафтко

              Авто
              Техніка
              Бренд
              Європа
              Японія