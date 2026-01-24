Toyota розіграє в лотерею спецверсію GR Yaris на честь чемпіона Себастьяна Ож'є

Японський автогігант Toyota Gazoo Racing представив унікальну серію хот-хетча GR Yaris Sébastien Ogier Edition, присвячену дев'ятому чемпіонському титулу легендарного гонщика. Автомобіль випустять лімітованим тиражем у 200 одиниць, і купити його просто так не вдасться – майбутніх власників визначатиме сліпий випадок через офіційну лотерею. Про це повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

Toyota вирішила відійти від традиційних замовлень, зробивши модель справжнім призом для фанатів.

Тираж: Лише 100 одиниць для внутрішнього ринку Японії та ще 100 для окремих країн Європи.

Механіка: Прийом заявок у Японії розпочнеться навесні 2026 року через додаток Toyota GR. Переможці лотереї отримають право на викуп автомобіля.

Ціна: Хоча офіційну вартість для 2026 року ще уточнюють, очікується, що вона перевищить позначку в 60 000 євро, враховуючи статус колекційної моделі.

Технічні особливості "чемпіонської" версії

Цей Yaris – не просто косметичний пакет, а серйозно доопрацьований інструмент для водія.

Режим "SEB": Нова настройка повного приводу з розподілом моменту 40:60 замінює стандартний режим Track. Вона дозволяє агресивніше керувати задньою віссю, зберігаючи точність передньої.

Режим "MORIZO": Налаштування від самого Акіо Тойоди для максимального зчеплення та впевненого проходження поворотів.

Ексклюзивний стиль: Кузов у матовому кольорі Black Gravite, сині гальмівні супорти та решітка радіатора з французьким триколором.

Інтер'єр у стилі ралі

Салон отримав вертикальне ручне гальмо, обтягнуте шкірою, для зручного виконання розворотів, та кермо зменшеного діаметра з триколірною прошивкою. Кожен екземпляр матиме порядковий номер на спеціальній табличці, що підкреслює його унікальність.

