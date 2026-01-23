Китайський електрородстер SC01 підкорює Європу: 429 к.с. та жодних екранів

Китайський стартап Tianjin Gongjiangpai Auto Technology, підтриманий гігантом Xiaomi, офіційно підтвердив вихід свого легкого спорткара SC01 на європейський ринок. Автомобіль, що позиціонується як "антитехнологічний" засіб для отримання задоволення від водіння, буде випущений обмеженим тиражем в 1000 екземплярів, а його збирання налагодять безпосередньо в Італії. Про це повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

Головною особливістю SC01 є повна відмова від сучасних трендів на величезні сенсорні панелі. Інтер'єр родстера виконаний у спартанському стилі: замість екранів водій знайде лише аналогові перемикачі, фізичні кнопки керування кліматом та традиційне ручне гальмо.

Такий підхід покликаний максимально зосередити увагу на дорозі, повертаючи водіям відчуття класичних спорткарів минулого століття.

Вражаюча динаміка при мінімальній вазі

Попри електричну природу, SC01 важить лише 1365 кг, що робить його легшим за багато бензинових аналогів, як-от Porsche Cayman GTS.

Силова установка складається з двох електродвигунів сумарною потужністю 320 кВт (429 к.с.), які дозволяють автомобілю розганятися до 100 км/год всього за 2,9 секунди. Акумуляторна батарея ємністю 60 кВт·год забезпечує запас ходу близько 500 км за циклом NEDC (приблизно 300–320 км у реальних умовах).

Ексклюзивність та італійське виробництво

Європейська версія SC01 проходить незалежний цикл розробки та сертифікації, який завершиться у 2026 році. Виробництво моделі відбуватиметься в Італії, що має підкреслити спортивний статус новини та полегшити логістику для обраних європейських ринків. Очікується, що ціна ексклюзивного родстера в Європі може перевищити 70 000 доларів, що значно дорожче за китайську версію, але виправдано обмеженим тиражем та локальною збіркою.

