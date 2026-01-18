$43.180.08
17 січня, 12:49 • 14911 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 27086 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 23700 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 35216 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 44739 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 37937 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 55354 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 29165 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 44708 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 36493 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 23314 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 55356 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 31568 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 63202 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 93200 перегляди
Один із трьох у світі: Lamborghini Veneno Coupe виставили на продаж за 16,9 мільйона доларів

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Один із трьох у світі Lamborghini Veneno Coupe 2014 року випуску з пробігом 200 км продається за 16,9 мільйона доларів. Гіперкар оснащений 6,5-літровим V12 двигуном потужністю 740 к.с. і має унікальне сріблясте оздоблення.

Один із трьох у світі: Lamborghini Veneno Coupe виставили на продаж за 16,9 мільйона доларів

На відкритому ринку з'явився один із найрідкісніших сучасних гіперкарів – Lamborghini Veneno Coupe 2014 року випуску. Автомобіль виставлено на торги через платформу duPont Registry за ціною 16,9 мільйона доларів. Ця подія є винятковою для колекціонерів, оскільки всього було випущено лише три такі купе, і зазвичай вони переходять із рук у руки приватно, без публічних оголошень. Про це пише УНН.

Деталі

Модель була створена спеціально до 50–річчя бренду Lamborghini. Даний екземпляр має унікальне сріблясте оздоблення Ad Personam, нанесене поверх видимих карбонових елементів кузова. На одометрі автомобіля зафіксовано лише близько 200 км пробігу, що робить його фактично новим.

Гіперкар оснащений 6,5–літровим атмосферним двигуном V12 потужністю понад 740 кінських сил. Потужність передається на всі чотири колеса через семиступінчасту автоматичну коробку передач з одним зчепленням.

Фокус на механічній чистоті

Дизайн Veneno орієнтований на максимальну аеродинамічну ефективність та агресивність. Для зменшення ваги виробник відмовився від багатьох сучасних зручностей: відсутня система навігації та Bluetooth, немає підігріву сидінь та підсклянників, салон та кузов максимально виконані з вуглецевого волокна.

Автомобіль обладнаний карбоново-керамічними гальмами та полегшеними колісними дисками. Висока вартість лота зумовлена насамперед екстремальним дефіцитом моделі та її статусом ікони автомобільного дизайну Lamborghini покоління S650. 

Ford презентував новий Mustang Dark Horse SC: чому компанія відмовилася від легендарної назви Shelby18.01.26, 01:41 • 1052 перегляди

Степан Гафтко

Авто
Техніка
Бренд