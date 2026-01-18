$43.180.08
50.320.20
ukenru
Один из трех в мире: Lamborghini Veneno Coupe выставлен на продажу за 16,9 миллиона долларов

Киев • УНН

 • 772 просмотра

Один из трех в мире Lamborghini Veneno Coupe 2014 года выпуска с пробегом 200 км продается за 16,9 миллиона долларов. Гиперкар оснащен 6,5-литровым V12 двигателем мощностью 740 л.с. и имеет уникальную серебристую отделку.

Один из трех в мире: Lamborghini Veneno Coupe выставлен на продажу за 16,9 миллиона долларов

На открытом рынке появился один из редчайших современных гиперкаров – Lamborghini Veneno Coupe 2014 года выпуска. Автомобиль выставлен на торги через платформу duPont Registry по цене 16,9 миллиона долларов. Это событие является исключительным для коллекционеров, поскольку всего было выпущено лишь три таких купе, и обычно они переходят из рук в руки частным образом, без публичных объявлений. Об этом пишет УНН.

Детали

Модель была создана специально к 50-летию бренда Lamborghini. Данный экземпляр имеет уникальную серебристую отделку Ad Personam, нанесенную поверх видимых карбоновых элементов кузова. На одометре автомобиля зафиксировано лишь около 200 км пробега, что делает его фактически новым.

Гиперкар оснащен 6,5-литровым атмосферным двигателем V12 мощностью более 740 лошадиных сил. Мощность передается на все четыре колеса через семиступенчатую автоматическую коробку передач с одним сцеплением.

Фокус на механической чистоте

Дизайн Veneno ориентирован на максимальную аэродинамическую эффективность и агрессивность. Для уменьшения веса производитель отказался от многих современных удобств: отсутствует система навигации и Bluetooth, нет подогрева сидений и подстаканников, салон и кузов максимально выполнены из углеродного волокна.

Автомобиль оборудован карбоново-керамическими тормозами и облегченными колесными дисками. Высокая стоимость лота обусловлена прежде всего экстремальным дефицитом модели и ее статусом иконы автомобильного дизайна Lamborghini поколения S650. 

Степан Гафтко

Авто
Техника
Бренд