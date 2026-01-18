Ford представил новый Mustang Dark Horse SC: почему компания отказалась от легендарного названия Shelby

На Детройтском автосалоне 2026 года дебютировал Mustang Dark Horse SC, который по своим характеристикам является прямым наследником культового Shelby GT500. Однако автопроизводитель сознательно отказался от использования имени Кэрролла Шелби для этой модели, что вызвало оживленные дискуссии среди экспертов. Об этом говорится в материале Autoblog, пишет УНН.

Новый Dark Horse SC оснащен 5,2-литровым двигателем V8 с наддувом, семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением и углепластиковыми колесами – набором, который ранее был визитной карточкой серии Shelby.

Решение изменить название связано с реструктуризацией внутренних подразделений компании. Ford переименовал "Ford Performance" в "Ford Racing", стремясь подчеркнуть прямую связь между трековыми технологиями и дорожными авто.

Это автомобиль Ford Racing, и реальность такова, что Shelby не участвует в гонках. Наша идея заключается в том, чтобы Ford Racing фактически разрабатывали дорожные транспортные средства. Они будут разрабатывать наши суперкары следующего поколения