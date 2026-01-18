$43.180.08
17 января, 12:49
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Ford представил новый Mustang Dark Horse SC: почему компания отказалась от легендарного названия Shelby

Киев • УНН

 • 8 просмотра

На Детройтском автосалоне 2026 года Ford представил Mustang Dark Horse SC, который является преемником Shelby GT500. Компания отказалась от названия Shelby из-за реструктуризации подразделений.

Ford представил новый Mustang Dark Horse SC: почему компания отказалась от легендарного названия Shelby

На Детройтском автосалоне 2026 года дебютировал Mustang Dark Horse SC, который по своим характеристикам является прямым наследником культового Shelby GT500. Однако автопроизводитель сознательно отказался от использования имени Кэрролла Шелби для этой модели, что вызвало оживленные дискуссии среди экспертов. Об этом говорится в материале Autoblog, пишет УНН.

Детали

Новый Dark Horse SC оснащен 5,2-литровым двигателем V8 с наддувом, семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением и углепластиковыми колесами – набором, который ранее был визитной карточкой серии Shelby.

Решение изменить название связано с реструктуризацией внутренних подразделений компании. Ford переименовал "Ford Performance" в "Ford Racing", стремясь подчеркнуть прямую связь между трековыми технологиями и дорожными авто.

Это автомобиль Ford Racing, и реальность такова, что Shelby не участвует в гонках. Наша идея заключается в том, чтобы Ford Racing фактически разрабатывали дорожные транспортные средства. Они будут разрабатывать наши суперкары следующего поколения

– заявил генеральный директор Ford Джим Фарли.

Маркетинговый ход или новая эра?

Отказ от бренда Shelby для этой модели позволяет компании:

  • Укрепить суббренд Dark Horse: Это уже четвертая вариация в линейке (после S и R), что делает название Dark Horse узнаваемым среди энтузиастов.
    • Сохранить имя Shelby: Компания оставляет за собой право использовать легендарное название для будущих спецпроектов, не привязывая его к текущей гоночной линейке.
      • Акцентировать на автоспорте: Использование названия "Racing" вместо "Performance" имеет целью показать акционерам и фанатам, что инвестиции в гонки непосредственно улучшают серийные машины.

        Таким образом, Ford Mustang Dark Horse SC 2026 становится символом новой эры, где гоночные инженеры получают карт-бланш на создание дорожных суперкаров под собственным брендом.

        Степан Гафтко

