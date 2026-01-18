Ford представил новый Mustang Dark Horse SC: почему компания отказалась от легендарного названия Shelby
Киев • УНН
На Детройтском автосалоне 2026 года Ford представил Mustang Dark Horse SC, который является преемником Shelby GT500. Компания отказалась от названия Shelby из-за реструктуризации подразделений.
На Детройтском автосалоне 2026 года дебютировал Mustang Dark Horse SC, который по своим характеристикам является прямым наследником культового Shelby GT500. Однако автопроизводитель сознательно отказался от использования имени Кэрролла Шелби для этой модели, что вызвало оживленные дискуссии среди экспертов. Об этом говорится в материале Autoblog, пишет УНН.
Детали
Новый Dark Horse SC оснащен 5,2-литровым двигателем V8 с наддувом, семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением и углепластиковыми колесами – набором, который ранее был визитной карточкой серии Shelby.
Volkswagen ID.4 становится "электрическим Tiguan": что предусматривает масштабное обновление17.01.26, 09:54 • 6538 просмотров
Решение изменить название связано с реструктуризацией внутренних подразделений компании. Ford переименовал "Ford Performance" в "Ford Racing", стремясь подчеркнуть прямую связь между трековыми технологиями и дорожными авто.
Это автомобиль Ford Racing, и реальность такова, что Shelby не участвует в гонках. Наша идея заключается в том, чтобы Ford Racing фактически разрабатывали дорожные транспортные средства. Они будут разрабатывать наши суперкары следующего поколения
Маркетинговый ход или новая эра?
Отказ от бренда Shelby для этой модели позволяет компании:
- Укрепить суббренд Dark Horse: Это уже четвертая вариация в линейке (после S и R), что делает название Dark Horse узнаваемым среди энтузиастов.
- Сохранить имя Shelby: Компания оставляет за собой право использовать легендарное название для будущих спецпроектов, не привязывая его к текущей гоночной линейке.
- Акцентировать на автоспорте: Использование названия "Racing" вместо
"Performance" имеет целью показать акционерам и фанатам, что инвестиции в гонки непосредственно улучшают серийные машины.
Таким образом, Ford Mustang Dark Horse SC 2026 становится символом новой эры, где гоночные инженеры получают карт-бланш на создание дорожных суперкаров под собственным брендом.
Эксклюзивный "ретро-Bronco" Кевина Харта будет выставлен на аукцион без резервной цены17.01.26, 01:02 • 10639 просмотров