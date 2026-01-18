Ford презентував новий Mustang Dark Horse SC: чому компанія відмовилася від легендарної назви Shelby
Київ • УНН
На Детройтському автосалоні 2026 року Ford презентував Mustang Dark Horse SC, який є наступником Shelby GT500. Компанія відмовилася від назви Shelby через реструктуризацію підрозділів.
На Детройтському автосалоні 2026 року дебютував Mustang Dark Horse SC, який за своїми характеристиками є прямим спадкоємцем культового Shelby GT500. Проте автовиробник свідомо відмовився від використання імені Керролла Шелбі для цієї моделі, що викликало жваві дискусії серед експертів. Про це йдеться у матеріалі Autoblog, пише УНН.
Деталі
Новий Dark Horse SC оснащений 5,2-літровим двигуном V8 з наддувом, семиступінчастою коробкою передач із подвійним зчепленням та вуглепластиковими колесами – набором, який раніше був візитівкою серії Shelby.
Рішення змінити назву пов'язане з реструктуризацією внутрішніх підрозділів компанії. Ford перейменував "Ford Performance" на "Ford Racing", прагнучи підкреслити прямий зв'язок між трековими технологіями та дорожніми авто.
Це автомобіль Ford Racing, і реальність така, що Shelby не бере участі в гонках. Наша ідея полягає в тому, щоб Ford Racing фактично розробляли дорожні транспортні засоби. Вони розроблятимуть наші суперкари наступного покоління
Маркетинговий хід чи нова ера?
Відмова від бренду Shelby для цієї моделі дозволяє компанії:
- Зміцнити суббренд Dark Horse: Це вже четверта варіація в лінійці (після S та R), що робить назву Dark Horse впізнаваною серед ентузіастів.
- Зберегти ім'я Shelby: Компанія залишає за собою право використати легендарну назву для майбутніх спецпроєктів, не прив'язуючи її до поточної гоночної лінійки.
- Акцентувати на автоспорті: Використання назви "Racing" замість
"Performance" має на меті показати акціонерам і фанатам, що інвестиції в перегони безпосередньо покращують серійні машини.
Таким чином, Ford Mustang Dark Horse SC 2026 стає символом нової ери, де гоночні інженери отримують карт-бланш на створення дорожніх суперкарів під власним брендом.
