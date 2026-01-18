Ford презентував новий Mustang Dark Horse SC: чому компанія відмовилася від легендарної назви Shelby

На Детройтському автосалоні 2026 року дебютував Mustang Dark Horse SC, який за своїми характеристиками є прямим спадкоємцем культового Shelby GT500. Проте автовиробник свідомо відмовився від використання імені Керролла Шелбі для цієї моделі, що викликало жваві дискусії серед експертів. Про це йдеться у матеріалі Autoblog, пише УНН.

Новий Dark Horse SC оснащений 5,2-літровим двигуном V8 з наддувом, семиступінчастою коробкою передач із подвійним зчепленням та вуглепластиковими колесами – набором, який раніше був візитівкою серії Shelby.

Рішення змінити назву пов'язане з реструктуризацією внутрішніх підрозділів компанії. Ford перейменував "Ford Performance" на "Ford Racing", прагнучи підкреслити прямий зв'язок між трековими технологіями та дорожніми авто.

Це автомобіль Ford Racing, і реальність така, що Shelby не бере участі в гонках. Наша ідея полягає в тому, щоб Ford Racing фактично розробляли дорожні транспортні засоби. Вони розроблятимуть наші суперкари наступного покоління