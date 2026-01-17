Volkswagen ID.4 становится "электрическим Tiguan": что предусматривает масштабное обновление

Volkswagen ID.4 2027 года получит значительные обновления в дизайне, батарее и технологиях, настолько значительные, что это будет практически новый автомобиль. Новые функции включают переработанную архитектуру MEB+ с литий-железо-фосфатными батареями, пишет УНН со ссылкой на Autoblog.

Детали

Первый рестайлинг Volkswagen ID.4 может быть критически важным. Конкуренция усиливается как никогда, и альтернативы от Ford, Tesla и Hyundai стоят дешевле, чем ID.4, пишет издание. Хотя пока неизвестно, планирует ли VW представить более доступную комплектацию для обновления модели 2027 года, инсайдеры говорят, что это будет не просто рестайлинг, а настолько масштабное обновление, что это практически новый взгляд на компактный электрический кроссовер, что, кажется, объясняет значительные изменения в дизайне автомобиля, который внутри компании называют "электрическим Tiguan".

Ходят слухи, что он даже получит название ID. Tiguan. ID.4 не только получит более выразительный внешний вид, но и благодаря улучшенной платформе и технологиям сможет оправдать свою более высокую цену, пишет издание.

Новый ID.4 получит как "фейслифтинг", так и "бразильскую подтяжку" задней части, с обновленной оптикой и более агрессивными бамперами спереди и сзади компактного кроссовера. Фары будут больше и менее закругленными, теряя мягкие края в пользу угловатых линий. Фары останутся соединены светодиодной полосой на всю ширину кузова (некоторые тенденции в электромобилях, возможно, никогда не исчезнут), хотя, похоже, каждая группа фар сохранит суженный верхний край, характерный для нынешнего ID.4 и других V-образных пикапов. Прежде всего, она должна быть похожа на будущий ID. Polo, который благодаря Андреасу Миндту получил еще более выразительный дизайн, но, возможно, и значительно завышенную цену, указывает издание. Задняя часть ID.4 сохранит светодиодную полосу на всю ширину кузова, но если не обращать внимания на камуфляжные наклейки, новая конструкция будет более прямоугольной, резкой и менее провисшей. Естественно, боковой профиль выглядит неизменным, но это не означает, что это тот же автомобиль.

По информации источников издания, обновленный ID.4 будет построен на модернизированной архитектуре MEB+ с современными аккумуляторными элементами, включая литий-железо-фосфатные (L-IF) батареи, которые обычно имеют более низкую плотность энергии, чем нынешние жидкостно-охлаждаемые литий-ионные или никель-марганцево-кобальтовые (NMC) аккумуляторы ID.4, но являются более долговечными, менее вредными для планеты и безопаснее. Благодаря новым технологиям обновленный ID.4 должен быть более эффективным и иметь больший запас хода. Однако, по сообщениям, сами силовые агрегаты нуждаются лишь в незначительных обновлениях. А вот интерьер…

Хотя пока нет фотографий, интерьер следующего ID.4 станет доказательством того, что VW прислушивается к своим клиентам, пишет издание. В салоне появятся физические кнопки на рулевом колесе и переключатели на центральной консоли, как давно хотели клиенты, а также новое программное обеспечение, включающее обновленный голосовой помощник IDA с ChatGPT. Новое программное обеспечение также позволит предварительно прогревать батарею (что было невозможно на моделях ID.4 до 2024 года) и, что приятно, выбирать ретро-приборную панель, например, от Golf Mk. 1.

