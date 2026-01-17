Volkswagen ID.4 становится "электрическим Tiguan": что предусматривает масштабное обновление

$43.180.08
17 января, 00:18
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Венесуэла подписала первый в истории контракт на экспорт сжиженного газа
16 января, 23:56
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замке
17 января, 00:47
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok
03:45
Цены на золото падают на фоне фиксации прибыли и деэскалации в Иране
04:30
Мариуполь погрузился во тьму: удар по подстанции вызвал массовый блэкаут
06:41
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой
08:55
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 17:23
Эксклюзив
16 января, 17:23
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для Тимошенко
16 января, 16:00
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать
15 января, 18:00
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН
15 января, 10:29
Дональд Трамп
Илон Маск
Сэм Альтман
Виталий Кличко
Эмманюэль Макрон
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Венесуэла
Египет
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворце
07:26
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok
03:45
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замке
17 января, 00:47
Китайский Новый год: традиции и особенности празднования
16 января, 19:05
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода
16 января, 10:34
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Золото

Volkswagen ID.4 становится "электрическим Tiguan": что предусматривает масштабное обновление

Киев • УНН

 • 1342 просмотра

Volkswagen ID.4 2027 года ожидает масштабное обновление дизайна, батареи и технологий, что сделает его практически новым автомобилем. Модель получит архитектуру MEB+ с литий-железо-фосфатными батареями и, вероятно, новое название ID. Tiguan.

Volkswagen ID.4 2027 года получит значительные обновления в дизайне, батарее и технологиях, настолько значительные, что это будет практически новый автомобиль. Новые функции включают переработанную архитектуру MEB+ с литий-железо-фосфатными батареями, пишет УНН со ссылкой на Autoblog.

Детали

Первый рестайлинг Volkswagen ID.4 может быть критически важным. Конкуренция усиливается как никогда, и альтернативы от Ford, Tesla и Hyundai стоят дешевле, чем ID.4, пишет издание. Хотя пока неизвестно, планирует ли VW представить более доступную комплектацию для обновления модели 2027 года, инсайдеры говорят, что это будет не просто рестайлинг, а настолько масштабное обновление, что это практически новый взгляд на компактный электрический кроссовер, что, кажется, объясняет значительные изменения в дизайне автомобиля, который внутри компании называют "электрическим Tiguan".

Ходят слухи, что он даже получит название ID. Tiguan. ID.4 не только получит более выразительный внешний вид, но и благодаря улучшенной платформе и технологиям сможет оправдать свою более высокую цену, пишет издание.

Новый ID.4 получит как "фейслифтинг", так и "бразильскую подтяжку" задней части, с обновленной оптикой и более агрессивными бамперами спереди и сзади компактного кроссовера. Фары будут больше и менее закругленными, теряя мягкие края в пользу угловатых линий. Фары останутся соединены светодиодной полосой на всю ширину кузова (некоторые тенденции в электромобилях, возможно, никогда не исчезнут), хотя, похоже, каждая группа фар сохранит суженный верхний край, характерный для нынешнего ID.4 и других V-образных пикапов. Прежде всего, она должна быть похожа на будущий ID. Polo, который благодаря Андреасу Миндту получил еще более выразительный дизайн, но, возможно, и значительно завышенную цену, указывает издание. Задняя часть ID.4 сохранит светодиодную полосу на всю ширину кузова, но если не обращать внимания на камуфляжные наклейки, новая конструкция будет более прямоугольной, резкой и менее провисшей. Естественно, боковой профиль выглядит неизменным, но это не означает, что это тот же автомобиль.

По информации источников издания, обновленный ID.4 будет построен на модернизированной архитектуре MEB+ с современными аккумуляторными элементами, включая литий-железо-фосфатные (L-IF) батареи, которые обычно имеют более низкую плотность энергии, чем нынешние жидкостно-охлаждаемые литий-ионные или никель-марганцево-кобальтовые (NMC) аккумуляторы ID.4, но являются более долговечными, менее вредными для планеты и безопаснее. Благодаря новым технологиям обновленный ID.4 должен быть более эффективным и иметь больший запас хода. Однако, по сообщениям, сами силовые агрегаты нуждаются лишь в незначительных обновлениях. А вот интерьер…

Хотя пока нет фотографий, интерьер следующего ID.4 станет доказательством того, что VW прислушивается к своим клиентам, пишет издание. В салоне появятся физические кнопки на рулевом колесе и переключатели на центральной консоли, как давно хотели клиенты, а также новое программное обеспечение, включающее обновленный голосовой помощник IDA с ChatGPT. Новое программное обеспечение также позволит предварительно прогревать батарею (что было невозможно на моделях ID.4 до 2024 года) и, что приятно, выбирать ретро-приборную панель, например, от Golf Mk. 1.

Volkswagen выпустил новый электрокроссовер ID.UNYX 08: до 730 км и быстрая зарядка 800 В
25.12.25, 08:26

Юлия Шрамко

