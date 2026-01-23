Китайский электрородстер SC01 покоряет Европу: 429 л.с. и никаких экранов

Китайский стартап Tianjin Gongjiangpai Auto Technology, поддерживаемый гигантом Xiaomi, официально подтвердил выход своего легкого спорткара SC01 на европейский рынок. Автомобиль, позиционируемый как «антитехнологичное» средство для получения удовольствия от вождения, будет выпущен ограниченным тиражом в 1000 экземпляров, а его сборку наладят непосредственно в Италии. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

Главной особенностью SC01 является полный отказ от современных трендов на огромные сенсорные панели. Интерьер родстера выполнен в спартанском стиле: вместо экранов водитель найдет лишь аналоговые переключатели, физические кнопки управления климатом и традиционный ручной тормоз.

Такой подход призван максимально сосредоточить внимание на дороге, возвращая водителям ощущение классических спорткаров прошлого века.

Впечатляющая динамика при минимальном весе

Несмотря на электрическую природу, SC01 весит всего 1365 кг, что делает его легче многих бензиновых аналогов, таких как Porsche Cayman GTS.

Силовая установка состоит из двух электродвигателей суммарной мощностью 320 кВт (429 л.с.), которые позволяют автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 2,9 секунды. Аккумуляторная батарея емкостью 60 кВт·ч обеспечивает запас хода около 500 км по циклу NEDC (примерно 300–320 км в реальных условиях).

Эксклюзивность и итальянское производство

Европейская версия SC01 проходит независимый цикл разработки и сертификации, который завершится в 2026 году. Производство модели будет осуществляться в Италии, что должно подчеркнуть спортивный статус новинки и облегчить логистику для избранных европейских рынков. Ожидается, что цена эксклюзивного родстера в Европе может превысить 70 000 долларов, что значительно дороже китайской версии, но оправдано ограниченным тиражом и локальной сборкой.

