Китайский электрородстер SC01 покоряет Европу: 429 л.с. и никаких экранов

$43.180.08
50.670.06
ukenru
01:52 • 144 просмотра
О чем договорились в москве американская делегация и путин
22 января, 19:51 • 10812 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 23583 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
22 января, 16:54 • 21140 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
22 января, 14:44 • 20421 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
22 января, 14:19 • 17886 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
22 января, 11:49 • 17774 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 34246 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14 • 15987 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 16455 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3.4м/с
89%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 16246 просмотра
Кривой Рог под самой длинной с начала войны атакой: над городом "шахеды"22 января, 17:33 • 2592 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 7134 просмотра
В кремле началась встреча представителей США с путиным по поводу войны в УкраинеVideo20:39 • 2804 просмотра
Кто такой Джош Грюнбаум: новый участник американской делегации на переговорах в Москве по Украине21:21 • 6306 просмотра
публикации
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 16306 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 21580 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 34247 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 26882 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 80773 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Александр Сырский
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Давос
Вашингтон
Гренландия
Реклама
УНН Lite
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 7246 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 27669 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 24233 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 30647 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 67951 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм

Китайский электрородстер SC01 покоряет Европу: 429 л.с. и никаких экранов

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Китайский стартап Tianjin Gongjiangpai Auto Technology выпускает электрородстер SC01 на европейский рынок. Автомобиль будет иметь 429 л.с. и собираться в Италии, без больших сенсорных панелей в салоне.

Китайский электрородстер SC01 покоряет Европу: 429 л.с. и никаких экранов

Китайский стартап Tianjin Gongjiangpai Auto Technology, поддерживаемый гигантом Xiaomi, официально подтвердил выход своего легкого спорткара SC01 на европейский рынок. Автомобиль, позиционируемый как «антитехнологичное» средство для получения удовольствия от вождения, будет выпущен ограниченным тиражом в 1000 экземпляров, а его сборку наладят непосредственно в Италии. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

Главной особенностью SC01 является полный отказ от современных трендов на огромные сенсорные панели. Интерьер родстера выполнен в спартанском стиле: вместо экранов водитель найдет лишь аналоговые переключатели, физические кнопки управления климатом и традиционный ручной тормоз.

Tesla готовится к запуску автопилота FSD в Европе и Китае уже в феврале22.01.26, 23:58 • 1602 просмотра

Такой подход призван максимально сосредоточить внимание на дороге, возвращая водителям ощущение классических спорткаров прошлого века.

Впечатляющая динамика при минимальном весе

Несмотря на электрическую природу, SC01 весит всего 1365 кг, что делает его легче многих бензиновых аналогов, таких как Porsche Cayman GTS.

Силовая установка состоит из двух электродвигателей суммарной мощностью 320 кВт (429 л.с.), которые позволяют автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 2,9 секунды. Аккумуляторная батарея емкостью 60 кВт·ч обеспечивает запас хода около 500 км по циклу NEDC (примерно 300–320 км в реальных условиях).

Эксклюзивность и итальянское производство

Европейская версия SC01 проходит независимый цикл разработки и сертификации, который завершится в 2026 году. Производство модели будет осуществляться в Италии, что должно подчеркнуть спортивный статус новинки и облегчить логистику для избранных европейских рынков. Ожидается, что цена эксклюзивного родстера в Европе может превысить 70 000 долларов, что значительно дороже китайской версии, но оправдано ограниченным тиражом и локальной сборкой. 

Один из трех в мире: Lamborghini Veneno Coupe выставлен на продажу за 16,9 миллиона долларов18.01.26, 06:02 • 5297 просмотров

Степан Гафтко

Авто
Техника
Энергетика
Тренд
Бренд
Электроэнергия
Италия
Европа