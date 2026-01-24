Hyundai отзывает 84 тысячи автомобилей Genesis из-за сбоев приборной панели "на ходу"

$43.170.01
50.520.15
ukenru
23:44 • 10670 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
20:34 • 11355 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
19:10 • 13141 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 14325 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 25755 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 23558 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 17748 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48 • 24992 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
23 января, 12:42 • 53297 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
23 января, 11:40 • 22123 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Житомирской области мужчина бросил "коктейль Молотова" в квартиру, где находилась его сожительница с малолетним сыном23 января, 14:40 • 5262 просмотра
В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры между Украиной, США и рф - СМИ23 января, 15:42 • 3614 просмотра
США и ЕС планируют привлечь 800 млрд долларов на восстановление Украины после войны - Politico23 января, 15:44 • 5982 просмотра
Федоров назначил советницу по международным проектам, которая работала с Google и Microsoft23 января, 16:14 • 17942 просмотра
Педагогов незаконно заставляют дежурить в укрытиях и пунктах несокрушимости - образовательный омбудсмен23 января, 17:02 • 10536 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 25755 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 53297 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 75742 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 71400 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 73523 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Рустем Умеров
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Белый дом
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 22839 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 22296 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 37569 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 52898 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 47391 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Hyundai отзывает 84 тысячи автомобилей Genesis из-за сбоев приборной панели "на ходу"

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Hyundai отзывает почти 84 тысячи автомобилей Genesis 2025-2026 годов из-за программной ошибки, приводящей к внезапной перезагрузке приборной панели. Это лишает водителя доступа к важной информации во время движения.

Hyundai отзывает 84 тысячи автомобилей Genesis из-за сбоев приборной панели "на ходу"

Компания Hyundai Motor Group объявила о масштабном отзыве премиальных автомобилей бренда Genesis 2025-2026 модельных годов из-за критической ошибки в программном обеспечении дисплеев. Проблема заключается во внезапной перезагрузке приборной панели, что лишает водителя доступа к показателям скорости и другой важной информации во время движения. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

Согласно отчету Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA), причиной неисправности стала ошибка данных в памяти головного устройства автомобиля. Из-за ошибки в программировании цифровые данные HD-радио и аналоговые сигналы записываются в одну и ту же ячейку памяти, что приводит к критической ошибке перезаписи.

Китайский электрородстер SC01 покоряет Европу: 429 л.с. и никаких экранов23.01.26, 03:58 • 3324 просмотра

В результате этого дисплей гаснет или перезагружается на 5-10 секунд, что не соответствует федеральным стандартам безопасности и существенно повышает риск возникновения аварийных ситуаций.

Модели, подпадающие под отзыв

Техническая неисправность затронула шесть различных моделей люксового подразделения Hyundai, общее количество которых составляет почти 84 тысячи единиц. В перечень вошли седаны G80 (включая электрифицированную версию 2026 года), кроссоверы GV60, GV70 (бензиновые и электрические) и флагманский внедорожник GV80.

Mitsubishi возрождает Pajero после многолетнего перерыва - СМИ23.01.26, 17:05 • 2458 просмотров

Производитель отмечает, что проблема касается исключительно продуктов Genesis, а владельцам настоятельно рекомендуют обратиться в сервисные центры для обновления программного обеспечения.

Статистика инцидентов и меры безопасности

На момент официального объявления об отзыве компании Hyundai известно о 237 случаях выхода оборудования из строя, зафиксированных с сентября 2024 года. К счастью, ни одной аварии или травмирования в результате этого дефекта в США пока не зарегистрировано. Однако автопроизводитель призывает владельцев быть бдительными, поскольку даже кратковременная потеря визуальных данных на приборной панели может стать фатальной при движении на высокой скорости или в условиях интенсивного трафика. 

Суд Нью-Йорка оправдал Tesla: неисправный экран не стал причиной аварии23.01.26, 01:21 • 3558 просмотров

Степан Гафтко

Авто
Техника
Дорожно-транспортное происшествие
Бренд
Соединённые Штаты