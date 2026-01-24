Hyundai отзывает 84 тысячи автомобилей Genesis из-за сбоев приборной панели "на ходу"

Компания Hyundai Motor Group объявила о масштабном отзыве премиальных автомобилей бренда Genesis 2025-2026 модельных годов из-за критической ошибки в программном обеспечении дисплеев. Проблема заключается во внезапной перезагрузке приборной панели, что лишает водителя доступа к показателям скорости и другой важной информации во время движения. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

Согласно отчету Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA), причиной неисправности стала ошибка данных в памяти головного устройства автомобиля. Из-за ошибки в программировании цифровые данные HD-радио и аналоговые сигналы записываются в одну и ту же ячейку памяти, что приводит к критической ошибке перезаписи.

В результате этого дисплей гаснет или перезагружается на 5-10 секунд, что не соответствует федеральным стандартам безопасности и существенно повышает риск возникновения аварийных ситуаций.

Модели, подпадающие под отзыв

Техническая неисправность затронула шесть различных моделей люксового подразделения Hyundai, общее количество которых составляет почти 84 тысячи единиц. В перечень вошли седаны G80 (включая электрифицированную версию 2026 года), кроссоверы GV60, GV70 (бензиновые и электрические) и флагманский внедорожник GV80.

Производитель отмечает, что проблема касается исключительно продуктов Genesis, а владельцам настоятельно рекомендуют обратиться в сервисные центры для обновления программного обеспечения.

Статистика инцидентов и меры безопасности

На момент официального объявления об отзыве компании Hyundai известно о 237 случаях выхода оборудования из строя, зафиксированных с сентября 2024 года. К счастью, ни одной аварии или травмирования в результате этого дефекта в США пока не зарегистрировано. Однако автопроизводитель призывает владельцев быть бдительными, поскольку даже кратковременная потеря визуальных данных на приборной панели может стать фатальной при движении на высокой скорости или в условиях интенсивного трафика.

