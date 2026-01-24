Hyundai відкликає 84 тисячі автомобілів Genesis через збої панелі приладів "на ходу"

$43.170.01
50.520.15
ukenru
23:44 • 10687 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
20:34 • 11371 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
19:10 • 13149 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 14333 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 25767 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 23563 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 17749 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
23 січня, 12:48 • 24993 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
23 січня, 12:42 • 53305 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
23 січня, 11:40 • 22123 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
На Житомирщині чоловік кинув "коктейль молотова" у квартиру, де перебувала його співмешканка з малолітнім сином23 січня, 14:40 • 5260 перегляди
В Абу-Дабі розпочалися тристоронні переговори між Україною, США та рф - ЗМІ23 січня, 15:42 • 3612 перегляди
США та ЄС планують залучити 800 млрд доларів на відновлення України після війни - Politico23 січня, 15:44 • 5978 перегляди
Федоров призначив радницю з міжнародних проєктів, яка працювала з Google та Microsoft23 січня, 16:14 • 17941 перегляди
Педагогів незаконно змушують чергувати в укриттях і пунктах незламності - освітня омбудсменка23 січня, 17:02 • 10535 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 25758 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 53299 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 75742 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 71401 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 73525 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Рустем Умєров
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Білий дім
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 22839 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 22296 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 37569 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 52898 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 47391 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Hyundai відкликає 84 тисячі автомобілів Genesis через збої панелі приладів "на ходу"

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Hyundai відкликає майже 84 тисячі автомобілів Genesis 2025-2026 років через програмну помилку, що призводить до раптового перезавантаження приладової панелі. Це позбавляє водія доступу до важливої інформації під час руху.

Hyundai відкликає 84 тисячі автомобілів Genesis через збої панелі приладів "на ходу"

Компанія Hyundai Motor Group оголосила про масштабне відкликання преміальних автомобілів бренду Genesis 2025-2026 модельних років через критичну помилку в програмному забезпеченні дисплеїв. Проблема полягає у раптовому перезавантаженні приладової панелі, що позбавляє водія доступу до показників швидкості та іншої важливої інформації під час руху. Про це повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

Згідно зі звітом Національного управління безпеки дорожнього руху (NHTSA), причиною несправності стала помилка даних у пам’яті головного пристрою автомобіля. Через помилку в програмуванні цифрові дані HD-радіо та аналогові сигнали записуються в одну й ту саму комірку пам’яті, що призводить до критичної помилки перезапису.

Китайський електрородстер SC01 підкорює Європу: 429 к.с. та жодних екранів23.01.26, 03:58 • 3324 перегляди

Внаслідок цього дисплей гасне або перезавантажується на 5-10 секунд, що не відповідає федеральним стандартам безпеки та суттєво підвищує ризик виникнення аварійних ситуацій.

Моделі, що підпадають під відкликання

Технічна несправність торкнулася шести різних моделей люксового підрозділу Hyundai, загальна кількість яких становить майже 84 тисячі одиниць. До переліку увійшли седани G80 (включно з електрифікованою версією 2026 року), кросовери GV60, GV70 (бензинові та електричні) та флагманський позашляховик GV80.

Mitsubishi відроджує Pajero після багаторічної перерви - ЗМІ23.01.26, 17:05 • 2458 переглядiв

Виробник наголошує, що проблема стосується виключно продуктів Genesis, а власникам настійно рекомендують звернутися до сервісних центрів для оновлення програмного забезпечення.

Статистика інцидентів та заходи безпеки

На момент офіційного оголошення про відкликання компанії Hyundai відомо про 237 випадків виходу обладнання з ладу, зафіксованих з вересня 2024 року. На щастя, жодної аварії або травмування внаслідок цього дефекту в США наразі не зареєстровано. Проте автовиробник закликає власників бути пильними, оскільки навіть короткочасна втрата візуальних даних на панелі приладів може стати фатальною при русі на високій швидкості або в умовах інтенсивного трафіку. 

Суд Нью-Йорка виправдав Tesla: несправний екран не став причиною аварії23.01.26, 01:21 • 3558 переглядiв

Степан Гафтко

Авто
Техніка
Дорожньо-транспортна пригода
Бренд
Сполучені Штати Америки