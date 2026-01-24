Hyundai відкликає 84 тисячі автомобілів Genesis через збої панелі приладів "на ходу"

Компанія Hyundai Motor Group оголосила про масштабне відкликання преміальних автомобілів бренду Genesis 2025-2026 модельних років через критичну помилку в програмному забезпеченні дисплеїв. Проблема полягає у раптовому перезавантаженні приладової панелі, що позбавляє водія доступу до показників швидкості та іншої важливої інформації під час руху. Про це повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

Згідно зі звітом Національного управління безпеки дорожнього руху (NHTSA), причиною несправності стала помилка даних у пам’яті головного пристрою автомобіля. Через помилку в програмуванні цифрові дані HD-радіо та аналогові сигнали записуються в одну й ту саму комірку пам’яті, що призводить до критичної помилки перезапису.

Внаслідок цього дисплей гасне або перезавантажується на 5-10 секунд, що не відповідає федеральним стандартам безпеки та суттєво підвищує ризик виникнення аварійних ситуацій.

Моделі, що підпадають під відкликання

Технічна несправність торкнулася шести різних моделей люксового підрозділу Hyundai, загальна кількість яких становить майже 84 тисячі одиниць. До переліку увійшли седани G80 (включно з електрифікованою версією 2026 року), кросовери GV60, GV70 (бензинові та електричні) та флагманський позашляховик GV80.

Виробник наголошує, що проблема стосується виключно продуктів Genesis, а власникам настійно рекомендують звернутися до сервісних центрів для оновлення програмного забезпечення.

Статистика інцидентів та заходи безпеки

На момент офіційного оголошення про відкликання компанії Hyundai відомо про 237 випадків виходу обладнання з ладу, зафіксованих з вересня 2024 року. На щастя, жодної аварії або травмування внаслідок цього дефекту в США наразі не зареєстровано. Проте автовиробник закликає власників бути пильними, оскільки навіть короткочасна втрата візуальних даних на панелі приладів може стати фатальною при русі на високій швидкості або в умовах інтенсивного трафіку.

