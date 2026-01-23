$43.180.08
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
18:05 • 18845 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
22 січня, 16:54 • 17878 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларів
22 січня, 15:45 • 18936 перегляди
Президент нагородив депутата Київради Григорія Маленка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня
22 січня, 14:44 • 18531 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
22 січня, 14:19 • 17195 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
22 січня, 11:49 • 17483 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 33467 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
22 січня, 11:14 • 15890 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
22 січня, 10:59 • 16390 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
Суд Нью-Йорка виправдав Tesla: несправний екран не став причиною аварії

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Федеральний суд Нью-Йорка відхилив позов проти Tesla, де водійка звинувачувала несправний дисплей у ДТП. Суддя вирішив, що доказів технічної несправності немає, а аварія сталася через людський фактор та погодні умови.

Суд Нью-Йорка виправдав Tesla: несправний екран не став причиною аварії

Федеральний суд Нью-Йорка відхилив позов проти компанії Tesla, у якому водійка стверджувала, що причиною ДТП став несправний сенсорний дисплей. Суддя дійшов висновку, що позивачка не надала достатніх доказів технічної несправності, а обставини аварії вказують на людський фактор та складні погодні умови. Про це повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

Аварія сталася ще в березні 2022 року на засніженій трасі в Йонкерсі, штат Нью-Йорк. Водійка Tesla Model 3 2021 року випуску втратила контроль над автомобілем, що призвело до зіткнення з розділювальними смугами. У звіті поліції зазначалося, що транспортний засіб аквапланував, а основними чинниками інциденту стали перевищення безпечної швидкості та необережна зміна смуги руху в умовах ожеледиці.

Аргументи позивачки та позиція Tesla

Робін Ніколь Вілсон-Вольф, яка подала позов, стверджувала, що під час руху сенсорний екран автомобіля повністю завис. Це нібито позбавило її доступу до показників швидкості та керування склоочисниками, що й спричинило втрату контролю.

Tesla готується до запуску автопілота FSD у Європі та Китаї вже у лютому22.01.26, 23:58 • 936 переглядiв

Проте представники Tesla надали суду дані телеметрії та діагностики конкретного автомобіля за той період, які не зафіксували жодних збоїв у роботі програмного забезпечення або апаратного забезпечення екрана.

Чому справу було закрито

Суддя Нельсон Роман постановив, що для доведення провини виробника у випадках із "складним автомобільним програмним забезпеченням" необхідні свідчення незалежних експертів. Позивачка не залучила жодного фахівця, який міг би підтвердити дефект або спростувати дані Tesla. Крім того, суд підкреслив, що навіть за умови відмови екрана основні функції керування - кермо, гальма та акселератор - залишаються повністю працездатними, що дозволяє водію безпечно зупинити авто. 

Технік Kia подав до суду на компанію через серйозну травму під час ремонту автомобіля16.01.26, 23:47 • 12103 перегляди

Степан Гафтко

