Суд Нью-Йорка виправдав Tesla: несправний екран не став причиною аварії

Федеральний суд Нью-Йорка відхилив позов проти компанії Tesla, у якому водійка стверджувала, що причиною ДТП став несправний сенсорний дисплей. Суддя дійшов висновку, що позивачка не надала достатніх доказів технічної несправності, а обставини аварії вказують на людський фактор та складні погодні умови. Про це повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

Аварія сталася ще в березні 2022 року на засніженій трасі в Йонкерсі, штат Нью-Йорк. Водійка Tesla Model 3 2021 року випуску втратила контроль над автомобілем, що призвело до зіткнення з розділювальними смугами. У звіті поліції зазначалося, що транспортний засіб аквапланував, а основними чинниками інциденту стали перевищення безпечної швидкості та необережна зміна смуги руху в умовах ожеледиці.

Аргументи позивачки та позиція Tesla

Робін Ніколь Вілсон-Вольф, яка подала позов, стверджувала, що під час руху сенсорний екран автомобіля повністю завис. Це нібито позбавило її доступу до показників швидкості та керування склоочисниками, що й спричинило втрату контролю.

Tesla готується до запуску автопілота FSD у Європі та Китаї вже у лютому

Проте представники Tesla надали суду дані телеметрії та діагностики конкретного автомобіля за той період, які не зафіксували жодних збоїв у роботі програмного забезпечення або апаратного забезпечення екрана.

Чому справу було закрито

Суддя Нельсон Роман постановив, що для доведення провини виробника у випадках із "складним автомобільним програмним забезпеченням" необхідні свідчення незалежних експертів. Позивачка не залучила жодного фахівця, який міг би підтвердити дефект або спростувати дані Tesla. Крім того, суд підкреслив, що навіть за умови відмови екрана основні функції керування - кермо, гальма та акселератор - залишаються повністю працездатними, що дозволяє водію безпечно зупинити авто.

Технік Kia подав до суду на компанію через серйозну травму під час ремонту автомобіля