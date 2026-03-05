$43.720.26
Ексклюзив
12:41 • 18399 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
12:39 • 38118 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
12:11 • 32504 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
12:00 • 33031 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
11:33 • 51935 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 22740 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 46046 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 76211 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 97459 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 82934 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Гучні вибухи чути в Абу-Дабі, протиповітряна оборона реагує на ракетну загрозу - CNN

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Міністерство оборони ОАЕ повідомило про перехоплення ракет та безпілотників системами ППО. Знімальна група CNN в Абу-Дабі чула гучні вибухи.

Гучні вибухи чути в Абу-Дабі, протиповітряна оборона реагує на ракетну загрозу - CNN

Системи ППО Об'єднаних Арабських Еміратів реагують на "ракетні і безпілотні загрози, що приходять, з боку Ірану. Про це заявило міністерство оборони країни, передає УНН із посиланням на CNN.

"Міністерство оборони стверджує, що чутні звуки є результатом перехоплення ракет і безпілотників системами ППО", - йдеться в заяві міністерства, опублікованій у соціальних мережах.

ОАЕ розглядають удар по Ірану - Axios03.03.26, 23:56 • 13226 переглядiв

Нещодавно знімальна група CNN в Абу-Дабі почула кілька гучних вибухів.

Порти в ОАЕ та Омані зазнали атак дронів03.03.26, 12:53 • 31860 переглядiв

Антоніна Туманова

Світ
Повітряна тривога
Соціальна мережа
Абу-Дабі
Об'єднані Арабські Емірати
Іран