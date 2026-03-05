Гучні вибухи чути в Абу-Дабі, протиповітряна оборона реагує на ракетну загрозу - CNN
Київ • УНН
Міністерство оборони ОАЕ повідомило про перехоплення ракет та безпілотників системами ППО. Знімальна група CNN в Абу-Дабі чула гучні вибухи.
Системи ППО Об'єднаних Арабських Еміратів реагують на "ракетні і безпілотні загрози, що приходять, з боку Ірану. Про це заявило міністерство оборони країни, передає УНН із посиланням на CNN.
"Міністерство оборони стверджує, що чутні звуки є результатом перехоплення ракет і безпілотників системами ППО", - йдеться в заяві міністерства, опублікованій у соціальних мережах.
Нещодавно знімальна група CNN в Абу-Дабі почула кілька гучних вибухів.
