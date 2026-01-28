BMW готує перший гібридний M3 та потужний седан M350

Фотошпигуни зафіксували на тестах прототип нового BMW M3 наступного покоління, який вперше в історії моделі отримає гібридну силову установку. Попри маскувальну обшивку, автомобіль демонструє значно розширені колісні арки та агресивний дизайн, що поєднує фірмову мускулатуру M-серії з новою стилістикою Neue Klasse. Про це повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

Новий M3 (заводський індекс G84) збереже легендарний 3,0-літровий шестициліндровий двигун, проте він буде доповнений 48-вольтовою системою "м’якого" гібрида.

Очікується, що потужність базової версії складе близько 525 кінських сил, а пізніші модифікації видаватимуть до 560 к.с. Рішення використовувати м’яку гібридну схему замість підзаряджуваної (PHEV) дозволить уникнути значного збільшення ваги, як це сталося з моделлю M5.

Паралельно з бензиновим гібридом BMW розробляє повністю електричну версію (код ZA0) на платформі Neue Klasse. Очікується, що електричний M3 дебютує у 2027 році та запропонує потужність понад 700 к.с. завдяки чотирьом електромоторам.

Оновлення лінійки 3-ї серії та поява M350

У межах оновлення модельного ряду BMW планує замінити популярну модель M340i на нову M350. Головною зміною в найменуванні стане відмова від літери "i" в кінці (яка раніше означала інжекторний впорск), щоб уникнути плутанини з повністю електричними моделями бренду.

M350 (2027) отримає модернізований двигун B58 потужністю близько 415-420 к.с.

Дизайн: модель отримає чотири вихлопні труби, що раніше було прерогативою виключно повноцінних M-моделей.

Виробництво: початок збірки нової 3-ї серії (G50) заплановано на листопад 2026 року, а продажі стартують на початку 2027 року.

