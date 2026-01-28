$43.130.01
27 січня, 17:43
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
27 січня, 12:15
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
27 січня, 10:00
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки27 січня, 11:42
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути27 січня, 11:34
BMW готує перший гібридний M3 та потужний седан M350

Київ • УНН

 • 20 перегляди

BMW готує гібридний M3 нового покоління з 48-вольтовою системою та потужністю до 560 к.с. Також з'явиться електричний M3 на платформі Neue Klasse з потужністю понад 700 к.с. та нова модель M350, яка замінить M340i.

BMW готує перший гібридний M3 та потужний седан M350

Фотошпигуни зафіксували на тестах прототип нового BMW M3 наступного покоління, який вперше в історії моделі отримає гібридну силову установку. Попри маскувальну обшивку, автомобіль демонструє значно розширені колісні арки та агресивний дизайн, що поєднує фірмову мускулатуру M-серії з новою стилістикою Neue Klasse. Про це повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

Новий M3 (заводський індекс G84) збереже легендарний 3,0-літровий шестициліндровий двигун, проте він буде доповнений 48-вольтовою системою "м’якого" гібрида.

Очікується, що потужність базової версії складе близько 525 кінських сил, а пізніші модифікації видаватимуть до 560 к.с. Рішення використовувати м’яку гібридну схему замість підзаряджуваної (PHEV) дозволить уникнути значного збільшення ваги, як це сталося з моделлю M5.

Hyundai відкликає 84 тисячі автомобілів Genesis через збої панелі приладів "на ходу"24.01.26, 02:38 • 3553 перегляди

Паралельно з бензиновим гібридом BMW розробляє повністю електричну версію (код ZA0) на платформі Neue Klasse. Очікується, що електричний M3 дебютує у 2027 році та запропонує потужність понад 700 к.с. завдяки чотирьом електромоторам.

Оновлення лінійки 3-ї серії та поява M350

У межах оновлення модельного ряду BMW планує замінити популярну модель M340i на нову M350. Головною зміною в найменуванні стане відмова від літери "i" в кінці (яка раніше означала інжекторний впорск), щоб уникнути плутанини з повністю електричними моделями бренду.

  • M350 (2027) отримає модернізований двигун B58 потужністю близько 415-420 к.с.
    • Дизайн: модель отримає чотири вихлопні труби, що раніше було прерогативою виключно повноцінних M-моделей.
      • Виробництво: початок збірки нової 3-ї серії (G50) заплановано на листопад 2026 року, а продажі стартують на початку 2027 року. 

        Toyota розіграє в лотерею спецверсію GR Yaris на честь чемпіона Себастьяна Ож'є24.01.26, 05:32 • 3540 переглядiв

        Степан Гафтко

        Авто
        Техніка
        Тренд
        Бренд
        Електроенергія