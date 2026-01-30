Hyundai відкликає 570 000 позашляховиків Palisade через дефект подушок безпеки

Компанія Hyundai оголосила про масштабне відкликання кросоверів Palisade моделей 2020-2025 років через несправність бічних шторок безпеки на третьому ряду сидінь. Про це повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

Проблема була виявлена Національною адміністрацією безпеки дорожнього руху США (NHTSA) під час планових тестів, які показали, що захисні системи не відповідають федеральним стандартам щодо запобігання викиду пасажирів під час аварій.

Ризики для пасажирів третього ряду

Згідно зі звітом NHTSA, під час випробувань було зафіксовано надмірне зміщення муляжу голови, що перевищує допустимий ліміт у 100 мм. Це означає, що у разі перекидання автомобіля або бокового зіткнення пасажири на задніх сидіннях, де зазвичай розміщують дітей, ризикують отримати серйозні травми через некоректну роботу подушок. Власникам радять утриматися від посадки людей на крайні місця третього ряду до моменту усунення дефекту.

Виміряне зміщення викинутої форми голови в зоні сидінь третього ряду перевищило ліміт продуктивності 100 мм, зазначений у стандарті – йдеться у документах федеральної влади.

Наразі Hyundai не має інформації про реальні аварії чи травми, пов'язані з цим дефектом, проте розслідування, що тривало з липня по листопад 2025 року, підтвердило системність проблеми для всього попереднього покоління моделі.

Терміни ремонту та технічна допомога

Рішення для виправлення несправності все ще перебуває на стадії розробки, тому власники та дилери отримають офіційні інструкції лише наприкінці березня 2026 року. Оскільки відкликання пов'язане з порушенням стандартів безпеки, Hyundai зобов'язана провести ремонт безкоштовно, незалежно від терміну закінчення заводської гарантії на авто.

Цей інцидент став черговим ударом по репутації автовиробника: наприкінці грудня 2025 року було відкликано модель Tucson через ризик пожежі, а нещодавно – 84 000 автомобілів Genesis через проблеми з дисплеями. Власникам Palisade 2026 модельного року хвилюватися не варто, оскільки в оновленій версії конструкцію подушок безпеки було змінено.

