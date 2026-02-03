Tesla випускає бюджетну версію Model Y та готується до закриття лінійок Model S і X

Компанія Tesla представила на ринку США нову повнопривідну модифікацію свого найпопулярнішого кросовера Model Y за ціною 41 990 доларів. Цей крок є частиною агресивної стратегії Ілона Маска на 2026 рік, спрямованої на залучення економних покупців після скасування федеральних податкових пільг адміністрацією Трампа. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Новий варіант Model Y AWD посів місце в лінійці вище за базову задньопривідну версію, яка коштує 39 990 доларів. Впровадження дешевшої комплектації дозволяє Tesla конкурувати з китайським виробником BYD, який у 2025 році став світовим лідером з продажу електромобілів.

Аналітики зауважують, що зниження цін допомагає підтримувати обсяги продажів, проте створює значний тиск на прибутковість компанії, яка в останньому кварталі продемонструвала зниження виручки.

Радикальна зміна курсу: від авто до роботів

Генеральний директор Tesla Ілон Маск минулого тижня зробив сенсаційну заяву про повне припинення виробництва флагманських седанів Model S та кросоверів Model X. Випуск цих моделей, які фактично створили бренд Tesla, буде остаточно згорнуто протягом наступного кварталу. Завод у Фрімонті (Каліфорнія) перепрофілюють під масове виробництво гуманоїдних роботів Optimus та безпілотних таксі Cybercab.

Настав час з почестями завершити програми Model S і X – заявив Маск інвесторам.

За його словами, майбутнє компанії тепер нерозривно пов'язане зі штучним інтелектом та робототехнікою, а не лише з традиційним автовиробництвом. Tesla планує виготовляти до одного мільйона роботів Optimus щорічно, щоб компенсувати падіння попиту на ринку електрокарів преміум–класу.

