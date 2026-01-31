Mercedes представив новий броньований автомобіль S-класу для світових лідерів
Німецька компанія Mercedes-Benz представила броньований S680 з найвищим цивільним рівнем захисту VR10. Цей автомобіль витримує бронебійні та запалювальні снаряди, а також кулі великого калібру та вибухи гранат.
Деталі
"Mercedes-Benz стверджує, що це єдиний автомобіль такого типу, який виходить з заводу з найвищим цивільним рівнем захисту VR10. Це означає, що він розроблений, щоб витримувати бронебійні та запалювальні снаряди, а також кулі великого калібру, такі як 30-06, і, в деякій мірі, кулі калібру 50. Крім того, автомобілі з рейтингом VR10 також можуть витримувати вибухи гранат", - пише видання.
Водночас зазначається, що Mercedes не згадує, як саме броньовано S680, але стверджується, що в ньому є багатошарові балістичні панелі, барабани з кевлару та товсте скло, щоб відбивати дрібні кулі.
Компанія називає сукупність захисних заходів своєю інтегрованою системою захисту.
Утім, пише видання, це все ще S-клас, хоча й сильно броньований. Це означає, що він все ще має всі атрибути розкоші, яких очікуєш від плутократичного седана. Тут безліч шкіри, дерева та високоякісних матеріалів, а також інші технологічні функції, які вже можна побачити у стандартному S-класі. Mercedes-Benz пишається тим, що він оснащений розважальною системою MBUX для задніх сидінь, яка включає функцію телеконференцій, ймовірно, для зустрічей світових лідерів, зазначає видання.
