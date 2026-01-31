Mercedes представив новий броньований автомобіль S-класу для світових лідерів

$42.850.00
51.240.00
ukenru
09:29 • 1310 перегляди
Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою
30 січня, 18:51 • 20815 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30 • 39319 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 41777 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20 • 27921 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Ексклюзив
30 січня, 15:18 • 25890 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
30 січня, 13:54 • 22026 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
30 січня, 12:21 • 22354 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
30 січня, 11:34 • 21850 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
30 січня, 10:25 • 22772 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
Українці негативно ставляться до очільників США, Китаю та рф: соціологи назвали "лідера"31 січня, 00:37 • 17735 перегляди
ООН загрожує "неминучий фінансовий колапс" через несплату внесків США - Bloomberg31 січня, 02:32 • 11285 перегляди
Один із найбільших банків рф прогнозує вичерпання "заначки" росії протягом року04:21 • 6948 перегляди
Депутат Ужгородської міськради приховав активи на 13,8 мільйона гривень - прокуратураVideo05:18 • 11295 перегляди
Стопами нацистів: депутати держдуми рф вимагають удару по Україні "зброєю відплати"06:30 • 14846 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
10:00 • 0 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 41783 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 26482 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 31368 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 34785 перегляди
УНН Lite
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo09:00 • 1162 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder07:38 • 4660 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 15541 перегляди
П’ять довгоочікуваних кінопрем’єр лютого: що варто побачити на великому екраніVideo30 січня, 18:12 • 15503 перегляди
Створення образу козака для Усика та співпраця з Ліною Костенко: що розповіла дизайнерка Гасанова у новому інтерв’юPhoto30 січня, 17:25 • 15782 перегляди
Mercedes представив новий броньований автомобіль S-класу для світових лідерів

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Німецька компанія Mercedes-Benz представила броньований S680 з найвищим цивільним рівнем захисту VR10. Цей автомобіль витримує бронебійні та запалювальні снаряди, а також кулі великого калібру та вибухи гранат.

Mercedes представив новий броньований автомобіль S-класу для світових лідерів

Німецька компанія Mercedes-Benz представила броньований S680 з найвищим цивільним рівнем захисту VR10. Про це пише Autoblog, передає УНН.

Деталі

"Mercedes-Benz стверджує, що це єдиний автомобіль такого типу, який виходить з заводу з найвищим цивільним рівнем захисту VR10. Це означає, що він розроблений, щоб витримувати бронебійні та запалювальні снаряди, а також кулі великого калібру, такі як 30-06, і, в деякій мірі, кулі калібру 50. Крім того, автомобілі з рейтингом VR10 також можуть витримувати вибухи гранат", - пише видання.

Водночас зазначається, що Mercedes не згадує, як саме броньовано S680, але стверджується, що в ньому є багатошарові балістичні панелі, барабани з кевлару та товсте скло, щоб відбивати дрібні кулі.

Компанія називає сукупність захисних заходів своєю інтегрованою системою захисту.

Утім, пише видання, це все ще S-клас, хоча й сильно броньований. Це означає, що він все ще має всі атрибути розкоші, яких очікуєш від плутократичного седана. Тут безліч шкіри, дерева та високоякісних матеріалів, а також інші технологічні функції, які вже можна побачити у стандартному S-класі. Mercedes-Benz пишається тим, що він оснащений розважальною системою MBUX для задніх сидінь, яка включає функцію телеконференцій, ймовірно, для зустрічей світових лідерів, зазначає видання.

Нагадаємо

Німецький автоконцерн Volkswagen оголосив про масштабну кампанію з відкликання електричних кросоверів ID.4 після серії повідомлень про випадки перегріву батарей. 

Павло Башинський

