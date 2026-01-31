$42.850.00
09:29 • 1226 просмотра
Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой
30 января, 18:51 • 20775 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 39275 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 41729 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 27895 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Эксклюзив
30 января, 15:18 • 25876 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
30 января, 13:54 • 22013 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
30 января, 12:21 • 22350 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
30 января, 11:34 • 21846 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
30 января, 10:25 • 22769 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
Mercedes представил новый бронированный автомобиль S-класса для мировых лидеров

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Немецкая компания Mercedes-Benz представила бронированный S680 с самым высоким гражданским уровнем защиты VR10. Этот автомобиль выдерживает бронебойные и зажигательные снаряды, а также пули крупного калибра и взрывы гранат.

Mercedes представил новый бронированный автомобиль S-класса для мировых лидеров

Немецкая компания Mercedes-Benz представила бронированный S680 с высочайшим гражданским уровнем защиты VR10. Об этом пишет Autoblog, передает УНН.

Детали

"Mercedes-Benz утверждает, что это единственный автомобиль такого типа, который выходит с завода с высочайшим гражданским уровнем защиты VR10. Это означает, что он разработан, чтобы выдерживать бронебойные и зажигательные снаряды, а также пули крупного калибра, такие как 30-06, и, в некоторой степени, пули калибра 50. Кроме того, автомобили с рейтингом VR10 также могут выдерживать взрывы гранат", - пишет издание.

В то же время отмечается, что Mercedes не упоминает, как именно бронирован S680, но утверждается, что в нем есть многослойные баллистические панели, барабаны из кевлара и толстое стекло, чтобы отражать мелкие пули.

Компания называет совокупность защитных мер своей интегрированной системой защиты.

Впрочем, пишет издание, это все еще S-класс, хотя и сильно бронированный. Это означает, что он все еще имеет все атрибуты роскоши, которых ожидаешь от плутократического седана. Здесь множество кожи, дерева и высококачественных материалов, а также другие технологические функции, которые уже можно увидеть в стандартном S-классе. Mercedes-Benz гордится тем, что он оснащен развлекательной системой MBUX для задних сидений, которая включает функцию телеконференций, вероятно, для встреч мировых лидеров, отмечает издание.

Напомним

Немецкий автоконцерн Volkswagen объявил о масштабной кампании по отзыву электрических кроссоверов ID.4 после серии сообщений о случаях перегрева батарей.

Павел Башинский

