Mercedes представил новый бронированный автомобиль S-класса для мировых лидеров

Немецкая компания Mercedes-Benz представила бронированный S680 с высочайшим гражданским уровнем защиты VR10. Об этом пишет Autoblog, передает УНН.

Детали

"Mercedes-Benz утверждает, что это единственный автомобиль такого типа, который выходит с завода с высочайшим гражданским уровнем защиты VR10. Это означает, что он разработан, чтобы выдерживать бронебойные и зажигательные снаряды, а также пули крупного калибра, такие как 30-06, и, в некоторой степени, пули калибра 50. Кроме того, автомобили с рейтингом VR10 также могут выдерживать взрывы гранат", - пишет издание.

В то же время отмечается, что Mercedes не упоминает, как именно бронирован S680, но утверждается, что в нем есть многослойные баллистические панели, барабаны из кевлара и толстое стекло, чтобы отражать мелкие пули.

Компания называет совокупность защитных мер своей интегрированной системой защиты.

Впрочем, пишет издание, это все еще S-класс, хотя и сильно бронированный. Это означает, что он все еще имеет все атрибуты роскоши, которых ожидаешь от плутократического седана. Здесь множество кожи, дерева и высококачественных материалов, а также другие технологические функции, которые уже можно увидеть в стандартном S-классе. Mercedes-Benz гордится тем, что он оснащен развлекательной системой MBUX для задних сидений, которая включает функцию телеконференций, вероятно, для встреч мировых лидеров, отмечает издание.

Напомним

Немецкий автоконцерн Volkswagen объявил о масштабной кампании по отзыву электрических кроссоверов ID.4 после серии сообщений о случаях перегрева батарей.