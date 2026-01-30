Volkswagen відкликає понад 44 000 електромобілів ID.4 у США через загрозу самозаймання акумулятора

Німецький автоконцерн Volkswagen оголосив про масштабну кампанію з відкликання електричних кросоверів ID.4 після серії повідомлень про випадки перегріву батарей. Під сервісну акцію потрапили понад 44 500 автомобілів, у яких виявлено критичні дефекти акумуляторних модулів та відсутність необхідного програмного забезпечення для моніторингу безпеки. Про це пише УНН.

Деталі

Відкликання розділене на два основні блоки. Перший стосується близько 43 900 автомобілів 2023-2025 модельних років, які не були оснащені системою виявлення саморозряду (SDD). Це програмне забезпечення має вчасно попереджати водія про аномальний перегрів осередків, що запобігає можливому термічному розгону та пожежі.

Друга, більш ризикована група, включає 670 кросоверів 2023–2024 років випуску. У цих авто виявлено апаратний дефект – зміщення електродів всередині акумуляторних осередків від постачальника SK Battery America.

За даними NHTSA, зміщені електроди можуть призвести до короткого замикання та раптового займання батареї навіть тоді, коли автомобіль припаркований – йдеться в офіційному звіті регулятора.

Рекомендації для власників та терміни ремонту

Поки рішення для усунення дефекту розробляється, Volkswagen наполегливо рекомендує власникам потенційно небезпечних авто дотримуватися суворих правил безпеки. Зокрема, радиться не заряджати акумулятор вище 80%, уникати використання швидких станцій постійного струму (Level 3) та обов'язково паркувати електромобіль на відкритому повітрі подалі від будівель одразу після завершення поїздки або зарядки.

Офіційні повідомлення про початок безкоштовного ремонту власники почнуть отримувати поштою з 20 березня 2026 року. Дилери проведуть діагностику стану модулів, оновлять прошивку контролера батареї, а в разі виявлення пошкоджених осередків – замінять їх новим обладнанням.

