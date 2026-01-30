Volkswagen отзывает более 44 000 электромобилей ID.4 в США из-за угрозы самовозгорания аккумулятора

$42.770.19
51.230.00
ukenru
23:28 • 3430 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
21:40 • 10720 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 11979 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 13106 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 18054 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 19108 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
29 января, 13:24 • 31393 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
29 января, 13:06 • 28297 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
29 января, 12:04 • 31807 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
29 января, 11:56 • 28431 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
4.6м/с
87%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629 января, 16:52 • 9166 просмотра
Мировой порядок меняется: ЕС готовится к новым угрозам в 2026 году29 января, 17:27 • 2948 просмотра
Трамп заявил, что лично попросил путина не обстреливать Украину в течение недели29 января, 17:33 • 3802 просмотра
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 6660 просмотра
Дрон, сигареты и лом цветных металлов: таможенники Буковины обнаружили на границе с Румынией контрабандуPhoto29 января, 18:56 • 2642 просмотра
публикации
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 18061 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 15485 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 19410 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 79833 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 107969 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Скотт Бессент
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Венесуэла
Китай
Реклама
УНН Lite
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 6690 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629 января, 16:52 • 9204 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 32958 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 58769 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 55843 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Дипломатка
Financial Times
Фильм

Volkswagen отзывает более 44 000 электромобилей ID.4 в США из-за угрозы самовозгорания аккумулятора

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Volkswagen отзывает 44 500 электромобилей ID.4 в США из-за перегрева батарей. Дефекты включают отсутствие ПО для мониторинга и смещение электродов, что может привести к возгоранию.

Volkswagen отзывает более 44 000 электромобилей ID.4 в США из-за угрозы самовозгорания аккумулятора

Немецкий автоконцерн Volkswagen объявил о масштабной кампании по отзыву электрических кроссоверов ID.4 после серии сообщений о случаях перегрева батарей. Под сервисную акцию попали более 44 500 автомобилей, у которых выявлены критические дефекты аккумуляторных модулей и отсутствие необходимого программного обеспечения для мониторинга безопасности. Об этом пишет УНН.

Детали

Отзыв разделен на два основных блока. Первый касается около 43 900 автомобилей 2023-2025 модельных годов, которые не были оснащены системой обнаружения саморазряда (SDD). Это программное обеспечение должно вовремя предупреждать водителя об аномальном перегреве ячеек, что предотвращает возможный термический разгон и пожар.

Toyota разыграет в лотерею спецверсию GR Yaris в честь чемпиона Себастьяна Ожье24.01.26, 05:32 • 3581 просмотр

Вторая, более рискованная группа, включает 670 кроссоверов 2023–2024 годов выпуска. В этих авто обнаружен аппаратный дефект – смещение электродов внутри аккумуляторных ячеек от поставщика SK Battery America.

По данным NHTSA, смещенные электроды могут привести к короткому замыканию и внезапному возгоранию батареи даже тогда, когда автомобиль припаркован

– говорится в официальном отчете регулятора.

Рекомендации для владельцев и сроки ремонта

Пока решение для устранения дефекта разрабатывается, Volkswagen настоятельно рекомендует владельцам потенциально опасных авто соблюдать строгие правила безопасности. В частности, советуется не заряжать аккумулятор выше 80%, избегать использования быстрых станций постоянного тока (Level 3) и обязательно парковать электромобиль на открытом воздухе подальше от зданий сразу после завершения поездки или зарядки.

Официальные сообщения о начале бесплатного ремонта владельцы начнут получать по почте с 20 марта 2026 года. Дилеры проведут диагностику состояния модулей, обновят прошивку контроллера батареи, а в случае выявления поврежденных ячеек – заменят их новым оборудованием.

Hyundai отзывает 84 тысячи автомобилей Genesis из-за сбоев приборной панели "на ходу"24.01.26, 02:38 • 3595 просмотров

Степан Гафтко

Авто
Техника
Энергетика
Бренд
Электроэнергия
Volkswagen
Соединённые Штаты