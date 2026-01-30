Volkswagen отзывает более 44 000 электромобилей ID.4 в США из-за угрозы самовозгорания аккумулятора

Немецкий автоконцерн Volkswagen объявил о масштабной кампании по отзыву электрических кроссоверов ID.4 после серии сообщений о случаях перегрева батарей. Под сервисную акцию попали более 44 500 автомобилей, у которых выявлены критические дефекты аккумуляторных модулей и отсутствие необходимого программного обеспечения для мониторинга безопасности. Об этом пишет УНН.

Детали

Отзыв разделен на два основных блока. Первый касается около 43 900 автомобилей 2023-2025 модельных годов, которые не были оснащены системой обнаружения саморазряда (SDD). Это программное обеспечение должно вовремя предупреждать водителя об аномальном перегреве ячеек, что предотвращает возможный термический разгон и пожар.

Вторая, более рискованная группа, включает 670 кроссоверов 2023–2024 годов выпуска. В этих авто обнаружен аппаратный дефект – смещение электродов внутри аккумуляторных ячеек от поставщика SK Battery America.

По данным NHTSA, смещенные электроды могут привести к короткому замыканию и внезапному возгоранию батареи даже тогда, когда автомобиль припаркован – говорится в официальном отчете регулятора.

Рекомендации для владельцев и сроки ремонта

Пока решение для устранения дефекта разрабатывается, Volkswagen настоятельно рекомендует владельцам потенциально опасных авто соблюдать строгие правила безопасности. В частности, советуется не заряжать аккумулятор выше 80%, избегать использования быстрых станций постоянного тока (Level 3) и обязательно парковать электромобиль на открытом воздухе подальше от зданий сразу после завершения поездки или зарядки.

Официальные сообщения о начале бесплатного ремонта владельцы начнут получать по почте с 20 марта 2026 года. Дилеры проведут диагностику состояния модулей, обновят прошивку контроллера батареи, а в случае выявления поврежденных ячеек – заменят их новым оборудованием.

